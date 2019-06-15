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Ігор Яковенко
Ігор Яковенко
Російський журналістВсі статті автора

Дети тонут в сортирах: куда бежать россиянам

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Жители российского города Киселевск обратились к канадскому премьеру Джастину Трюдо с просьбой предоставить им убежище. Всему виной – катастрофическая экологическая обстановка, в которой вынуждены существовать эти жители Кузбасса.

Я полагаю, что жители Кузбасса, которые обратились с просьбой предоставить им экологическое убежище, в данном случае находятся в очень большой компании.

Я понимаю, что идея патриотизма, которую так усиленно пропагандирует телевизор, может быть достаточно распространена, но, тем не менее, это поверхностная история. Я полагаю, что в таком же состоянии находится 90% граждан России. И как в том замечательном фильме "Ширли-мырли", когда вся Россия садится в самолет и летит на Канары – сейчас люди в таком же состоянии. Абсолютная безысходность. Безысходность в плане экологии, в плане зарплат, в плане пенсий, в плане вообще условий жизни.

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Люди живут в ситуации, когда примерно у четверти населения нет нормальных туалетов, и дети просто тонут в этих уличных сортирах, поэтому я думаю, что гражданство Канады или какой-то другой нормальной страны – это реальная мечта.

Російська Федерація, туалет на вулиці, ілюстрація

Російська Федерація, туалет на вулиці, ілюстрація

радіо Свобода

Что же касается перспектив для этих людей, то я думаю, что ничего страшного с ними не будет. Потому что Кузбасс – это тот регион, с которого можно сослать куда? На Камчатку? В Магадан?

Такая же ситуация практически во всех регионах России. Это просто показатель, один из многочисленных примеров того, в каком состоянии живут граждане Российской Федерации.

Могут ли с подобной просьбой выступить другие города? Я думаю, это проявление своеобразного акционизма. Это такая акция. Серьезных последствий не будет. Я полагаю, широкой поддержки в других городах не будет. Просто потому, что нет организаторов, которые бы смогли возглавить и координировать этот процесс.

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Но если бы нашелся какой-то общероссийский лидер, который захотел бы подобную тему раскрутить – я думаю, практически во всех регионах России нашлись бы такие инициативные группы, - в этом случае его бы просто посадили, потому что есть специальная статья Уголовного кодекса: "Посягательство на территориальную целостность России".

Учитывая ту истерику, которая сейчас существует в правоохранительных органах после дела Голунова, думаю, посадили бы. А что касается такой разовой акции, то думаю, на нее мало кто обратит внимание. Надеюсь, для ее организаторов все пройдет без последствий.

Теперь что касается параллелей между Кузбассом и оккупированным Донбассом. Я полагаю, что жители этих территорий Донецкой и Луганской областей абсолютно безсубъектны. Эти люди действительно находятся в оккупации, в жестком гетто. Поэтому рассчитывать на то, что там будет более-менее нормальное волеизъявление, не приходится.

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Эти люди просто ждут освобождения от тех бандитов, которые там окопались. Поэтому ничего похожего не будет – это совершенно очевидно.

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Ігор ЯковенкоІгор Яковенко
Тема
Ексклюзив
Особа
Джастін Трюдо
Місце
Росія
Тег
Новини Росії
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Афанасьев Алексей
Афанасьев Алексей
Яковенко раньше был инструктором райкома КПСС по идеологии. Ценность того, что он несёт сейчас, примерна равна ценности того, что он болтал тогда. Не так давно кстати было статистическое исследование про наличие канализации в РФ. Нет у 5.8%. у 16.8 канализация местная (септик). У 77.5% централизованная. По экологии - непосредственно рядом с шахтами, рудниками, металлургическими или химическими производствами она во всем мире плохая. Но такие места мягко говоря не составляют 90% территории РФ. В общем как и почти все на Обозе- просто фееричный бред для укропов.
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