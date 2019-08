Часть 64 цикла "Почему и как они придумали Путина?"

В своем анонсе двухнедельной давности А.Мальгин пообещал, что в своем "длиннющем" тексте он ответит на три вопроса: 1) Who is Mr. Илларионов? 2) Who is Mr. Юмашев? 3) Кто все-таки посадил нам на голову Путина?

Ожидания доверчивых читателей были цинично обмануты.

Весь "длиннющий" текст оказался посвящен попытке ответа только на первый вопрос. Три части сочинения "Операция "Преемник" (Илларионов vs Юмашев)" включили в себя лишь халтурный пересказ статьи из "Википедии" (содержание которой относительно автора данных строк – как и в отношении других граждан, критически относящихся к нынешнему режиму, – поддерживается в соответствующем состоянии фабриками путинских троллей) и расшифровку занудных ответов В.Юмашева на заранее согласованные с ним вопросы. Как оказалось, на такую "творческую работу" у выдающихся журналистов современности ушло без малого два месяца, прошедших с первых инструктажей исполнителя заказной "джинсы" в Москве и Екатеринбурге. Что же касается второго и третьего вопросов, заявленных Мальгиным, то в их отношении не было предпринято даже попытки ответа. Даже в рамках пересказа соответствующих статей из несчастной Википедии) Времени и сил на это грандам пера уже не хватило.

Поскольку обе темы, вызывающие интерес у читающей публики, были вначале громогласно заявлены, но затем малодушно оставлены Мальгиным без ответа, то приходится их освещать. Что касается третьего вопроса – 3) Кто все-таки посадил нам на голову Путина?, то ему, как известно, посвящен весь цикл публикаций в этом блоге "Почему и как они придумали Путина". Что же касается второго вопроса – 2) Who is Mr. Юмашев?, то ответу на него отведен нынешний пост. Поскольку самому Юмашеву, кажется, не очень нравится то, что и как о нем пишет автор данных строк, то в этот раз слово предоставляется другим авторам.

Ю.Гейко, О.Кучкина. Незнакомый Юмашев, ноябрь 1998 г.:

Кто вы, Валентин Борисович?

Вот тут и пробоина.

Симпатичный... живой... свой... нежный... холодный... расчетливый...

Не мало ли этих знаний о нем? А вообще-то что он думает? О стране? Об историческом выборе? О путях преодоления кризиса? О стратегии и тактике власти? Об олигархах и беднейших людях? О коррумпированной элите и честных правилах игры? О насилии и правах человека?...

Возможно, что взгляды у Валентина Борисовича самые разумные. Возможно, близкие к тому, что мы именуем здравым смыслом. Но на самом деле, какие они, – мы не знаем. Общество не знает.

Общество знало взгляды Бурбулиса, Гайдара, Филатова, Чубайса, даже Коржакова, и хотя они были противоречивы (в том числе друг другу), общество представляло себе приоритеты президента на том или ином этапе исторического пути России.

Юмашев – тайна за семью печатями.

Не слишком ли это опасно для России, когда на вершине власти, возможно, в самые драматические минуты истории – неизвестный?...

Отношение к Ельцину как к отцу родному, у Юмашева, никогда не знавшего отца, сдается, сменилось отношением к Ельцину как к больному престарелому дедушке.

Предаст ли его Юмашев, когда настанет роковой час?

Из официальной биографии :

Валентин Борисович Юмашев родился 15 декабря 1957 года в Перми. Его мать, Фаина Юмашева, работала воспитательницей в детском саду. Позднее, когда Валентину Юмашеву было 16 лет, он вместе с матерью переехал в Московскую область. Фаина Юмашева зарабатывала уборкой писательских дач в Переделкине, а Валентин работал дворником на даче писателя Корнея Чуковского.

В 1989 году во время избирательной кампании по выборам народных депутатов СССР познакомился при посредничестве Александра Коржакова с народным депутатом СССР Борисом Ельциным. Вместе с режиссером Геннадием Поповым участвовал в создании документального фильма "Борис Ельцин. Портрет на фоне борьбы" (1990). В последующие годы стал литературным помощником Ельцина, вел литературную запись его книг "Исповедь на заданную тему" (1990), "Записки президента" (1994).

С августа 1995 года по август 1996 года – генеральный директор закрытого акционерного общества "Огонек". Во время президентской кампании 1996 года входил в предвыборный штаб Бориса Ельцина.

13 августа 1996 года был назначен советником президента РФ по вопросам взаимодействия со средствами массовой информации. Занимал этот пост до февраля 1997 года.

С 11 марта 1997 года по 7 декабря 1998 года занимал должность руководителя администрации президента РФ.

С 22 мая 1997 года по 13 апреля 1999 года – член Совета безопасности РФ.

