На минувшей неделе было два печальных "юбилея". Пять лет назад 17 июля 2014 года российской ракетой был сбит Боинг МН17, погибли 298 человек. За несколько дней до этого, 12 и 13 июля 2014 года на Первом канале России вышел сюжет о том, как на главной площади города Славянска украинские военные распяли трехлетнего мальчика на глазах у его матери.

Утверждение: "после этого, значит по причине этого" является логической ошибкой, о которой предостерегал еще Аристотель более 23 веков назад в сочинении "О софистических опровержениях". И, тем не менее, между этими двумя событиями есть связь. Эта связь называется взаимодействие родов войск – информационных и ракетных – в той агрессивной войне, которую Россия вот уже шестой год ведет против Украины.

Нити управления фейковыми новостями российских телеканалов ведут в те же кабинеты, откуда исходили команды о перемещении того "Бука", из которого убили 298 человек. А в логике гибридной войны сбитый самолет был местью за преступления "бандеровцев", в том числе и за "распятого младенца". И тогдашний "министр обороны" Гиркин, он же "Стрелков", злорадно писал: "Птичкопад продолжается. Предупреждали же – не летать в "нашем небе". Правда, когда выяснилось, что отомстили не тому, поскольку самолет оказался гражданским, Гиркин и его подельники от этого "подвига" отреклись…

Сегодня, в годовщину трагедии над Донбассом, Совет Евросоюза призвал Россию взять на себя ответственность и сотрудничать со следствием, а семьи 12 погибших призвали российские власти признать свою часть ответственности в уничтожении MH17 и "прекратить лицемерно отпираться, прекратить сеять ложь и обман". Авторы письма отмечают, что Россия распространяла огромное количество сфабрикованных и противоречивых объяснений случившегося. "Российское правительство сделало все возможное, чтобы скрыть правду или, что еще хуже, сформировать идею, что истина никогда не будет найдена. Мы, семьи жертв катастрофы, находим это тревожным и глубоко оскорбительным", - отмечается в письме. Его авторы надеются, что на судебном процессе "будут проверены все материалы следствия, а истина будет твердо установлена".

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Спустя пять лет все соучастники обоих преступлений - и гибели 298 человек, и выпуска фейковой "новости", в результате которой все новые защитники "русского мира" отправлялись на Донбасс убивать украинцев, - живы, бодры и чувствуют себя прекрасно.

Юлия Чумакова, которая тогда, 5 лет назад, записала и выпустила в эфир ложь о "распятом младенце", продолжает работать на Первом канале и делать новости. Последний ее репортаж вышел на Первом канале 2.07.2019 и был, как и тогда, о детях. Правда, на этот раз не о "распятых", а о живых. И не об украинских, а о московских детях, которые готовятся к спортивным соревнованиям. Большинство российских "отпускников", "отставников" и простых уголовников, которым задавали вопрос, зачем они поехали на Донбасс воевать, объясняли, что увидели по телевизору, как там издеваются над русскими людьми. После выхода в эфир лживого сюжета о "распятом младенце" были убиты еще тысячи граждан Украины. Соучастница и вдохновительница этих убийств Юлия Чумакова пошла на повышение: переведена из Южно-российского бюро в Москву. Судя по виду и голосу, эта дама не испытывает ни малейших угрызений совести.

Все хорошо и у Ирады Зейналовой, которой тогда, 5 лет назад, так понравился сюжет про "распятого мальчика в трусиках и маечке", что она решила его повторить на следующий день в воскресном выпуске программы "Время". К тому времени стаж работы на телевидении у Ирады Автандиловны составлял 17 лет. Все эти годы она работала в информационных программах. Вероятность того, что она не понимала, что повторно ставит фейк, разжигающий ненависть и ведущий к крови, равна нулю.

Как и Юлия Чумакова, Ирада Зейналова не испытывает ни малейшего стыда и раскаяния за содеянное. Но в отличие от Юлии Чумаковой, которая с тех пор отказывается общаться с журналистами, Ирада Автандиловна - лицо телеканала, и поэтому 21 декабря того же года, когда уже многие СМИ доказали, что никакого "распятого младенца" не было, Ирада Зейналова в эфире передачи "Время" заявила, что "у журналистов не было и нет доказательств этой трагедии, но это реальный рассказ реально существующей женщины, бежавшей из ада в Славянске". Конец цитаты.

Ни малейших сомнений в своей правоте, ни малейшего желания извиниться перед аудиторией и перед оболганными украинцами. "Трагедии" не было, но женщина-то была? Значит все правильно. Про фактчекинг, про пункт 2 статьи 47 закона "О СМИ", где сказано, что журналист "обязан проверять достоверность сообщаемой им информации", о чем студентам журфаков твердят с первого курса – нет, не слышали! Сейчас Ирада Зейналова продолжает службу в информационных войсках. Правда, в другом подразделении: с 2016 года она перешла лгать на канал НТВ в программу "Итоги недели"…

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Остается добавить, что Родина высоко оценила заслуги Ирады Зейналовой: ей была вручена Медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени (секретный указ от 22 апреля 2014 года) — правда, не за "распятого младенца", а за предыдущее вранье, а именно "за объективность при освещении событий в Крыму".

Все в порядке и у четверых граждан, которых Совместная следственная группа обвиняет в гибели Боинга МН17 и смерти 298 человек. Игорь Гиркин ("Стрелков"), пребывающий в статусе российского военного пенсионера, участвует в дебатах с лидером российской оппозиции Навальным, учреждает вместе с другими оппозиционерами "патриотическое" движение, дает интервью журналистам, ругает Кремль за то, что не дали команду начать большую войну против Украины. Его подельники "Хмурый", генерал-майор ГРУ Сергей Дубинский, а также "Крот", Леонид Харченко, и "Гюрза", Олег Пулатов - не столь публичны, но их тоже явно не мучает совесть и не терзают опасения за будущее.

Все они – и те, кто служит в информационных войсках, разжигающих ненависть к Украине, вдохновляющих и подстрекающих к убийству ее граждан, и те, кто непосредственно готовил и организовывал убийства, - уверены, что путинская Россия их прикроет. Суд над ними и, скорее всего, не только над ними начнется 9 марта 2020 года. По мнению главы Совместной следственной группы, суд, скорее всего, будет заочным, а вероятность того, что "Стрелков", "Хмурый", "Крот" и "Гюрза" предстанут перед судом, он оценил как ничтожную.

Европейские правоохранители, привыкшие к стабильности, исходят из инерционного сценария развития событий и не учитывают специфику России, в которой время то десятилетиями стоит на месте, а то вдруг пускается вскачь и тогда режимы, казавшиеся вечными, рушатся за считанные часы. Так что тех, кто виновен в убийствах в Украине, вполне могут ждать неожиданности…

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