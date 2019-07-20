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Андрій Ілларіонов
Андрій Ілларіонов
Російський політик та економіст Всі статті автора

Кремль ведет секретные переговоры по сбитому Боингу

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Консультации с Нидерландами по авиакатастрофе MH17 идут, они носят закрытый характер, заявил журналистам замглавы МИД России Александр Грушко. "Такие консультации идут, но мы договорились, что они будут носить конфиденциальный характер", – сказал Грушко журналистам, отвечая на вопрос, ведет ли Россия консультации с Нидерландами по MH17.

Напомню последовательность событий.

25 мая 2018 г. Нидерланды и Австралия назвали Россию государством, ответственным за этот теракт: "Привлечение государства к ответственности – это сложный юридический процесс, и есть несколько способов сделать это. Нидерланды и Австралия сегодня попросили Россию вступить в переговорный процесс, чтобы найти решение, которое восстановит справедливость после ужасающих страданий и ущерба, причиненных крушением MH17", – пояснил министр иностранных дел Нидерландов Стеф Блок. По его словам, один из возможных шагов после этого – передача дела в международный суд или организацию для вынесения приговора. Позже Блок добавил: "Мы просим у России предложить компенсацию жертвам катастрофы".

Кремль ведет секретные переговоры по сбитому Боингу

8 февраля 2019 г. МИД Нидерландов сообщил о скором начале переговоров между дипломатами Нидерландов и Австралии, с одной стороны, и России, с другой, по вопросу о государственной ответственности России за гибель малайзийского Боинга. "Мы поддерживаем контакты с Россией по дипломатическим каналам о государственной ответственности. Мы все больше уверены в том, что скоро встретимся с русскими", – сказал спикер МИДа.

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В начале марта 2019 года состоялся первый тур переговоров между дипломатами трех стран по вопросу о государственной ответственности России, о котором рассказали министры иностранных дел Австралии Мэрис Пейн и Нидерландов Стеф Блок.

М.Пэйн: Хочу отметить, что в начале этого месяца мы провели первую итерацию переговоров о государственной ответственности между Австралией, Нидерландами и Россией.

С.Блок: В мае прошлого года наши две страны приняли решение возложить на Россию ответственность по международному праву за ее роль в сбивании рейса MH17. После этого шага мы вступили в контакт с Россией. Начались переговоры между Нидерландами, Австралией и Россией. Первая трехсторонняя встреча недавно состоялась. Мы не можем вдаваться в содержание этого процесса, потому что конфиденциальность здесь жизненно важна. Но я могу сказать следующее: мы по-прежнему привержены достижению правды, справедливости и ответственности.

28 июня премьер-министр Нидерландов Марк Рютте провел секретные переговоры с Путиным.

29 июня Рютте сообщил о факте проведенных переговоров, одновременно отказавшись сообщить их подробности: Я ничего не могу сказать по этому поводу. Обсуждение должно быть конфиденциальным, в том числе из-за чрезвычайно высокой деликатности темы. Очень важно использовать любую возможность говорить с российским руководством о MH17". Он также не сказал, как отреагировал Путин. "Я могу только сказать, что я говорю в таком разговоре. Я никогда не могу сказать, что ответил мой собеседник из-за конфиденциальности, а также потому, что было бы неправильно, если бы я говорил от имени своего собеседника". В своем комментарии о переговорах с Путиным голландский премьер использовал ту же самую формулу, что и его коллеги из МИДов Нидерландов и Австралии, – "невозможность вдаваться в содержание переговоров из-за их чувствительности и конфиденциальности".

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4 июля в этом блоге опубликована заметка с сообщением о том, что Путин привлечен к переговорам о государственной ответственности России за сбитый МН17 и предположением о том, что предметом чувствительных, деликатных, конфиденциальных переговоров являются, очевидно, размеры компенсаций жертвам террористического акта, а также признание (или непризнание) государства, ответственного за теракт, спонсором международного терроризма.

