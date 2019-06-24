21 червня в Мінську відбувся мітинг проти об'єднання Білорусі з Росією. Активісти вийшли з плакатами, на яких було написано: "Путін! Ми не один народ", "Відчепіться від нас зі своєю інтеграцією", "Путін, вирішуй свої проблеми без нас".

Була версія, що поглинання Білорусі – один з багатьох варіантів продовження існування Путіна у владі – підняття його над державами, зведення його на пост керівника об'єднаного держави, що скасувало би конституційні обмеження з кількості термінів. Більше 20 років людина сидить в цьому кріслі – далі вже зовсім непристойно.

Остання "Пряма лінія" показала, що реальний рейтинг Путіна, судячи з відгуків, не перевищує 7%. Насправді, йому Росія вже остогидла.

Вийти на якусь вищу геополітичну висоту і звідти парити – це було б для нього, звичайно, ідеальним варіантом, але я думаю, що це абсолютно виключено.

Володимир Путін, Олександр Лукашенко під час гри в хокей Офіційний сайт президента Росії

Це абсолютно неможливо, тому що і значна більшість громадян Білорусі цього не захоче, і, звичайно ж, політична еліта Білорусі чинитиме опір і, перш за все, Лукашенко. Звичайно ж, Лукашенко не піде до Путіна в секретарі райкому КПРС. Це просто виключено. Вони будуть чинити опір до останнього.

Ну а те, що люди протестують – це добре. Незважаючи на те, що протест був нечисленним, 15 осіб – цього достатньо. Це символ. Чому так мало? Тому що реальної загрози поки що немає.

Так, хотіли б. Але того ресурсу, який був в 2014 році, коли окупували частину України, перш за все, психологічного, сьогодні немає.

Так що від цих млявих намірів Білорусь відіб'ється.

Як Путіну вирішувати проблему 2024? Цього я не знаю. Але є хороший варіант – взяти квиток до Гааги, поїхати і здатися. Це правильний варіант. Тоді він буде ціліший і проживе довше. Але, думаю, на цей варіант він не піде, а піде на якийсь абсолютно антиконституційний варіант.

Я навіть не хочу перераховувати ці варіанти, тому що деякі з них загрожують серйозними втратами для людства.

Путіну – або в тюрму, або в могилу. Інших варіантів усунення від влади у нього немає. Але, думаю, він буде чинити опір усіма силами. Власне кажучи, він і зараз це робить.

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