За найближчі 5 років Росія повинна стати лідером в IT-сфері, - заявив президент РФ Володимир Путін. Наскільки ця мета досяжна, зокрема, на тлі рішень по де-факто закриттю російського інтернету?

Це питання риторичне. Цілком очевидно, що це завдання не здійсненне, по-перше, суто технологічно. Тому що зараз має місце відставання такого масштабу саме в IT-сфері, що покрити його за 5 років не представляється можливим. Навіть якщо змінити всю політику в країні, аж до головних її основ.

Країна повинна стати в економічному сенсі орієнтованою на нові технології. Вона повинна по-справжньому відкритися світу.

Зараз йде абсолютно зворотний процес.

У закритих лабораторіях за Сталіна люди сиділи і повинні були щось створювати. Основні технології створювалися тим, що СРСР свого часу крав технологічні секрети і передавав своїм вченим, які намагалися це повторити. Це стосувалося і автоматів, і атомної бомби, і чого завгодно.

IT-технології, ілюстрація Kapital.kz

Зараз такої проблеми немає, тому що ніхто ніяких технологій не приховує. У цьому вже немає сенсу, тому що оновлення настільки стрімке, що ти можеш взяти будь-який виріб, будь-який програмний код, будь-яку розробку в IT-технологіях і спробувати копіювати, як це роблять китайці.

Але відставання IT-індустрії в Росії такого масштабу, що, поки вони будуть займатися цією розробкою, світ втече ще далі.

"Через 5 років ми повинні стати лідером". До кого звернені ці слова? А що ви зробили для того щоб ваші вчені не виїжджали, щоб вони могли створити цей потенціал? Окремо – питання обмежень.

Взагалі, успіх як такий, тим більше технологічний, за великим рахунком, забезпечується не державою. Потрібно створити умови для бізнесу, для його розвитку, щоб всі обмеження були зняті. Будь-які. Це дуже наочно у військовій сфері – кращі технологічні військові досягнення створюються приватними, а не державними компаніями. Наприклад, в США немає державних військових компаній. Приватна компанія відкрита для вільного доступу до ринку і використання його досягнень.

А в Росії? Зараз вони створять державну корпорацію, яка буде займатися "успіхами" в IT-сфері, якій поставлять завдання вивести країну в лідери за 5 років. Вкрадуть всі гроші, які будуть виділені на це з бюджету. Просто всі, до копійки. Не 100%, а 200%. Вкрадуть двічі. І закінчиться це тим же, чим закінчувалося завжди.

Ми – країна, в якій в плані технологій проводиться обмежувальна політика. Вони намагаються створити окремий інтернет, вони намагаються ввести firewall за китайським зразком. Саме для того, щоб не допустити вільного обміну ідеями, вільного обміну думками, вільного обміну як такого.

А для абсолютних досягнень потрібна абсолютна свобода, абсолютна відсутність обмежень.

Тому це – пуста розмова, звичайна декларація, яких було так багато! Путін стільки раз ставив якісь завдання! Особливо наочно це було в космічній сфері з Рогозіним, який то собак топив, то ще щось робив. З початку нульових років був "Роскосмос" і був Ілон Маск. Ми бачимо, куди просунувся той, і куди назад просунулися ці. Всі "досягнення" очевидні.

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