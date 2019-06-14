Петербургский экономический форум, который в шутку называют "русским Давосом", с самого начала приобрел характер мероприятия скорее юмористического.

Стал чем-то вроде КВН для весьма взрослых мужчин в галстуках. Чего стоит, например, заявление руководства Федеральной службы исполнения наказаний о том, что они готовы обеспечить доставку Майкла Калви, основателя инвестиционного фонда Baring Vostok, арестованного по доносу близких к Кремлю предпринимателей.

Шутку поддержал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, который заявил, что "Кремль хотел бы видеть Майкла Калви на экономическом форуме" и что "мы все знаем его как бизнесмена, которому можно доверять". Затем в конкурс остроумия включился глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров, который пошутил так: "Когда мы говорим о том, что инвесторам нужна стабильность, я бы хотел обратить внимание: еще ни один инвестор на форуме не арестован".

Но авторство главной репризы, после которой "русский Давос" окончательно превратился в сугубо развлекательное действо, принадлежит группе столичных полицейских, которые, выполняя заказ, подбросили журналисту-расследователю Ивану Голунову наркотики, тут же их "обнаружили" и торжественно схватили "наркодилера". Провокация была исполнена настолько топорно, общественный консенсус по поводу невиновности Голунова столь широким, а волна возмущения полицейским произволом столь высокой, что из Кремля поступила команда – отпустить. Что и было исполнено главой МВД Колокольцевым, который объявил об этом публично.

В связи с выступлением Колокольцева, в студии программы "60 минут" от 11.06.2019 случился припадок восторга и приступ патриотического экстаза. "Вот она – справедливость!" - светилась счастьем Ольга Скабеева. "Торжество справедливости, чего так не хватает нашим соседям!" - отлил пафосную фразу Евгений Попов. Глава ЛДПР Ж. молча аплодировал и на его лице застыла маска глубокого удовлетворения.

Атмосфера в студии "60 минут" довольно сильно отличалась от того, что происходило в стране. Торжество справедливости в исполнении подчиненных министра МВД Колокольцева смогли ощутить и оценить участники марша в поддержку Ивана Голунова и других жертв полицейского произвола, который состоялся 12.06.2019. Чувство глубокого унижения от того, что им пришлось отпустить жертву, силовики сполна выместили на участниках акции и на случайных прохожих, которые просто гуляли в этот день по улицам Москвы. Было задержано свыше пятисот человек. Винтили крайне жестко, били дубинками, волочили по асфальту, одного активиста при задержании ударили головой о столб. Особенно жестко и грубо обращались с журналистами. Пресс-карта и наличие редакционного предписания действовали на полицейских, как красная тряпка на быков. По ведомству Колокольцева явно прошла команда: "Пусть эти гады-журналюги не думают, что они победили! За одного отпущенного Голунова ответят сотни!".

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Вернемся в студию "60 минут", в которой Ж., отметив, что в России установилось царство справедливости, обратился к месту печали и страданий, то есть к Украине. Главное, что есть в Украине по мнению Ж. – это предательство и то, что она – "недогосударство".

"Это длится уже несколько веков – украинское предательство!" - сокрушался Ж. Тема украинского предательства настолько глубоко взволновала Ж., что он постоянно к ней возвращался, выкрикивая имена Богдана Хмельницкого, Мазепы, потом вдруг погружался в глубины древней истории Месопотамии, пытаясь, видимо, там отыскать корни украинского предательства, потом речь его становилась сбивчивой, отрывистой, а голова откидывалась назад и немного вбок… Ж. вещал: "Вот о предательстве Украины… шумеры… из шумеров получаются шумеры, а из украинцев получаются предатели… Богдан Хмельницкий… казаки… ничего у них нет… только лошадь, шашка и кнут…". Конец цитаты.

Произнеся эти слова, Ж. встрепенулся и, видимо, заметив, что в студии воцарилась подозрительная тишина, собрался и выкрикнул нечто более связное: "Вся история Украины – это история одних предательств. Вы никогда ничего позитивного вообще не делали!". Попов со Скабеевой облегченно выдохнули, а Ж. продолжал: "Партизанский отряд не является армией. В рамках тех государств, которые есть в Европе, Украина является партизанским отрядом. Они могут делать что-то, но они не армия. Это не немецкая армия, не русская армия, не французская армия. Они – недогосударство! Но чтобы быть государством, надо быть немцами – и вас пусть Берлин принимает! Или австрийцами, или вернитесь в Россию, если вас возьмет очередной глава России! Сейчас вы никому не нужны! Вы гибнете!".

Между бессвязным бредом, который несет на федеральном канале лидер парламентской партии, балаганом, в который превратили "русский Давос" тупые исполнители из ФСБ, по просьбе своих приятелей арестовавшие крупнейшего и лояльнейшего к путинскому режиму иностранного инвестора, и позорной провокацией, устроенной столичными полицейскими неумело подбросившими наркоту журналисту, есть весьма существенная связь. Это – крайняя степень деградации путинского режима. Тотальная зачистка, многолетняя отрицательная селекция и полная бесконтрольность со стороны общества неизбежно приводит к всеобщему вырождению всех ветвей власти и всего, что с властью связано.

Отсюда Ж., который всегда был негодяем, но на заре своей политической карьеры был негодяем несомненно талантливым, сегодня способен издавать лишь отрывистые злобные звуки.

Отсюда сотрудники ФСБ, которым поступил заказ на "посадку" зарубежного инвестора, не в состоянии соизмерить размер своего гонорара за исполнение заказа с тем международным скандалом, который вызовет это исполнение и теми проблемами, которые оно создаст их главному шефу.

Отсюда полицейские, которым заказали журналиста Ивана Голунова, не удосужились погуглить имя своей жертвы и исполнили заказ так же халтурно, как до этого сажали по облыжным обвинениям сотни невиновных людей.

Сегодня многие ломают головы, пытаясь понять, что же станет причиной краха путинского режима. Поскольку на сопротивление внутри страны надежд немного. Санкции работают, но запас прочности у режима достаточно велик. Пресловутого раскола элит тоже, скорее всего, не будет, поскольку болото не раскалывается. И в этой связи у меня лично наибольшие надежды на то, что режим рухнет сам. Без посторонней помощи. От собственной глупости и деградации. Просто однажды у него заплетутся ноги и он рухнет. Как это произойдет в деталях, я не знаю. Но пока это наиболее реалистичный сценарий. И вот это будет настоящее торжество справедливости. Причем, очень по-русски.

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