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/Блоги - Новини Росії

Ігор Яковенко
Ігор Яковенко
Російський журналістВсі статті автора

Росія сповзає донизу

15.6тЧитати матеріал російською

Заступник голови Центробанку Росії Володимир Чистюхін заявив, що росіяни можуть залишитися без пенсій. Причина - збитковість пенсійних фондів.

Я вважаю, що, поза всяким сумнівом, справи можуть бути кепські. І знову-таки, поза всяким сумнівом, ймовірність того, що росіянам не будуть виплачувати пенсії – принаймні, в доступному для огляду майбутньому, - близька до нуля, якщо не дорівнює йому.

Тому що при всій нелюдяності російської влади, вона все-таки розуміє, що може статися, якщо росіянам перестануть виплачувати пенсії. Зрозуміло, що після цього цієї влади просто не буде. При всій лояльності, терплячості тощо.

Росія, розбиті дороги

Росія, розбиті дороги

chudosveta.spb.ru

Цього не буде просто тому, що не буде ніколи.

Звідки взяти ці гроші? Тут є маса варіантів. Найперший і найпростіший – трошки додрукувати грошей, трошки включити друкарський верстат. Або посадити десяток полковників ФСБ – і пенсійний фонд наповнений. У кожного по 12 мільярдів, додайте нулик – і буде вам якесь рішення.

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Я думаю, що це висловлювання керівника має публіцистичний характер. Мовляв, вживайте заходів, інакше буде погано. Ставитися до цього як до реального сценарію я б просто не став. Це абсолютно несерйозно.

Кажуть, Росія сповзає донизу. Росія дійсно сповзає. Причому, траєкторія така, що цей шлях сповзання досить довгий. Звичайно, можуть бути сюрпризи, всякі "чорні лебеді", несподіванки, але запас міцності – на жаль чи на щастя – досить великий.

Тому це, скоріше, більшою мірою публіцистична загроза для того, щоб якісь заходи були вжиті, щоб були зняті якісь обмеження і так далі, але ніяк не реальний сценарій.

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Ігор ЯковенкоІгор Яковенко
Місце
Росія
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Афанасьев Алексей
Афанасьев Алексей
В 2017 и 2018 годах реальные пенсии в РФ выросли. И реальные зарплаты тоже.
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Дейман Алон
Дейман Алон
Членопут заведет Россию как Сусанин поляков в непроходимы дебри и болота - туда кацапам и дорога!
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Ivanov Igor
Ivanov Igor
Майский Вадим, В мозгу украинцев. Вот там дебри так дебри.
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Борисс Робот
Борисс Робот
Майский Вадим, весной почти везде... посмотри на дороги и дураков которые тебя окружают...
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Kuksov Micha
Kuksov Micha
Очень умная, нужная статья! НИ О ЧЁМ! Посудите сами. Заголовок: Россия сползает вниз! Далее текст: "...Говорят, Россия сползает вниз... путь сползания довольно длинный... запас прочности – к сожалению или к счастью – довольно большой....Относиться к этому как к реальному сценарию я бы просто не стал. Это абсолютно не серьезно... это, скорее, по большей мере публицистическая угроза для того чтобы какие-то меры были приняты, чтобы были сняты какие-то ограничения и так далее, но никак не реальный сценарий."... Если сказать ещё короче, то:- Россия сползает вниз, но это не совсем правда!
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Пилипенко Кузьма
Пилипенко Кузьма
Kuksov Micha, Ты,что,читаешь этот бред полностью?По моему достаточно заголовка и фамилии письменника,остальное в комментах обезьян
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Борисс Робот
Борисс Робот
Kuksov Micha, Очень умный, и нужный твой коммент! НИ О ЧЁМ!...
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