С 6 июня 1997 года по 3 марта 1998 года – член Совета обороны РФ.

В 2000 году вошел в состав учредителей Фонда первого президента России Б. Н. Ельцина (ныне – Фонд "Президентский центр Б. Н. Ельцина", "Ельцин Центр"). Является членом правления и советником Фонда.

По данным СМИ, в 2011 году владел 49,58% акций открытого акционерного общества "Сити" – компании, управляющей Московским международным деловым центром "Москва-Сити"...

Дочь Полина (род. 1980) училась в частной школе "Милфилд" в Великобритании вместе с внуком президента РФ Бориса Ельцина Борисом Дьяченко (Хайруллиным) и Алексеем, сыном Анатолия Чубайса. В 2001-2017 годах была замужем за предпринимателем Олегом Дерипаской. В настоящее время Полина Дерипаска – председатель совета директоров издательского дома Forward Media Group (журнал Hello, интернет-издания Furfur, The Village, Wonderzine).

В детстве Валя подрабатывал дворником на даче Чуковского, где в то время жил Солженицын. Иногда великого диссидента можно было увидеть живьем. Говорят, что Валя донашивал тулуп Александра Исаевича.

Учился заочно на журфаке МГУ (так его и не закочил) и работал. Курьером в "Комсомольской правде".

...опыта управления правительственными структурами у Юмашева почти нет...

Юмашев — человек, весьма искушенный в кремлевских делах, пользуется полным доверием президента, вхож в его семью...

Живет в том же доме, что и семья Ельциных, на улице Осенней.

Ю.Гейко, О.Кучкина. Незнакомый Юмашев, ноябрь 1998 г.:

К сожалению, Борис Николаевич тяжело болен, и его прямая речь даже в записи перекрывается дикторским текстом. Теперь его ум, слова, а возможно и действия – Валентин Борисович Юмашев. Так случилось что он последний, кто остался возле президента. Глава его администрации, о котором практически ничего не известно. И уже непонятно, кто чью осуществляет политику: Юмашев – Ельцина или Ельцин – Юмашева...

...похожий эпизод случился с Валей в "Комсомолке". Ему дали "тревожное письмо" из Кабардино-Балкарии. О том, что в столице автономной республики в такой-то школе процветают издевательства и произвол. Валя полетел в командировку. Прилетает, докладывает начальству: факты подтвердились. Пишет материал, приносит. Начальство читает и бледнеет: а причем здесь Грозный?! Юмашев краснеет: как, это же столица Кабардино-Балкарии... Начальство устало объясняет: столица Кабардино-Балкарии – Нальчик...

Любопытная подробность. "Исповедь на заданную тему" – так называлась подборка писем в "Алом парусе" 18 мая 1980 года, где была напечатана и заметка Юмашева и Куликовой. А название придумал Паша Гутионтов, тогдашний "капитан" "АП", ныне секретарь Союза журналистов России...

Коржаков утверждает, что после "Исповеди...", переведенной по всему миру, Валентин стал очень богатым человеком. И даже: "Шеф всегда мне жаловался, как бессовестно Юмашев его ограбил, выпустив первую книжку". Цитату приводим не для того, чтобы считать деньги в чужом кармане. А чтобы еще раз показать, как неверны все они там, на Олимпе. Не разлей вода на теннисном корте, тесно окружив со всех сторон тело и душу президента, Юмашев и Коржаков резко разбежались в стороны, едва лишь президент сделал соответствующее телодвижение. У них нет друзей – у них есть интересы...

Ранней весной 94-го они, профессионалы, веселой гурьбой вселялись в знаменитый дом на Осенней улице: Ельцин, Черномырдин, Гайдар, Шахрай, Коржаков, Грачев, Барсуков, Тарпищев, Суханов, Юмашев. Квартиры друг напротив друга, друг над другом, друг под другом...

Между тем Юмашев уже играл в теннис с Коржаковым, и, кажется не он искал дружбы с новорожденными акулами капитализма, а они с ним. Так или иначе, Смоленский и Березовский предоставили "Огоньку" малую часть своих капиталов – и журнал остался на плаву...

И президенту, и семье, возможно, требовались гораздо более горячие и близкие отношения, по всей вероятности, напоминающие отношения с Коржаковым: с "семьей" надо было слиться. Юмашев – слился. Он сумел стать своим и для Наины Иосифовны, и для Татьяны, которой он предложил занять пост советника отца. Предложение было принято. Зато потом последовало ее предложение сделать Юмашева главой администрации президента...

Человек-невидимка:

Валя... быстро сообразил, как можно подрабатывать самостоятельно – он показывал иностранным туристам дачи известных обитателей писательского поселка за скромное вознаграждение...

Журфак Юмашев так и не закончил, хотя этот факт биографии он тщательно скрывает...

