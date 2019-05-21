Заступник голови Центробанку Росії Володимир Чистюхін заявив, що росіяни можуть залишитися без пенсій. Причина - збитковість пенсійних фондів.

Я вважаю, що, поза всяким сумнівом, справи можуть бути кепські. І знову-таки, поза всяким сумнівом, ймовірність того, що росіянам не будуть виплачувати пенсії – принаймні, в доступному для огляду майбутньому, - близька до нуля, якщо не дорівнює йому.

Тому що при всій нелюдяності російської влади, вона все-таки розуміє, що може статися, якщо росіянам перестануть виплачувати пенсії. Зрозуміло, що після цього цієї влади просто не буде. При всій лояльності, терплячості тощо.

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Цього не буде просто тому, що не буде ніколи.

Звідки взяти ці гроші? Тут є маса варіантів. Найперший і найпростіший – трошки додрукувати грошей, трошки включити друкарський верстат. Або посадити десяток полковників ФСБ – і пенсійний фонд наповнений. У кожного по 12 мільярдів, додайте нулик – і буде вам якесь рішення.

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Я думаю, що це висловлювання керівника має публіцистичний характер. Мовляв, вживайте заходів, інакше буде погано. Ставитися до цього як до реального сценарію я б просто не став. Це абсолютно несерйозно.

Кажуть, Росія сповзає донизу. Росія дійсно сповзає. Причому, траєкторія така, що цей шлях сповзання досить довгий. Звичайно, можуть бути сюрпризи, всякі "чорні лебеді", несподіванки, але запас міцності – на жаль чи на щастя – досить великий.

Тому це, скоріше, більшою мірою публіцистична загроза для того, щоб якісь заходи були вжиті, щоб були зняті якісь обмеження і так далі, але ніяк не реальний сценарій.

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