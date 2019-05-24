"Мы в России преодолели ту грань, когда Украина имела для нас значение", - заявил кинорежиссер Карен Шахназаров в программе "Вечер с Владимиром Соловьевым" от 22.05.2019, - "Мы без Украины вполне обходимся. Для нас без разницы, кто у них президент и что он будет делать!". Мне эти слова, сказанные в данной студии, сразу напомнили слова героини фильма "Обыкновенное чудо": "Три дня я гналась за вами чтобы сказать как вы мне безразличны". Поскольку в этой, как и во всех других информационных и аналитических программах российского телевидения Украина является главной, а порой и единственной темой.

Российские темы на российском ТВ мелькнут на мгновение и тут же исчезают в забвении. Уже забыли про десятки сгоревших в Шереметьево. На секунду обернулись на гибель пассажиров в столичном метро. И тут же обитатели российского телевизора, подобно наркоманам, подсевшим на наркотик, принимаются обсуждать единственный сюжет, который, по их убеждениям, достоин внимания - Украину. Причина, по которой Украина стала и продолжает оставаться главной темой для российского телевизора, очевидна. Главным информационным оружием России управляют люди, страдающие тяжелой формой имперского синдрома. Главное содержание исторического процесса, который идет в данный момент на территории всего постсоветского пространства – это распад Российской империи, который начался в 1917 году и вступил в новую фазу в конце 1980-х годов.

Пропаганда kasparov.ru

Игла кощеевой смерти Российской империи находится в Киеве. Поскольку потеря Украины тождественна окончательной смерти имперского существа России. Именно поэтому вот уже шестой год все российские телеканалы визжат про "хунту", "фашизм" и "бандеровщину". Именно поэтому был оккупирован Крым, созданы "ДНР" и "ЛНР" и развязана война против Украины. Именно поэтому в программе "Воскресный вечер" от 19.05.2019 Сергей Кургинян надрывался: "Украина может быть только пророссийской! Иначе ее просто не будет!". На самом деле этот истошный вопль из самых глубин имперского сердца Кургиняна означает, что если Украина окончательно выйдет из сферы влияния России, то империя умрет, а перед Кремлем во весь рост встанет задача заниматься своей собственной страной. То есть та задача, к реализации которой нынешние обитатели Кремля категорически не готовы.

К Зеленскому обитатели российского телевизора испытывают чувства сложные и неопределенные. С одной стороны тезис, что "хуже Порошенко быть ничего не может", разделяется всеми, кого пускают в федеральный эфир. С другой стороны испытывать к любому президенту Украины что-либо кроме ненависти и презрения для бойцов информационного фронта непривычно и неудобно. Поэтому практически они все сходятся на формуле: "Зеленский – это тот же Порошенко, только неопытный".

Исходя из неопытности Зеленского и его молодости, российский телевизор повадился давать отеческие советы новому президенту Украины. В уже упомянутой программе "Вечер" от 22.05.2019 режиссер Карен Шахназаров сообщил, что испытывает к Зеленскому добрые чувства как к коллеге, и рассказал, что и как ему надо делать на посту президента Украины. "Только Бонапарт может спасти Украину!" - воскликнул режиссер Шахназаров. И помолчав, продолжил: "Вот что бы сделал Наполеон? Надо применить силу. Он бы ввел гвардейцев!".

Новини Путин держит в кармане важный козырь по Украине

Эта идея очень воодушевила Соловьева и он ее дополнил: "Первое, что надо делать – не референдумы проводить, а брать армию, брать СБУ и проводить аресты!".

Слово берет человек, должность которого тоже начинается со слова "президент": "президент Союза писателей межнационального согласия ФРГ", Владимир Сергиенко. И вот Владимир Сергиенко, как президент президенту, объяснил Владимиру Зеленскому как ему надо добиваться межнационального согласия в Украине. "Опираться надо на армию. Демократия губительна. Пять лет – власть армии. Потом – выборы. Зеленскому нужна опора на силовиков", - учит своего молодого тезку и младшего коллегу Владимир Сергиенко.

Новини Украинцы уже попросили Зеленского уйти в отставку

Хотя Соловьев только что запретил Зеленскому "референдумы проводить", но все же, на тот случай если украинский президент его не послушается, решил подсказать, как именно надо провести референдум, если ему так уж приспичит. "Как поставить вопрос на референдум?" - спрашивает Соловьев. И тут же отвечает от имени Зеленского: "Я должен пойти на прямые переговоры с "ДНР" и "ЛНР"?

Но самый мудрый совет только что приступившему к своим обязанностям президенту Украины дал все тот же режиссер Карен Шахназаров. Сначала он повторил предыдущих советчиков, заявив: "Зеленский должен арестовать Парубия и Ляшко!". А затем выдал совершенно гениальный совет: "Я бы на месте Зеленского обратился за поддержкой к Донбассу. Там есть силовики, которые могут навести порядок в Украине".

Не знаю как сейчас, а во времена моего детства была популярна такая дворовая садистская шутка: ребята постарше зимой подводят несмышленного малыша к железному столбу и предлагают ему лизнуть металл, рассказывая что на морозе он удивительно вкусный, а потом покатываются со смеху, глядя на страдания ребенка, у которого язык намертво прилип к столбу.

Владимир Зеленский, при всей своей неопытности, явно не самоубийца, чтобы последовать хоть какому-то из бесплатных советов, которыми его щедро снабжают в студиях российского телевизора. И он и его окружение прекрасно понимают, что при реализации любого из этих советов Украина его просто сметет в считанные дни, а, возможно, что и в считанные часы.

Соловьев с Шахназаровым и другие добровольные советчики Зеленского, в отличие от юных дворовых садистов, не могут не понимать, что невозможно убедить Зеленского "лизнуть металл на морозе". Вопрос, зачем они публично дают нелепые советы, к которым вполне очевидно никто не будет прислушиваться.

Новини Зеленский будет еще жестче Порошенко

Ответов на этот вопрос два. Во-первых, надо чем-то заполнить паузу, возникшую после выборов президента Украины, возникшую в связи с тем, что изливать яд на Порошенко уже не актуально, а на Зеленского запасы яда еще не накоплены.

Во-вторых, и это главное. За пять лет информационной войны против Украины при Порошенко технология этой войны и технология производства ее главного продукта – ненависти к Украине была отработана до мельчайших подробностей. Использовать тот же набор штампов про "нацизм", "русофобию" и "бандеровщину", имея против себя молодого, современного, ироничного, доброжелательного Зеленского, который не стесняется вкрапливать в свои выступления русский язык и публично заявляет о своих еврейских корнях, довольно сложно. Зеленский – это новый вызов для Путина. И если новый украинский президент не наделает фатальных ошибок, то нельзя исключить вероятность того, что Путин ответит на этот вызов привычным для себя способом. А именно провокациями и кровью. И тогда это станет очень серьезным вызовом не только для Зеленского и даже не только для Украины, но и для всего мирового сообщества.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.