У суботу, 3 серпня, в столиці Росії Москві з новою силою розгорілися протести через відмову реєстрації опозиційних кандидатів на вибори в Мосміськдуму.

Чи достатні масштаби того, що сталося, для того щоб режим Путіна припинив своє існування? Звичайно ж ні. Якщо говорити про те, що ці події справляють істотний вплив і далі, розвиваючись, можуть привести до такого обвалення, то – так.

Дійсно, ці дві акції протесту – 27 липня і 3 серпня – показали, що влада перевела стан в Росії на інший рівень. Рівень насильства, рівень агресії був таким, що зашкалював. Людей, які вийшли на вулиці, не мають абсолютно ніяких ані агресивних настроїв, ані зброї, нічого, досить жорстко, навіть по-звірячому били. Всі ці кадри обійшли інтернет, і тут мені додати нічого.

Протести в Москві 3 серпня Youtube

Щодо кількості учасників протесту, то, думаю, вона збільшуватиметься. На сьогоднішній день відбувається ціла низка процесів, зокрема, процес формування активної частини російського суспільства. Сьогодні вже дуже важко залишатися в ситуації "і нашим, і вашим". Дуже багато людей, які традиційно підтримують владу, висловлюють жорстко опозиційні настрої.

Тому, думаю, дуже багато буде залежати від того, наскільки вміло організатори протесту зможуть його вести.

Тактика обезголовлювання протесту, коли фактично всі лідери протесту опинилися за гратами, привела до подвійного результату. По-перше, пішла самоорганізація, стали з'являтися нові лідери. І в цьому сенсі ця тактика провалилася. По-друге, відчувався дефіцит організації. І акція 3 серпня пройшла таким чином, що практично ніхто не розумів, що відбувається, куди треба йти.

Це проблема, яку доведеться вирішувати найближчим часом.

Я думаю, відповідь на дуже багато запитань дасть осінь, зокрема, 8 вересня, коли відбудуться ці квазі-вибори. Лідерам протесту потрібно визначитися, як зробити так, щоб спроба зачистити все політичне поле провалилася.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.