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8 вересня • оновлено в 11:41
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Ігор Яковенко
Ігор Яковенко
Російський журналіст Всі статті автора

У Путіна залишилась остання опора

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Точний термін переміщення Путіна з президентського крісла на нари передбачити досить складно.

Те, що це станеться – або його переміщення на нари, або просто його зникнення – це очевидно. Але передбачити це з точністю навіть до року було б безвідповідально.

Путінський режим принципово змінив свою опору. Якщо до цього літа було більш-менш очевидно, що путінський режим в значній мірі, крім силових структур, тримається ще на якійсь підтримці населення, то зараз стало абсолютно ясно, що крім як на насильстві путінський режим ні на чому більше не тримається.

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Оскільки сьогодні реальний рейтинг Путіна знаходиться в діапазоні від 6-7% до 10%, а рейтинг влади взагалі практично нульовий, принципово змінилася опора режиму. Тепер це тільки насильство, тільки силові структури, тільки путінські суди, путінська прокуратура, путінський Слідчий комітет і путінська Росгвардія разом з поліцією.

Ніяких інших опор у цього режиму більше немає.

Володимир Путін на церемонії вручення прапора військ Нацгвардії

Володимир Путін на церемонії вручення прапора військ Нацгвардії

Офіційний сайт президента РФ

Це досить суттєва зміна. Одне з підтверджень цього - абсолютна неадекватність відповідей на ті протести, які ми сьогодні спостерігаємо. Протести не надто сильні, не надто добре організовані, протести без якогось серйозного плану змін. І тим не менше, навіть такі протести призвели до такого результату.

Скільки це може тривати? Головна проблема полягає в тому, що ці протести розрізнені. І в такій гігантській країні як Росія один протест – суто московський протест з московським порядком денним – не може призвести до обвалення режиму. Ще й тому, що Москва і Росія – це абсолютно різні сутності, різні світи. Росія дуже не любить Москву, і московський порядок денний вона навряд чи зможе підтримати.

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У Москві прокотилася хвиля гучних затримань: що відбувається

Питання про те, хто, коли і яким чином зможе перевести московський протест в загальноросійський, поки що залишається відкритим.

Що може послужити каталізатором? Я вважаю, що щось може статися і 8 вересня, коли у великій кількості суб'єктів Російської Федерації пройде спецоперація "вибори". Безумовно, вона дуже сильно образить почуття власної гідності великої кількості людей.

Те, що в Пітері Бєглов "переможе" в першому турі – це абсолютно очевидно. Його, людину, яку не сприймає абсолютна більшість пітерців, звичайно, зроблять губернатором. Московська міська дума – теж абсолютно очевидно – буде такою, якою її не хотіли б бачити москвичі. А в Новосибірську, судячи з усього, губернатором знову зроблять сталініста Локотя.

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Возможно, последние выборы путинского периода

Те, що люди будуть обурені – це точно, але це питання емоцій, це питання політичних почуттів. Але принципово інше питання – чи зможе будь-хто скоординувати протест, конвертувати це обурення в політичну дію? Поки що в цьому не впевнений.

Що стосується подальших подій, то я думаю, що, з огляду на абсолютно неймовірну деградацію влади, приводів для протестів вона дасть в надлишку.

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Автор
Ігор Яковенко Ігор Яковенко
Теми
Ексклюзив Протести у Росії Вибори в Росії
Особа
Володимир Путін
Місце
Росія
Тег
Новини Росії
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Мельниченко Людмила
Мельниченко Людмила
А все это результат многовековой соглашательской, конформистской линии поведения русских. Все видят, понимают, много безусловно умных и прогрессивно мыслящих людей, но апатичных, осторожных, боящливых. И их можно понять-репрессивная и оболваниваюшая машина там выстраиваоась веками и работает безотказно. Я счастлива, что живу в свободной Украине и сочувствую русской истинной интеллигенции!!!
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Кор Павел
Кор Павел
Каждая статья глупее предыдущей. Против путина пару сотен тысяч, сомневающихся пару миллионов. Вот и все. Так что автор просто врет
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Кокорин Виктор
Кокорин Виктор
Таким силосом свидомьё кормят почти шесть лет, а они причмокивая говорят давай ещё жги. Слова Лаврова надо в мрамор увековечить и записать первой статьёй в Украинскую Конституцию.
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