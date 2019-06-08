Президент США Дональд Трамп заявив, що готовий налагодити відносини з Росією.

Якщо світ почне буквально сприймати слова американського президента Трампа, то є загроза, що у світової спільноти виникне душевний або розумовий розлад.

Той факт, що Америка, незважаючи на всі шарахання в її політиці після приходу Трампа в Білий Дім, все ж зберігає рівновагу, є доказом ефективності її системи стримувань і противаг. Американського президента врівноважують відразу кілька політичних сил в особі Конгресу, громадської думки, преси та силових структур. А також в особі власної адміністрації президента Трампа.

Дональд Трамп, Володимир Путін hromadske.ua

Так що і постійні заяви Трампа про готовність обійняти Кремль варто сприймати з почуттям стриманості і іронії.

Трамп починає готуватися до боротьби за нове президентство, і він зовсім не збирається протиставляти себе американському політичному класу, який відноситься до Росії не просто з упередженням, але вороже. Тим більше що Демократична партія в Конгресі постійно загрожує Трампу імпічментом.

Але в той же час американська адміністрація шукатиме можливості налагодити канали спілкування з Кремлем для обговорення вибухонебезпечних сюжетів.

Серед них, в першу чергу, система контролю за ядерними озброєннями, що розпадається, і, звичайно, Іран, Сирія, Північна Корея і Україна.

Не думаю, що Вашингтон буде готовий відмовитися від жорсткої позиції по Україні. Навіть в обмін на інші угоди. У той же час вважаю, що Вашингтон будуватиме свою політику щодо України з урахуванням курсу нового українського президента і балансу сил в самій Україні.

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