У найближчі тижні президент України Володимир Зеленський зустрінеться з президентом РФ Володимиром Путіним на саміті в нормандському форматі.

Чи можна очікувати серйозних рішень по Донбасу на цій зустрічі? Чи живий нормандський формат? Чи потрібно його змінювати?

Проблема полягає в наступному. Нормандський формат на вищому рівні не проводився з 2016 року. Нова нормандська зустріч може відбутися, але в її результативність я б не надто вірив.

Москва – перш за все, в особі Путіна, тому що він приймає такі рішення, - поки що виразно не висловилася, як стратегічно вона збирається вирішувати проблему окупованих територій Донбасу. Хіба прозвучала якась ясна програма, що, мовляв, ми збираємося домогтися від вас виконання Мінських угод в частині особливого статусу і амністії, і цього буде достатньо для всього-всього? Що вони виведуть війська, що звільнять кордон і помістять туди нейтральних миротворців?

Володимир Путін на засіданні Вищої Євразійської економічної ради Офіційний сайт президента РФ

Я цього не чув. Я чув тільки вимоги з боку Москви до Зеленського: дайте особливий статус окупованої частини Донбасу, і амністію проведіть. Але що Москва повинна зробити у відповідь, враховуючи, що вона заперечує, що на Донбасі є її війська, не зрозуміло.

Чи реально Україні виконати умови Путіна? Я не впевнений.

А це означає, що Путін може заявити: я був готовий проводити саміт на таких умовах, але раз вони не виконані, то немає що й обговорювати.

В якому випадку Путін може відмовитися від своїх умов? Тільки якщо обмін буде більш масштабним. Умовно кажучи, він погоджується на участь в нормандському форматі і домовленості, але з Росії знімають європейські санкції.

Що стосується зміни нормандського формату, то залучення до нього США – це, наскільки я пам'ятаю, ініціатива Зеленського. Нібито, невиразно, з боку Держдепу прозвучало, що вони не відмовляються від подібної конфігурації.

Але питання полягає в тому, що там буде обговорюватися. Донбас чи зняття санкцій? По-моєму, Москва погодиться на участь Америки тільки для того щоб широкомасштабно обговорювати і санкції, і повернення до Великої Сімки, і так далі. Для Москви це майданчик, щоб вирішувати свої проблеми більш масштабно, а не тільки проблему Донбасу.

І я не впевнений, що європейці і американці, незважаючи на їх лояльність, готові обговорювати ці питання. Але Путіна цікавлять саме вони.

Знову замкнуте коло. Для оптимізму поки що підстав немає.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.