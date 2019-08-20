Предлагаю Роскомнадзору временно признать матерным на территории РФ слово "легитимность"

В последнее время в ходе обострившихся споров вокруг спецмероприятия, намеченного на 8.09.2019 под кодовым названием "выборы в Московскую городскую думу", все чаще всплывает слово "легитимность" и его производные.

В том смысле, что те, кто в этот день придет на избирательный участок и опустит в урну листок бумаги, тем самым придаст путинскому режиму вот эту самую "легитимность".

Эту чушь я слышу и читаю уже более 10 лет, причем, в том числе от людей, которые во всех остальных вопросах демонстрируют вменяемость. Так бывает. Кто-то читает астрологические прогнозы и верит, что судьба человека зависит от расположения Венеры и Меркурия, а кто-то полагает, что путинский режим станет "легитимнее", если вы опустите бумажку в дырочку.

Слово "легитимность" означает согласие народа с властью, признание правомерности ее, власти, притязаний на какие-либо действия, которые называются "легитимными".

"Легитимность" отличается от "легальности", которая является синонимом законности. Это существенное отличие, поскольку "легитимной" может быть, например, мафия. Если власть мафии признается в каком-то государстве или на какой-то территории, или в каком-то слое общества, то в этом государстве, территории или слое общества эта мафиозная власть является легитимной, но нелегальной, то есть незаконной. Например, в сообществе уголовников, живущих по "понятиям", власть вора в законе вполне легитимна и ему не надо ежеминутно поддерживать свою власть насилием.

Путинизм – это мафиозное государство, которое живет не по законам, а по понятиям. Макс Вебер со своими тремя источниками легитимности – традицией, харизмой и рациональностью (правом) умер до возникновения тоталитарных режимов 20-го века и за почти сто лет до возникновения развитого путинизма. Принципиальной особенностью путинизма является принципиально иной механизм "легитимности", который нельзя свести ни к традиции, ни к харизме, ни, тем более, к рациональности права.

В путинской России "легитимность" имеет принципиально иной вектор, нежели во всех трех веберовских вариантах, в которых она, легитимность, "течет" снизу вверх, от народа – к власти. То есть, Макс Вебер исходил из субъектности народа. В путинской России народ в принципе лишен субъектности. Как это получилось, тема отдельного разговора, тут крайне велика роль телевизора и других информационных орудий, но это – факт. Поэтому "легитимность" в путинской России распространяется сверху вниз, и ее источником, субъектом "легитимности" является исключительно В.В.Путин.

Путинская "легитимность" стекает вниз по вертикали власти и все чиновники и депутаты, судьи и полицейские обладают "легитимностью" постольку – поскольку каждого из них коснулась струйка этой волшебной путинской благодати.

Описанная выше схема, естественно, имеет примерно такое же отношение к реальности, как и веберовские схемы трех типов легитимности, то есть, является "идеальным типом". Очевидно, что на просторах российской действительности возникают лакуны, в которых путинская "легитимность" не действует, образуются пространства альтернативной "легитимности". Все это не отменяет главного: "легитимность" путинского режима имеет весьма косвенное отношение к факту опускания бумажки в дырочку. Вне зависимости от целей опускающего: хочет ли он в рамках "умного голосования" отомстить за все "Единой России" и притащить во власть еще большую сволочь, или ему зачем-то понадобился во власти нормальный депутат, который, возможно, сумеет защитить его интересы. Ни в том, ни в другом случае размер "легитимности" путинского режима не увеличится, поскольку эта субстанция имеет совершенно иной источник, если в условиях данного режима вообще имеет смысл употреблять понятие "легитимности".

Люди, которые пугают граждан "легитимизацией" путинского режима, обычно добавляют, что путинский режим не сменится на выборах. И это правда. То есть вполне разумные люди признают что источником власти в путинской России народ не является, но в то же время полагают бросание бумажек в урну процедурой, повышающей "легитимность" этой самой власти. Самое забавное, что эти разумные и достойные люди в этом не видят никакого противоречия.

Еще смешнее утверждение, мол, не дай босх, попадет в какой-нибудь российской парламент или в региональное заксобрание некто приличный и человекообразный, из тех, кто отрицает каннибализм и даже к крепостному праву относится как к пережитку. Увидит такого прекрасного человека в стенах Мосгордумы коллективный Запад, захлопает в ладоши, расплачется от умиления и ну снимать санкции и возвращать путинскую Россию в G8. "Надо же, какой легитимной стала Россия при Путине!" - воскликнет коллективный Запад, пытаясь разглядеть в микроскоп какого-нибудь муниципального депутата или депутата Мосгордумы, нечаянно проскочившего в этот орган по недосмотру властей…

Все написанное выше не имеет никакого отношения к призывам идти или не идти на избирательные участки 8 сентября или в какое-то иное время. Своим сугубо частным мнением по этому конкретному поводу я непременно поделюсь поближе к этой дате, после того, как станет окончательно ясным весь ландшафт. Более того, я обещал и постараюсь сдержать обещание публично провести мысленный эксперимент на тему: "Что бы я делал, если бы жил в округе №… и далее перечень округов с 1-го по 45-й". В данной колонке я лишь пытаюсь доказать несостоятельность только одного аргумента против участия в выборах, а именно того, что это участие, якобы, придает (повышает) легитимность путинскому режиму. У червяков не вырастают крылья. Танк не чувствует боли и сострадания. У путинского режима нет, и не может быть легитимности. Ей неоткуда взяться, поскольку народ России в данный момент не субъектен.

А поскольку термин "легитимность" продолжают всуе использовать, предлагаю Роскомнадзору временно признать его матерным и включить в перечень запрещенных к публичному употреблению на территории Российской Федерации.

Александр Александрович Жаров! Пока Вас еще не осудил Гаагский трибунал за ваши многочисленные преступления по введению цензуры в России, сделайте хоть одно доброе дело, запретите употреблять публично это ставшее неприличным слово! Прошу эту статью считать официальным обращением в Роскомнадзор.

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