Точний термін переміщення Путіна з президентського крісла на нари передбачити досить складно.

Те, що це станеться – або його переміщення на нари, або просто його зникнення – це очевидно. Але передбачити це з точністю навіть до року було б безвідповідально.

Путінський режим принципово змінив свою опору. Якщо до цього літа було більш-менш очевидно, що путінський режим в значній мірі, крім силових структур, тримається ще на якійсь підтримці населення, то зараз стало абсолютно ясно, що крім як на насильстві путінський режим ні на чому більше не тримається.

Оскільки сьогодні реальний рейтинг Путіна знаходиться в діапазоні від 6-7% до 10%, а рейтинг влади взагалі практично нульовий, принципово змінилася опора режиму. Тепер це тільки насильство, тільки силові структури, тільки путінські суди, путінська прокуратура, путінський Слідчий комітет і путінська Росгвардія разом з поліцією.

Ніяких інших опор у цього режиму більше немає.

Володимир Путін на церемонії вручення прапора військ Нацгвардії Офіційний сайт президента РФ

Це досить суттєва зміна. Одне з підтверджень цього - абсолютна неадекватність відповідей на ті протести, які ми сьогодні спостерігаємо. Протести не надто сильні, не надто добре організовані, протести без якогось серйозного плану змін. І тим не менше, навіть такі протести призвели до такого результату.

Скільки це може тривати? Головна проблема полягає в тому, що ці протести розрізнені. І в такій гігантській країні як Росія один протест – суто московський протест з московським порядком денним – не може призвести до обвалення режиму. Ще й тому, що Москва і Росія – це абсолютно різні сутності, різні світи. Росія дуже не любить Москву, і московський порядок денний вона навряд чи зможе підтримати.

Питання про те, хто, коли і яким чином зможе перевести московський протест в загальноросійський, поки що залишається відкритим.

Що може послужити каталізатором? Я вважаю, що щось може статися і 8 вересня, коли у великій кількості суб'єктів Російської Федерації пройде спецоперація "вибори". Безумовно, вона дуже сильно образить почуття власної гідності великої кількості людей.

Те, що в Пітері Бєглов "переможе" в першому турі – це абсолютно очевидно. Його, людину, яку не сприймає абсолютна більшість пітерців, звичайно, зроблять губернатором. Московська міська дума – теж абсолютно очевидно – буде такою, якою її не хотіли б бачити москвичі. А в Новосибірську, судячи з усього, губернатором знову зроблять сталініста Локотя.

Те, що люди будуть обурені – це точно, але це питання емоцій, це питання політичних почуттів. Але принципово інше питання – чи зможе будь-хто скоординувати протест, конвертувати це обурення в політичну дію? Поки що в цьому не впевнений.

Що стосується подальших подій, то я думаю, що, з огляду на абсолютно неймовірну деградацію влади, приводів для протестів вона дасть в надлишку.

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