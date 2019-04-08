Ольга Скабеева 4.04.2019 предложила Порошенко и Зеленскому провести их дебаты. "Петро Олексiйович и Володимир Олександрович, ответственно заявляю, что я, Ольга Скабеева, готова провести ваш предвыборный спарринг", — сообщила сотрудница главного государственного телеканала "Россия-1" в своем блоге и заверила, что гарантирует объективность и беспристрастность, а гонорар за проведенные дебаты обязуется перевести в Международный валютный фонд "в счет погашения внешнего долга Украины".
Этот троллинг так понравился Скабеевой и ее коллегам, что ему посвятили 4-минутный сюжет в программе "Вести" на канале "Россия-24" и довольно большой фрагмент в программе Андрея Малахова на канале "Россия-1". "Хто, якщо не я", — кривлялась Скабеева и обещала за две недели научиться говорить по-украински…
Сквозь глумление и насмешки обитателей российского телевизора отчетливо прослеживается зависть к украинцам, у которых есть настоящие выборы с конкуренцией, интригой и непредсказуемым результатом. То есть со всем тем, что называется политической жизнью. В отличие от того кладбища, в которое за 20 лет путинщины превратилась российская политика. Достаточно вспомнить прошлогоднюю спецоперацию, когда старший коллега Скабеевой Владимир Соловьев, не скрывая своего отвращения и презрения, вел на канале "Россия-1" то, что они называли "дебатами".
Сегодня президентские выборы в Украине — главная тема российского телевизора. Импотенты и старые девы с вожделением подглядывают в щелочку за тем, как другие живут полной жизнью. Телекритики, то есть те, кто "наблюдает за наблюдателями", спорят о том, за кого агитирует российский телевизор, пытаясь на этом основании сделать вывод, кто из двоих претендентов, вышедших во второй тур, является кандидатом Кремля.
Чаще всего в этом качестве называют Владимира Зеленского. Действительно, в российских медиа о Петре Порошенко говорят только плохо и очень плохо, о Зеленском гадостей намного меньше, чаще — нейтрально, а иногда просто хвалят. Вот краткое содержание одного из роликов на канале YouTube, созданных творческим дуэтом актеров Пореченкова и Охлобыстина:
Пореченков: Ну, если он выиграет…
Охлобыстин: Будет нам должен.
Пореченков: Слава Украине!
Охлобыстин: Крым — наш!
Пореченков: Все — наше!
Оба — хором: За Зеленского!!!
В социальных сетях этот ролик гуляет в сопровождении комментариев: "Крымнашисты Пореченков и Охлобыстин агитируют за Зеленского. Украинцы, думайте, за кого голосовать!".
Тем, кто считает, что это изделие является агитацией за Зеленского, видимо, представляется такая картина. Совещание у первого зама главы администрации президента РФ Алексея Громова. Присутствуют все руководители федеральных телеканалов и прочая информационная обслуга. На повестке дня вопрос: как протолкнуть Зеленского в президенты Украины. И вот кого-то, может Добродеева или Эрнста, осеняет: а давайте закажем агитационный ролик за Зеленского Пореченкову, который прославился тем, что строчил из пулемета в сторону Украины и гражданину ДНР Охлобыстину. Оба в Украине давно в "черных списках". И тут Алексей Алексеевич Громов радостно хлопает автора идеи по плечу и с криком: "Здорово придумано!", велит срочно оплатить заказ.
Версия о клиническом идиотизме организаторов информационной войны против Украины представляется недостаточно основательной. Эта кампания "в поддержку" Зеленского, в которой участвуют открытые враги Украины, больше похожа на игру на понижение его рейтинга.
Примерно с такими целями и в такой логике была организована в российском телевизоре фейковая акция "Геи — за Явлинского". Это было еще в те времена, когда Кремль всерьез опасался Григория Алексеевича и лупил по нему из всех главных орудий…
В этот раз из всех главных орудий Кремль бьет по Зеленскому. Самое популярное субботнее развлекательное ток-шоу Андрея Малахова "Привет, Андрей!" на "России-1" 6.04.2019 превратилось в 2-часовой агитационный ролик за Зеленского. Для агитации за лидера президентской гонки в Украине в студии Андрея Малахова собрали тех, кого в Украине многие, скорее всего, большинство, считают косвенно виновными в оккупации Крыма и в убийстве 13 тысяч граждан Украины.
Хвалили Зеленского следующие люди.
Александр Хинштейн, депутат Госдумы: "Я уверен, что для многих украинцев голосование за Зеленского — это победа здравомыслия".
Александр Яковлев, сотрудник "Комсомолки": "Зеленский — потрясающий политик!"
Сергей Лавров, глава МИД РФ. В студии не присутствовал, но Малахов сообщил, что Лавров "очень ценит творчество Зеленского".
Отар Кушанашвили: "Я бы проголосовал немедленно!" (за Зеленского. — И.Я.). "Порошенко — циничный клоун! Это многоходовка! Зеленский приходит к власти и зовет двух своих корефанов: Саакашвили и Кушанашвили. И страна развалилась!" До этого Кушанашвили, который даже в российской телетусовке имеет репутацию мерзавца, рассказывает, как он 5 лет работал с Зеленским и полгода жил у него дома…
Все эти люди, большинству из которых запрещен въезд в Украину, рассказывают о своих дружеских связях с Зеленским, хвалят его как актера и человека и объясняют, каким он будет хорошим президентом для Украины.
Алексей Громов, Олег Добродеев, Константин Эрнст и вся эта информационная верхушка — они, конечно, не Спинозы. Но и не слабоумные. Только что Украина продемонстрировала, чего стоит публичная поддержка России. Юрий Бойко получил ее в виде общения с Дмитрием Медведевым в Москве накануне первого тура. В итоге — 11% голосов. Верхний предел такой поддержки, как утверждают социологи, около 15%. Понятно, что электоральная "арифметика" не сводится к простым сложению и вычитанию. Но очевидно, что при 30 процентах Зеленского в первом туре публичная поддержка той стороны, которая имеет 11 процентов и при этом крайне негативно воспринимается всеми остальными — это игра на понижение результата именно Зеленского.
Остается вопрос, зачем Кремлю и его информационной обслуге подтапливать лидера президентской гонки в Украине. Для ответа на этот вопрос надо понять, чего обитатели Кремля и российского телевизора хотят от Украины. Они хотят, чтобы в Украине было — что? Эти цели неоднократно были озвучены в программах российского ТВ теми, кто громко произносит то, о чем думают в Кремле. Кургиняны, соловьевы и прочие багдасаровы постоянно говорят, что в Украине вот-вот произойдет взрыв, затем будет большой Хаос, а затем Раскол. В результате никакой Украины не будет. Половина отойдет к России, остальное поделят Польша и Венгрия.
Насколько вероятен такой вариант при столь сокрушительной победе Зеленского, которая может произойти, если результат первого тура будет пропорционально воспроизведен во втором? То есть если будет что-то вроде 65 : 33 в пользу Зеленского? При такой консолидации нации о расколе говорить не приходится. Возможный раскол — это победа любого кандидата с минимальным преимуществом. Тогда можно устраивать провокации, через своих агентов или при помощи "полезных идиотов" орать о подтасовках, играть на "непризнании выборов", а если получится, то и окропить украинскую землю большой кровью… Даже если не выйдет оттяпать еще один кусок чужой территории, Украине будет плохо, а значит, с точки зрения обитателей Кремля и их телевизора, им должно быть хорошо. Поскольку, кроме игр с нулевой суммой, они ни во что другое играть не умеют…
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