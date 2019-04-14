Решения, которые принимает власть, основываются на ее понимании реальности. Есть, однако, сомнения, что наша власть представляет, каков мир за пределами кремлевских стен. Ну как можно управлять экономикой и реагировать на социальные запросы, сделав Росстат "орудием пропаганды" ( Игорь Николаев), которому "сколько скажут, столько и нарисует"(Сергей Алексашенко)! На основе чего тогда правительство верстает бюджет, а президент формулирует "нацпроекты"?

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Между тем, стремление Кремля превращать реальность в убаюкивающую приятность становится тревожной проблемой. Так, на Арктическом Форуме президент Путин констатировал, что ЕС в результате санкций против России "теряет больше, чем мы": "за 15-й или 16-й год потери Евросоюза составили примерно 50 млрд. евро, потери России оцениваются где-то в 25–26. … А недополученная выгода ФРГ – 56 миллиардов, у нас – в три раза меньше". Словом, вот вам вывод: Запад страдает от собственных санкций больше, чем Россия. А потому есть надежда, что они там образумятся; нам только стоит потерпеть.

На самом деле все не так. Ведь потери в 50 млрд евро нужно разложить на 28 европейских стран. При общем ВВП в 16 трил евро Европа не чувствует особого ущерба (равно как и Германия с ее ВВП в 3,6 трил евро). Для Америки санкции против России, что слону укус комара. А вот Россию западные санкции лишили перспективы технологического прогресса и ударили по ее мировой роли.

Следовательно, российская политика "переждать", основанная на уверенности, что Запад страдает больше нашего, вряд ли имеет основания. Так же, как необоснованной оказалась надежда Кремля, что Запад проглотит его "крымский гамбит".

Формирование властью собственной "реальности" становится ее способом жизни. Кремль заинтересован в радостной "картинке" действительности. Обслуживающее Кремль экспертное сообщество с готовностью ее рисует.

В России сформировалась аналитическая "эскорт-сервис", роль которой в функционировании нашей системы пока еще недооценивается. В эту службу входят не только странные персонажи — участники телевизионных базаров, но и солидные аналитики. Последние сумели создать свой "нарратив" с претензией на академизм. На самом деле и высшая каста экспертов работает в амплуа пропагандистов.

Разве экспертный мейнстрим предупредил о последствиях пенсионной реформы; об угрозе "мусорных бунтов"; о том, к чему приведет в регионах приход губернаторов-варягов. Хоть кто-либо из уважаемых экспертов из околовластного поля предвидел, что "закрепление" границы между Ингушетией и Чечней может взорвать Северный Кавказ?

Вряд ли приближенные к Кремлю эксперты говорят власти о том, что поддержка Мадуро ведет к антироссийским настроениям в Латинской Америке; что нельзя полагаться на дружбу с Эрдоганом; что кремлевские друзья в Европе никогда не выйдут из режима санкций против России; что нельзя баловаться с вмешательством в западные выборы; что не стоит питать иллюзий по поводу дружбы с Китаем и т.д.

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Наши аналитические гуру твердят о загнивании Запада, о распаде либерального порядка, о кризисе Европы, о потере НАТО своей миссии и, конечно, о том, как Запад нас унижает и не хочет в России видеть равноправную строну.

Песня о западном "декадансе" должна быть приятной для кремлевского уха. Но насколько этот вывод обоснован? Запад переживает не первый кризис в своей истории и каждый раз умудрялся обновлять себя именно через кризис. Что касается "унижения" России, то как его соотнести с нашим "вставанием с колен" и тезисом об историческом упадке Запада? Если речь идет о "равноправии" России, то государство, претендующее на роль державы, не может рассматривать другие страны, как равные себе. Не так ли?

Ирония в том, что Россия, пытаясь шантажировать Запад готовностью бить окна, становится фактором, который заставляет либеральную цивилизацию встряхнуться и восстанавливать единство за счет выталкивания России на мировую периферию. Если наши пикейные жилеты не понимают этой логики, то грош цена их профессионализму. Если понимают, то мы имеем дело с антинациональным поведением.

Между тем, Кремль пока вовсе не заставляет экспертное сообщество делать ему приятно и не принуждает его лебезить. Конформизм наших экспертов оказывается их добровольным выбором.

Если Кремль не нуждается в независимом мнении, это еще не повод для "чего изволите". Независимое мнение нужно обществу и есть масса каналов для того, чтобы его предложить.

Словом, не только власть ответственна за свою неадекватность. Ответственность за то, что происходит со страной, несут и эксперты, выбравшие путь пропагандистов.

Аналитическое поле придется очищать от сорняков и восстанавливать репутацию профессии. Трудная задача.

А пока мы имеем то, что имеем. Целый класс людей, сделавших своей профессией эскорт -услуги.

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