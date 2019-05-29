Рейтинг довіри росіян президенту Володимиру Путіну оновив історичний мінімум і знизився до 31,7 відсотки.

Я не думаю, що ці цифри самі по собі представляють якусь проблему для Путіна, оскільки не існує прямої можливості конвертації цих цифр в якісь загрози для його влади.

Для того щоб подібного роду цифри могли якимось чином трансформуватися в реальну загрозу влади, повинні бути інститути. Зокрема, інститут виборів, інститут опозиції, інститут громадянського суспільства тощо. Нічого цього в Росії немає. Тому у Путіна може бути ще більша втрата рейтингу довіри, він може впасти до 10%, і це не буде мати істотного значення.

Але можна сказати, що це спричиняє певний моральний вплив на владу. Це може призвести до того, що буде дано вказівку ВЦИОМу давати інші цифри за принципом "ах ти мєрзкоє стєкло" по відомій казці.

Володимир Путін під час поїздки в Астраханську область РФ Офіційний сайт президента Росії

Це може привести і до якихось інших наслідків, але реальної загрози це не становить.

Більш того. Тут потрібно відзначити, що різні питання дають різні відповіді. За даними того ж опитування, рівень довіри – це одна цифра, а рівень підтримки курсу, визнання його курсу позитивним – набагато більша цифра, 65,8%.

Тому я не думаю, що є якась проблема і є підстави вважати, що у нас мало не передреволюційна ситуація. Такої проблеми немає.

У Путіна сьогодні в Росії немає опонента, немає опозиції, і це головне. На абсолютно ірраціональне питання: "Якщо не Путін, то хто?" - на жаль, в Росії сьогодні немає відповіді.

Зачистка політичного поля виявилася надто серйозною і надто радикальною для того щоб якась соціологія, якесь падіння довіри зіграло істотну роль.

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