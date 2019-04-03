Никакой тактики и стратегии у Путина относительно будущего президента как Порошено, так и Зеленского, нет, кроме попыток везде, где можно – помешать. Повестка дня сугубо негативная. Ведь самое страшное, что может случиться в Украине, в глазах кремлевского начальства, это если там что-нибудь получится. Вот растет экономика на 3,5% – это очень печально для Кремля потому что российская экономика растет медленнее. Прошли честные и конкурентные выборы – это очень печально потому что в России таких выборов не бывает.
Если Порошенко проиграет, это создаст чувство личной неудовлетворенности, ведь он уж очень надоел Кремлю. Порошенко достаточно эффективно проводит государственную политику в Украине, во всяком случае, не позволил расшириться зоне военного конфликта, добился томоса, безвиза и похоже, проводит достаточно вменяемые реформы. Так что если он проиграет, это конечно, будет приятно с точки зрения эмоционального удовлетворения для Путина. Но это опять же это будет признаком того, что в Украине проходят конкурентные выборы. У нас же Путин проиграть не может.
Как не повернется ситуация – все равно это будет не хорошо для российских стратегов и будет дискредитировано в пропагандистском пространстве. Это уже и сейчас пытаются делать, мол, выборов в Украине не было, ведь украинцам пришлось выбирать из 50-ти оттенков серого. Какой-то бред, в общем. Пустое сотрясение воздуха.
Конечно, для Кремля приятнее было бы, если бы проиграл Порошенко. Во-первых, по личным соображениям, а во-вторых, есть рабочая гипотеза, что Зеленский молодой и неопытный и не то, что его можно было бы перетянуть на свою сторону, на это они не надеются. А можно создать ощущение хаоса, а может, даже не ощущения, а реальный хаос в Украине, используя довольно влиятельных людей на востоке страны. Вырвать ситуацию из-под контроля. Зеленский им удобный, ведь тогда в украинский аквариум можно запустить кого-то, кто устроит бучу. А ничего, кроме бучи, в мечтах российского руководства в Украине, и не должно быть. Поэтому ее изо всех сил стимулируют, поддерживая то крайних левых, то крайне правых – любых людей, которые могут расшатать ситуацию.
У Порошенко в этом смысле есть опыт, плохой или хороший – это неважно. А у Зеленского такого опыта нет и в Кремле думают, что удобнее будет напихать туда какие-то дестабилизирующие факторы и таким образом, испортить Украине жизнь. Дальше этой мечты кремлевские стратеги не идут. Примерно тоже самое, что они делали в США через вмешательство в выборы. Кого-то на кого-то натравить, кого-то дискредитировать, на кого-то компромат какой-то вбросить. Лишь бы там не успокоилось, и лишь бы там не началась нормальная европейская жизнь, которой в Кремле очень боятся.
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