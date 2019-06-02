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Ігор Яковенко
Ігор Яковенко
Російський журналістВсі статті автора

Познер давно потерял стыд и совесть

1.1тЧитати матеріал російською

Владимира Владимировича Познера внесли в базу "Миротворец" за "умышленное нарушение государственной границы Украины". Владимир Владимирович объяснил, что он всего на день съездил в Ялту по делу, решение о внесении себя в списки врагов Украины назвал "глупостью" и вынес этой стране суровый приговор: "пусть Украина теперь с этим живет".

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Человек почти 60 лет в эфире главного канала страны. Сначала СССР, потом России. Вцепился в эфир мертвой хваткой. Давно потерял стыд и совесть. Остались только умение делать паузы и "мудрый прищур усталых глаз"...

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Автор
Ігор ЯковенкоІгор Яковенко
Теми
анексія КримуРосійсько-український конфліктБаза "миротворців"
Особа
Володимир Познер
Місце
Росія
Теги
УкраїнаКримНовини Росії
Джерело
Джерело:Facebook Игоря Яковенко
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