Борис Николаевич воспринимал раннего Юмашева просто как журналиста, нуждающегося в деньгах. А на заметках про опального Ельцина действительно можно было подзаработать.

После выхода книги в свет уже никто из окружения Бориса Николаевича не задавался вопросом, кто такой Юмашев и что он делает. Очень скоро Валю окрестили "биографом Ельцина" за привычку бегать по кремлевским кабинетам и дотошно расспрашивать про все значимые и незначимые события, так или иначе связанные с Ельциным. На все насмешки окружающих Валя серьезно отвечал, что ведет подробный дневник для Истории. Именно так, История – с большой буквы...

...во время учебы Валентин познакомился со своей будущей женой Ириной Веденеевой. Папа Ирины занимал высокий пост. Работал конструктором в организации, занимающейся космическими проектами. Однокурсники Валентина, обратив внимание на его ухаживания, почему-то сразу решили, что Вале просто нужна московская квартира и прописка. В любовь Вали почему-то никто из них не поверил.

…Через две недели после свадьбы у Ирины и Валентина родилась дочка Полина. Папа-конструктор не обманул ожиданий жениха и сравнительно быстро "пробил" молодым жилье...

От жены Валентин в итоге все-таки ушел. Об этом эпизоде можно было бы вообще не упоминать, но именно в том, как он уходил, проявилась суть натуры Валентина Юмашева.

…Вместе с женой и дочерью Юмашев жил тогда уже в президентском доме на Осенней улице. Однажды Валя сказал Ирине, что уезжает в очень длительную командировку на месяц, а, может, и на два. Поэтому он должен собрать все свои вещи. Жена собственноручно помогла ему набить имеющиеся в доме чемоданы и сумки. Потом проводила супруга до машины, набитой сверху донизу вещами.

Валя завел джип, приоткрыл дверь и скороговоркой сообщил:

- Ира, я от тебя ухожу.

Резко газанул и уехал к любимой женщине – Светлане Вавре, работавшей когда-то вместе с ним в "Комсомольской правде"...

Другим приятелем-бизнесменом Юмашева был в тот период Борис Федоров, президент Национального Фонда спорта. Валя часто приезжал к нему в гости, в роскошный дом на улице Свободы. Федоров построил у себя на территории превосходный теннисный корт, наверное, первый в стране, сделанный по высоким мировым стандартам. Чем чаще Валя играл там в теннис, тем настойчивее были его просьбы во время посещений президентского клуба: "Ну давайте дадим Федорову льготы по водке и табаку… Человек делает важное для России дело". Льготы, как известно, дали...

Дружба с Таней

Таня и Валя не расставались даже на отдыхе. Уже пребывая на посту главы администрации, Юмашев вместе с Дьяченко, Абрамовичем и Березовским плавал на яхте вдали от родных берегов. На борту яхты царила полная идиллия, но Ельцин, отдыхавший в это же время в Карелии, как назло серьезно заболел. Валентину по должности полагалось вернуться в Москву, но Таня "отпросила" его у папы. Плавание продолжилось.

Уже после отставки, в спешке покидая кабинет главы президентской администрации, Юмашев забыл в своем сейфе бумаги, которые для него, видимо, ценности не представляли. Среди этих бумаг чиновники администрации обнаружили досье на Татьяну Борисовну. Досье попало в прессу. Приведем лишь несколько цитат из него:

"…при подаче ей (Дьяченко) информации необходимо помнить – она несамостоятельна и полностью подконтрольна отцу. Татьяна сразу же начинает конфликтовать с Борисом Николаевичем и совершать "самостоятельные" поступки, которые ей нужно "аккуратно" подсказывать и поддерживать ее в стадии постоянной обиды на отца". Или:

"…Татьяна Борисовна отличается властностью и расчетливостью… Она унаследовала тяжелый характер отца и привыкла командовать мужчинами. Этот комплекс необходимо использовать в сфере влияния".

Что примечательно: о самом Юмашеве, столь близком Тане, в этой многостраничной бумаге было упомянуто предельно кратко, как о сильном мужчине. Подобные лестные сравнения позволяют предположить, кто конкретно мог участвовать в составлении этого досье.

Настоящий писатель

…Березовский утверждал, что в издание книги Ельцина они вложили вместе с Каданниковым по 250 тысяч долларов каждый. Цифра эта была явно завышена. Чтобы в этом убедиться, достаточно обратиться к любому профессиональному издателю. При тираже в 100 тысяч экземпляров издание книги такого качества, как "Записки Президента", никак не могло стоить полмиллиона долларов. К тому же, весь тираж в России был, хоть и очень медленно, но раскуплен по средней цене 10-14 долларов за экземпляр. Проще говоря, какие бы деньги ни были вложены в издание, они полностью окупились после продажи тиража. Но, повторяю, ни Ельцин, ни я не вникали в эти подробности, что было нашей ошибкой. Березовский же преподнес свою деятельность, как сверхщедрую благотворительность по отношению к президенту.

