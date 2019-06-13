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Андрій Ілларіонов
Андрій Ілларіонов
Російський політик та економістВсі статті автора

Нации не бегают к барину

26.8тЧитати матеріал російською

Я/Мы – 423 арестованных?

Хотите пари – вот с таким или подобным заголовком не выйдут ни "Коммерсант", ни "Ведомости", ни "РБК" – ни завтра, ни послезавтра, ни когда бы то ни было.

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В России иллюзия победы

Почему?

Да вот потому:

Председатель совета директоров "Новой газеты", член общественного совета при МВД и один из участников переговоров с чиновниками о судьбе Ивана Голунова Дмитрий Муратов рассказал, как принималось решение об освобождении журналиста. В частности, в этом участвовал президент РФ Владимир Путин...

Издание "Проект" в понедельник днем сообщило со ссылкой на двух кремлевских чиновников, что в администрации президента хотят успеть прекратить уголовное преследование Голунова до 20 июня, когда пройдет "Прямая линия" Владимира Путина. По словам источников, 8 июня решение об отправке Голунова под домашний арест согласовывал глава АП Антон Вайно, а его первый заместитель Алексей Громов разрешил телеканалам публично поддерживать журналиста.

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Когда в следующий раз прогрессивная общественность будет упиваться "невероятной победой гражданского общества", "примером солидарности и сопротивления" и прочей подобной чепухой, следует лишь выяснить, когда именно такой "победе" дал персональную отмашку хозяин Кремля, каким образом эту "кампанию солидарности" организовывал руководитель АП, а "кампанию сопротивления" – его заместитель.

Несмотря на бесчисленные примеры регулярно проводимых с ней спецопераций прогрессивная общественность по-прежнему остается чудовищно наивной, легко поддающейся самым дешевым разводкам.

Кроме прогрессивной общественности, по уровню своего развития еще не вышедшей из младенческой группы детского сада, есть, конечно же, и циничные соавторы кремлевских спецопераций, каждый раз своевременно предлагающие "немного выпить":

Наше предложение: завтра немного выпить, а в ближайшие дни добиться согласования акции в центре Москвы. Мы убеждены, что нам не смогут отказать.

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Соавторы кремлевских спецопераций, естественно, не могли ошибиться – им действительно не отказали и действительно согласовали кремлевскую акцию в центре Москвы:

Марш 16 июня... согласовали Павлу Гусеву и Екатерине Винокуровой... Там для вас выступят Ирада Зейналова и Дмитрий Киселев.

Протесты в России

Протесты в России

Наконец, самое главное: победе свободы всегда предшествует появление нации – не в этническом, а в гражданском смысле.

Нации, представители которой не бегают к барину для продвижения своих партикулярных интересов, а готовы умирать за общее дело, за res publica.

Самым первым шагом в котором является защита своих сограждан.

Начиная хотя бы с защиты 423 избитых и арестованных.

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Автор
Андрій ІлларіоновАндрій Ілларіонов
Місце
Росія
Теги
Новини Росіїпротест
Джерело
Джерело:ЖЖ Андрея Илларионова
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Koviazin Flexandr
Koviazin Flexandr
А чего так дружно в футболочках с хэжтегом не вышли эти смелые ребята-девочки в защиту Сенцова, Сущенко, моряков и т.д.? Крембляди не разрешили, а кишка тонка?
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Шапиро Женька
Шапиро Женька
Ещё пару дней назад ВСЕ ПОГОЛОВНО российские комментаторы с пеной у рта доказывали, что Голунов наркоторговец, а все, кто его защищает либерасты. Сегодня - это торжество российской юстиции. При этом те, кто подбросили наркотик, "испарились". Интересно, если его завтра опять арестуют, сообщив, что произошла ошибка, он опять станет наркоторговцем? :)
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Чан Джеки
Чан Джеки
московия ваш гимн кода примете в новой стране ето гиме талькова =я вернусь=.
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