"На моих глазах происходит настоящая травля прекрасного телеведущего Владимира Соловьева. На его месте может оказаться каждый из нас, любой человек, кто беззаветно служит Отчизне и Президенту", - Ирина Яровая.

Исповедник Владимир Соловьев родился на 1963 года позже Иисуса Христа. Всю жизнь исповедник Владимир Соловьев был на стороне добра. В этом не может быть никаких сомнений, поскольку он сам об этом говорил постоянно, а ведь он прославлен своей честностью, пишет Игорь Яковенко для Блога.

Исповедник Владимир Соловьев был на стороне добра, когда участвовал в создании движения "Наши" и обучал юных нашистов, называя из "антифашистами" и "демократами". Правда, в миру этих юных учеников исповедника Соловьева все больше называли "ликующей гопотой" и "путинюгендом".

Исповедник Соловьев был на стороне добра, когда путем сложных вычислений вывел формулу "2 процента дерьма", оценив таким образом протестный потенциал России.

Исповедник Соловьев был на стороне добра, когда назвал "бесами" и "чертями" тех, кто протестовал против возведения храма, который в народе получил прозвище "скверный".

Исповедник Соловьев был на стороне добра, когда обнаружил на факультете политологии ВШЭ "террористические группировки", которые готовят "майдановское подполье"

Исповедник Соловьев оставался на стороне добра, когда сотни раз орал в своих многочисленных программах "вы – нацисты!" в адрес граждан соседнего государства, которые имели неосторожность или глупость прийти к нему в студию.

Новини Из России бегут сотни тысяч людей и миллиарды долларов

Эта сторона добра сама постоянно присутствовала в студии исповедника Соловьева и вопила на разные голоса, требуя уничтожить самые разные государства, залить кровью целые континенты.

Это лишь микроскопическая часть подвигов исповедника Соловьева, совершенных им во имя добра и правды. Для полного их описания требуется формат энциклопедии, а не строгий жанр жития.

Как и положено праведнику, которому уготована канонизация, исповедник Соловьев совершил много чудес. Одно из них – чудо переобувания в воздухе исповедником Соловьевым совершено многократно. Изумленные свидетели исповедника Соловьева с восторгом наблюдали как этот праведник из ярого противника присоединения Крыма к России в одно прекрасное мгновение превратился в истового сторонника этого действа под названием "Крымнаш".

"Я глубоко убежден, что я – гений", - объяснил причину своих подвигов и чудес праведник Соловьев и доказал это своими трудами. Достаточно их названий: "Евангелие от Соловьева", "Апокалипсис от Владимира", "Мы русские! С нами Бог!", - чтобы понять что на самом деле внутри исповедника Соловьева, возможно, уже созрел пророк или апостол, а может и нечто большее…

С глубоким волнением перехожу к кульминации жития, к мученичеству. Силы зла объединились в причинении исповеднику Соловьеву всевозможных мучений. Некий Алешка Навальный, исповедующий, подобно проклятым еретикам Нилу Сорскому и Ваське Патрикееву (Косому) ересь нестяжательства, принялся обличать исповедника Соловьева, завистливо перечисляя принадлежащие исповеднику итальянские виллы, автомобили и прочие земные блага, нажитые непосильным подвижническим трудом в ходе праведной жизни.

Вслед за еретиком Алешкой Навальным к гонениям на праведника Соловьева примкнул презренный скоморох Ванька Ургант, который осквернил своими мерзкими устами подвижнический труд исповедника, прилепив к нему гадкое название "Соловьиный помет". Причинив этим исповеднику Соловьеву неисчислимые страдания.

Но самый подлый удар нанес в чистую душу праведника жалкий гусляр и балалаечник Борька Гребенщиков, благодаря которому исповедник получил новое имя – "Вечерний мудозвон". Нет, в этом имени есть, конечно, что-то пронзительно-звенящее. Вот прислушайтесь: "му-до-звон-н-н"… Ухо радуется, хочется повторять снова и снова, прислушиваясь к этому звону мудей, летящему морозным вечером над спящей страной… Но с другой стороны, возникают вопросы канонизации. Согласитесь, "исповедник Вечерний Мудозвон" звучит как-то непривычно, режет ухо и отдает иностранщиной. А впрочем, почему бы и нет, ко всему привыкнуть можно.

"Понимаешь, время такое было – тогда и мудозвоны становились праведниками", - с мудрой грустью произнесет постаревший нашист своему внуку, греясь у костра посреди ледяной пустыни, которая когда-то носила имя Россия…

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.