Нам не хватает времени, чтобы разобраться с событиями, которые на нас сваливаются. Мы их комментируем и бежим дальше. Вот все бросились обсуждать арест бывшего министра Абызова. Понятно почему: драма такого взлета с таким оглушающим падением! А ведь скоро новая сенсация!

Но насколько мы осознали, что два других события, произошедших недавно, также говорят о драме – но только для всей страны?

Новини Люди с нашей кровью на руках не должны спать спокойно

Первое - уход Назарбаева с поста президента Казахстана. Назарбаевский пируэт вызвал в России всплеск дискуссии о будущем российском "транзите". Пойдем ли мы назарбаевским путем, а если нет, то почему?

Между тем, Назарбаев преподнес президенту Путину неприятный подарок, напомнив Кремлю о тревожном и неизбежном. Впрочем, обсуждение "конца" нынешней реальности и какую форму он примет, стало российским времяпровождением, которое заполняет стратегическую пустоту.

Но вот ведь ирония: сам разговор о завершении и черной дыре после того, как оно состоится - приговор и российской системе, и самому Путину. Вряд ли он хочет, чтобы его последнее конституционное президентство превращалось в общее ожидание последнего акта и грызню наследников за право владеть вертикалью. Президент явно хочет говорить о нацпроектах, о своей миссии и своей роли в российской истории. Словом, о великом и возвышенном.

Однако Россия занята другим. Россия обсуждает, когда и как Путин уйдет; а если не уйдет, что сможет сделать, когда сделать уже ничего нельзя.

Разговор о "транзите" не просто выбрасывает в мусорную корзину повестку дня, которую российский лидер хотел бы представить народу. Это и делегитимация его власти. Чем больше элита и пикейные жилеты толкуют о "транзите", тем больше подрывают нынешнее лидерство, лишая его перспективы. И ничего с этим поделать нельзя: само единовластие загнало нас в ловушку, где каждый его жест становится жестом саморазрушения.

Запретить обсуждение "транзита" и карать штрафами? Можно, конечно. Если учесть уже принятые законодательные нормы. Но ведь запретное манит еще больше!

Второе системное для России событие - это вывод американского спецпрокурора Мюллера об отсутствии "сговора" между Трампом и Путиным по поводу вмешательства России в президентские выборы в США. Ирония в том, что подозрения о сговоре между Трампом и Путиным были, скорее всего, последним проявлением "биполярности" России и США, когда два лидера выступали на равных. Даже больше: в восприятии многих Трамп был обязан Путину, что можно считать признаком возвышения российского лидера, сделавшего американского президента своим должником.

Владимир Путин и Дональд Трамп

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Но сейчас "российский фактор" уходит из американской жизни. Какие-то периферийные расследования "российского следа" будут там продолжаться. Но и Демократическая партия, и политический истеблишмент в Америке вынуждены искать иные поводы для своего противоборства и политической повестки дня. В Америке ощущается усталость от России и нежелание сохранять ее в качестве интриги американской политики.

А что это будет означать? Понятно что: исключение России из американской системы приоритетов. С одной стороны, этот факт может привести к ослаблению американской санкционной удавки в отношении России. С другой, уход России с американского радара означает формирование миропорядка, в котором России будет сложно претендовать на место в первом эшелоне. Кремлю придется пересматривать свою внешнюю политику, основанную на американо-центризме. Кстати, именно последний - восприятие себя Россией через отношения с мировой сверхдержавой- является предпосылкой нашей державности.

Наступает момент, когда Россия Америке больше не будет нужна. Ни в каком качестве! Хотя по большому счету и сейчас Россия американцам не интересна. Америка больше не смотрит на Россию, как субъект для равноправных отношений.

У Америки появился иной интерес- формировать миропорядок, который бы интегрировал Китай в качестве партнера. Это будет новая биполярность. И никакой надежды на треугольник "США-Китай-Россия". Обидно, конечно. Но такова жестокая правда жизни.

Вот американская "RAND Corporation" опубликовала доклад под названием: "Россия — изгой, а не соперник; Китай — соперник, а не изгой". Любопытное чтение. Американцы предлагают сдерживать Россию, которая по их мнению находится в состоянии необратимого упадка. Но в отношении Китая предлагается иная стратегия – формирование "стратегического равновесия" и конструктивного сотрудничества.

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В любом случае Россия рассматривается, как государство второго эшелона. А не системообразующая держава, которая вместе с Америкой несет ответственность за миропорядок. Конечно, Кремль может придумать повод привлечь внимание американцев и заставить их вернуться к диалогу. Но что это будет, кроме ядерного противостояния, которое может стать разрушительным для России?

Вот какую свинью нам подложил спецпрокурор Мюллер, закрывший в Америке российскую тему.

Предательская реальность, к которой Россия пока не готова. Вот, в чем наша драма.

А что касается ареста бывшего министра Абызова - тоже системное событие, выходящее за пределы личной судьбы. Здесь вам не только сага о лояльности и предательстве, о незавидной судьбе российских сислибов, о жалкой роли премьера, но и картинка о выстраивании нового силового режима с прицелом на завершение "транзита".

А если копнуть еще глубже? Для этого нужен Шекспир с Салтыковым-Щедриным.

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