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Ігор Яковенко
Ігор Яковенко
Російський журналіст Всі статті автора

Как Россия отомстила за "распятого младенца"

18.6т Читати матеріал російською

На минувшей неделе было два печальных "юбилея". Пять лет назад 17 июля 2014 года российской ракетой был сбит Боинг МН17, погибли 298 человек. За несколько дней до этого, 12 и 13 июля 2014 года на Первом канале России вышел сюжет о том, как на главной площади города Славянска украинские военные распяли трехлетнего мальчика на глазах у его матери.

Утверждение: "после этого, значит по причине этого" является логической ошибкой, о которой предостерегал еще Аристотель более 23 веков назад в сочинении "О софистических опровержениях". И, тем не менее, между этими двумя событиями есть связь. Эта связь называется взаимодействие родов войск – информационных и ракетных – в той агрессивной войне, которую Россия вот уже шестой год ведет против Украины.

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Нити управления фейковыми новостями российских телеканалов ведут в те же кабинеты, откуда исходили команды о перемещении того "Бука", из которого убили 298 человек. А в логике гибридной войны сбитый самолет был местью за преступления "бандеровцев", в том числе и за "распятого младенца". И тогдашний "министр обороны" Гиркин, он же "Стрелков", злорадно писал: "Птичкопад продолжается. Предупреждали же – не летать в "нашем небе". Правда, когда выяснилось, что отомстили не тому, поскольку самолет оказался гражданским, Гиркин и его подельники от этого "подвига" отреклись…

Сегодня, в годовщину трагедии над Донбассом, Совет Евросоюза призвал Россию взять на себя ответственность и сотрудничать со следствием, а семьи 12 погибших призвали российские власти признать свою часть ответственности в уничтожении MH17 и "прекратить лицемерно отпираться, прекратить сеять ложь и обман". Авторы письма отмечают, что Россия распространяла огромное количество сфабрикованных и противоречивых объяснений случившегося. "Российское правительство сделало все возможное, чтобы скрыть правду или, что еще хуже, сформировать идею, что истина никогда не будет найдена. Мы, семьи жертв катастрофы, находим это тревожным и глубоко оскорбительным", - отмечается в письме. Его авторы надеются, что на судебном процессе "будут проверены все материалы следствия, а истина будет твердо установлена".

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Спустя пять лет все соучастники обоих преступлений - и гибели 298 человек, и выпуска фейковой "новости", в результате которой все новые защитники "русского мира" отправлялись на Донбасс убивать украинцев, - живы, бодры и чувствуют себя прекрасно.

Юлия Чумакова, которая тогда, 5 лет назад, записала и выпустила в эфир ложь о "распятом младенце", продолжает работать на Первом канале и делать новости. Последний ее репортаж вышел на Первом канале 2.07.2019 и был, как и тогда, о детях. Правда, на этот раз не о "распятых", а о живых. И не об украинских, а о московских детях, которые готовятся к спортивным соревнованиям. Большинство российских "отпускников", "отставников" и простых уголовников, которым задавали вопрос, зачем они поехали на Донбасс воевать, объясняли, что увидели по телевизору, как там издеваются над русскими людьми. После выхода в эфир лживого сюжета о "распятом младенце" были убиты еще тысячи граждан Украины. Соучастница и вдохновительница этих убийств Юлия Чумакова пошла на повышение: переведена из Южно-российского бюро в Москву. Судя по виду и голосу, эта дама не испытывает ни малейших угрызений совести.

Все хорошо и у Ирады Зейналовой, которой тогда, 5 лет назад, так понравился сюжет про "распятого мальчика в трусиках и маечке", что она решила его повторить на следующий день в воскресном выпуске программы "Время". К тому времени стаж работы на телевидении у Ирады Автандиловны составлял 17 лет. Все эти годы она работала в информационных программах. Вероятность того, что она не понимала, что повторно ставит фейк, разжигающий ненависть и ведущий к крови, равна нулю.