Утром 5 июля утром А.Венедиктов подтвердил факт ведущихся переговоров. А также то, что на переговорах обсуждаются два вопроса, упоминавшиеся в заметке от 4 июля, – вопрос компенсаций и вопрос государственной ответственности: На переговорах как раз ведется разговор о том, что в случае компенсации семьям жертв краха MH17 будет отсутствовать государственная ответственность.(См историю ракетного крейсера Венсеннес и иранского гражданского самолета). exgratia

Вечером 5 июля А.Венедиктов представил более развернутую информацию о содержании ведущихся переговоров: Речь идет об освобождении России от государственной ответственности. Именно в этом, как я понимаю, позиция Австралии и Нидерландов... речь идет об ответственности России как государства — мы с тобой говорили о государстве — от ответственности. Потому что есть несколько прецедентов. Во-первых, по латыни есть такое понятие, называется Ex gratia. Вы можете набрать и прочитать, что это такое. Ex gratia — это означает "из милости" или "без признания ответственности"... Поэтому переговоры, насколько я знаю, Рютте и Путина… я не знаю вот эти переговоры, а предыдущие переговоры между МИДами Австралией, Нидерландов, России были ровно про это — компенсацию. И это, собственно говоря, предложение австралийской и голландской стороны.

7 июля в этом блоге высказано предположение, что, возможно, осталось уже не так долго ждать, когда с заявлениями о том, что исходя из своей глубокой приверженности принципам гуманизма российское правительство приняло решение выплатить компенсации родственникам жертв трагедии, выступят М.Захарова, Д.Песков, Д.Медведев.

Сегодня, 19 июля, МИД России подтвердил факт ведущихся переговоров с Нидерландами.

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Биография А.Грушко из Википедии:

Александр Грушко родился в семье В. Ф. Грушко (1930—2001) — советского разведчика, генерал-полковника, бывшего первого заместителя Председателя КГБ СССР.

В 1977 году окончил МГИМО. Владеет нидерландским и английским языками.

На дипломатической службе с 1977 года.

1995—1996 года — начальник отдела Департамента по вопросам безопасности и разоружения МИД России.

1996—2000 года — глава делегации России по вопросам военной безопасности и контролю над вооружениями в Вене.

2000—2001 года — заместитель директора Департамента общеевропейского сотрудничества МИД России.

2002—2005 года — директор Департамента общеевропейского сотрудничества МИД России.

2005—2012 года — заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации.

23 октября 2012 — 22 января 2018 — Постоянный представитель Российской Федерации при Организации Североатлантического договора (НАТО) в Брюсселе.

22 января 2018 года назначен заместителем министра иностранных дел Российской Федерации.

Судя по тому, что А.Грушко воспользовался той же формулой о конфиденциальности ведущихся переговоров, их предметом, очевидно, являются вопросы компенсаций родственникам жертв, погибших 17 июля 2014 года, а также признание (или непризнание) Россией государственной ответственности за этот теракт.

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Иными словами, подтвердилось то, о чем уже говорилось на страницах этого блога, – кремлевские тролли и ольгинские боты могут продолжать замусоривать публичные площадки байками про украинские БУКи, летчиков Волошиных, испанских диспетчеров, зеленую "украинскую трубу" и т.п. Но их старшие товарищи из Кремля и МИДа уже давно ведут содержательные переговоры о размерах компенсаций родственникам жертв и способах несения Россией государственной ответственности за сбитый МН17.

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Автор
Андрій Ілларіонов Андрій Ілларіонов
Тема
На Донбасі збитий Boeing-777
Особи
Володимир Путін Сергій Лавров
Місце
Росія
Теги
Боїнг МН17 Новини Росії
Джерело
Джерело: aillarionov.livejournal.com
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Volovik Oleg
Volovik Oleg
Питон Каа , Украина вам предоставит документ об использовании ракеты под таким номером во время учений ВСУ ещё при президенстве Кучмы , и будут в очередной раз тыкать Россию носом в собственное дерьмо , за подделку улик .
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Белый господин
Белый господин
Я за открытое судебное разбирательство, где стороны должны предоставить доказательства, которые примет суд. Рассуждения на уровне Обоза это несерьёзно.
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Gordon Yury
Gordon Yury
Белый господин, не вы ли совсем недавно пытались убедить всех в невиновности эрэфии? Что-то изменилось в вашей риторике и при том не в лучшую для вас сторону! Международный суд предлагается провести уже давно и не скажете, кто же все время этому противодействовал?
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Shlagov Poster
Shlagov Poster
Уже пятая годовщина крушения Боинга-777 на Донбассе, а виновные ещё не наказаны, и Украина всячески пытается уйти от ответственности
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Shlagov Poster
Shlagov Poster
Шапиро Женька, Статья у вас о том, что лучшая защита это нападение.
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Шапиро Женька
Шапиро Женька
Shlagov Poster:"Украина всячески пытается уйти от ответственности". А статья у нас о чём? :)
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