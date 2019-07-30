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Ігор Яковенко
Ігор Яковенко
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"Путин – х*йло" гремело над Москвой

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27 июля в Москве прошли массовые протесты против отказа в регистрации на выборы в Московскую городскую Думу оппозиционных кандидатов. В результате жесткого силового подавления протеста произведено рекордное количество арестов – порядка 1300, десятки человек были травмированы.

Что в "сухом остатке"?

Первое. Выяснилось, что тактика власти на обезглавливание протеста не сработала. Навального посадили, всех остальных арестовали, изолировали, но люди прекрасно самоорганизовались сами. Когда нас начали рассекать и выдавливать с какой-то площадки, то люди сами группировались в колонны по 2-3 тысячи человек. В результате протест прокатился по всему городу.

Второе. Скандируя "Путин – вор" и знаменитую нецензурную частушку днепропетровских болельщиков "Путин – х*йло". Это всё гремело над всей Москвой. Причем, народ особо и не возражал.

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Эти несколько колонн маршировали по московским переулкам, где в летних кафе отдыхали люди. И они нормально это воспринимали. То, что Путин вор и, соответственно, что Путин х*йло – это стало какой-то аксиомой. Против этого особо никто не возражал. В том числе и полицейские как-то не особо на это реагировали. Дескать, ну, хорошо, вор, но зачем же так кричать?

Когда кричали: "Мусора – позор России", полицейские тоже не очень обижались. Ну, подумаешь, позор…

Это важная история, потому что всё это стало достаточно открытым и публичным явлением. То есть эти лозунги уже не где-то в загоне звучат. Они звучат открыто по Москве.

Протести в Москві 27 липня

Протести в Москві 27 липня

Третье – уже в минус. Репрессивные меры не имеют ограничения. Когда я вел 5-6-часовой репортаж со всех этих событий, я сказал: задержаний, конечно, будет много, но эксперты говорят, что больше тысячи людей репрессивная система не вмещает. А оказалось, что вмещает – было задержано около полутора тысяч человек. То есть здесь пределов нет.

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Четвертое. Проблема в общероссийской протестной повестке дня. Очень многие в регионах раздраженно говорили: это московская тусовка, москвичи делят портфельчики в этой своей Думке, нам до этого дела нет. Я утверждаю: это далеко не так. Люди приезжали поддержать протест из Московской области, из других регионов.

Действительно, проблема в том, что половина Сибири горит, половина Сибири тонет, а в это время москвичи занимаются этими своими делами. Это не так, потому что повестка очень быстро переросла с проблемы московских выборов к общероссийской – "Путина на нары". Это был достаточно серьезный лозунг.

Действительно, москвичи как-то поддерживают тонущую и горящую Сибирь, но в значительной степени это становится делом частных людей – публицистов, политиков и так далее, - но не является общероссийской повесткой дня. Общероссийская координация, общероссийская повестка дня крайне необходима, чтобы объединить эти отдельные очаги протеста – мусорный протес, зоозащитный, биозащитный, социальный протест, политический и так далее.

Если это произойдет, какая-то подвижка, безусловно, будет.

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Тема
Ексклюзив
Місце
Росія Москва
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Ivanov Igor
Ivanov Igor
60% задержанных были не из Москвы. Примерно половина из них вообще не из России. Вот такой он, московский протест. Настоящим москвичам до этого сброда нет никакого дела.
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