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Как и Юлия Чумакова, Ирада Зейналова не испытывает ни малейшего стыда и раскаяния за содеянное. Но в отличие от Юлии Чумаковой, которая с тех пор отказывается общаться с журналистами, Ирада Автандиловна - лицо телеканала, и поэтому 21 декабря того же года, когда уже многие СМИ доказали, что никакого "распятого младенца" не было, Ирада Зейналова в эфире передачи "Время" заявила, что "у журналистов не было и нет доказательств этой трагедии, но это реальный рассказ реально существующей женщины, бежавшей из ада в Славянске". Конец цитаты.

Ни малейших сомнений в своей правоте, ни малейшего желания извиниться перед аудиторией и перед оболганными украинцами. "Трагедии" не было, но женщина-то была? Значит все правильно. Про фактчекинг, про пункт 2 статьи 47 закона "О СМИ", где сказано, что журналист "обязан проверять достоверность сообщаемой им информации", о чем студентам журфаков твердят с первого курса – нет, не слышали! Сейчас Ирада Зейналова продолжает службу в информационных войсках. Правда, в другом подразделении: с 2016 года она перешла лгать на канал НТВ в программу "Итоги недели"…

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Остается добавить, что Родина высоко оценила заслуги Ирады Зейналовой: ей была вручена Медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени (секретный указ от 22 апреля 2014 года) — правда, не за "распятого младенца", а за предыдущее вранье, а именно "за объективность при освещении событий в Крыму".

Все в порядке и у четверых граждан, которых Совместная следственная группа обвиняет в гибели Боинга МН17 и смерти 298 человек. Игорь Гиркин ("Стрелков"), пребывающий в статусе российского военного пенсионера, участвует в дебатах с лидером российской оппозиции Навальным, учреждает вместе с другими оппозиционерами "патриотическое" движение, дает интервью журналистам, ругает Кремль за то, что не дали команду начать большую войну против Украины. Его подельники "Хмурый", генерал-майор ГРУ Сергей Дубинский, а также "Крот", Леонид Харченко, и "Гюрза", Олег Пулатов - не столь публичны, но их тоже явно не мучает совесть и не терзают опасения за будущее.

Все они – и те, кто служит в информационных войсках, разжигающих ненависть к Украине, вдохновляющих и подстрекающих к убийству ее граждан, и те, кто непосредственно готовил и организовывал убийства, - уверены, что путинская Россия их прикроет. Суд над ними и, скорее всего, не только над ними начнется 9 марта 2020 года. По мнению главы Совместной следственной группы, суд, скорее всего, будет заочным, а вероятность того, что "Стрелков", "Хмурый", "Крот" и "Гюрза" предстанут перед судом, он оценил как ничтожную.

Европейские правоохранители, привыкшие к стабильности, исходят из инерционного сценария развития событий и не учитывают специфику России, в которой время то десятилетиями стоит на месте, а то вдруг пускается вскачь и тогда режимы, казавшиеся вечными, рушатся за считанные часы. Так что тех, кто виновен в убийствах в Украине, вполне могут ждать неожиданности…

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Теми
російська пропаганда На Донбасі збитий Boeing-777
Місце
Росія
Тег
Новини Росії
Джерело
Джерело: Блог Игоря Яковенко
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Стук Кастрюль
Стук Кастрюль
Бредятина от блогеров. Что-то мертвец фашик донецкий перестал высерать.
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Свавильный Николай
Свавильный Николай
"...Нити управления фейковыми новостями российских телеканалов ведут в те же кабинеты, откуда исходили команды о перемещении того "Бука", из которого убили 298 человек..." - это не нити управления, это ОГРОМНЫЕ ЩУПАЛЬЦА волосатых, с когтями, чудовищ. Таковых еще не знало человечество.
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Афанасьев Алексей
Афанасьев Алексей
Автор а прошлом инструктор по идеологии райкома КПСС. Врал тогда врёт и сейчас. За убитую укронацистких сотню русских детей ещё пока к сожалению не отомстили. А Боинг сбило ВСУ из под Заречного ракетой, полученной в 1986 году.
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