В те времена Ельцин никогда ни от кого не принимал никаких денег. О взятке не могло быть и речи. Ему даже трудно было найти средства, чтобы закончить строительство личной дачи. Поэтому он очень надеялся, что издание "Записок Президента" за рубежом принесет ему существенный доход.

Но за границей книга продавалась еще хуже, чем в России. Во-первых, она была рассчитана только на русского читателя, к тому же хорошо разбирающегося в политике. Во-вторых, ее нельзя было назвать правдивой. В-третьих, она была скучной. Максимум, что можно было получить от продажи подобной печатной продукции за рубежом, так это примерно 100 тысяч долларов. Вдобавок комиссионные полагались и Валентину Юмашеву, и английскому литературному агенту. Ельцин же надеялся заработать миллион долларов и постоянно жаловался мне, что "эти мерзавцы" (подразумевая прежде всего Юмашева) его ограбили.

Почувствовав недовольство президента, Юмашев и Березовский поняли, что надо исправлять ошибку. Они стали пополнять личный счет Ельцина в лондонском отделении банка Barclay’s, объясняя, что это деньги за издание книги. К концу 1994 года на счету Ельцина было уже около трех миллионов долларов. Березовский неоднократно хвастался, что это он обеспечил накопление личных средств Ельцина.

На протяжении 1994 и 1995 годов Юмашев каждый месяц приходил к Ельцину в Кремль. Никто не мог понять, почему этот плохо одетый, неопрятный журналист регулярно навещал президента, разговаривал с ним один на один и через несколько минут покидал кабинет. Я же знал причину этих визитов. Юмашев приносил деньги за проценты, накопившиеся на счету: примерно 16 тысяч долларов наличными каждый месяц. Ельцин складывал деньги в свой сейф.

Юмашев, составляя текст "Записок президента", умудрился подзаработать и на другом виде творчества. Он вставлял в рукопись или, наоборот, изымал из нее небольшие куски "под заказ". Например, про бизнесмена Петра Авена в книге написано хорошо, потому что Авен сумел с Юмашевым вовремя договориться. Позже Авен похвастался удачей Александру Шохину, про которого в книге – ни слова. "Надо было с Валей договориться, он бы и про тебя упомянул…"

О приходе в "Огонек"

Юмашев: И когда все тот же Лев Гущин, который был там первым замом, пригласил меня поработать в "Огоньке", я сразу согласился. Хотя покидать родную "Комсомолку" было тяжело. Совершенно неожиданно для себя я возглавил отдел писем, в котором работало всего два сотрудника.

Гейко: Жил-был в "Комсомолке" хороший мальчик и журналист – Валентин Юмашев. Капитан популярной рубрики газеты "Алый парус". Главный редактор Селезнев Геннадий Николаевич его почему-то не очень любил, и оказался Валентин руководителем отдела в "Огоньке".

О фильме про Б.Ельцина:

Юмашев: Когда Бориса Николаевича изгнали из политбюро, потом из первых секретарей Московского горкома партии и он был в опале, интервью с ним для "Огонька" сделал известный публицист Александр Радов. Саша принес мне текст, это была сенсация, до того Ельцин никому интервью не давал, оно было ярким, острым, в нем доставалось сильно Лигачеву и не очень сильно Горбачеву. Я понес его главному редактору, через несколько дней Виталий Алексеевич позвал меня и сказал, что интервью мы печатать не будем. У меня осталось чувство неловкости и стыда перед Ельциным. Мы — главный перестроечный журнал, рассказываем другим о гласности, а сами испугались (на самом деле не испугались, Коротичу не дал печатать это интервью Михаил Сергеевич Горбачев, естественно, его ослушаться Виталий Алексеевич не мог). Чтобы исправить эту несправедливость, я позвонил из кабинета Коротича по вертушке, правительственной связи, в Госстрой Ельцину и предложил снять про него документальное кино. Он согласился.

Гейко: И вдруг – заявка западной телекомпании, то ли БиБиСи, то ли еще какой – на сценарий об опальном и попранном Ельцине. Куда она могла в то время прийти?

Всего три издания тогда рвали из рук, потому что они больше всех писали правды: помнишь? "Советская Россия" Чикина, "Московские новости" Полторанина и "Огонек" Коротича.

Но г-н Коротич метался между СССР и США, а потому заявка пришла к его тогдашнему заму – Льву Гущину. Лева не журналист, а комсомольский функционер, спустил ее тебе, Валентин, человеку пишущему. И ты ее начал добросовестно реализовывать. То есть – позвонил Ельцину, который тогда ездил на троллейбусе в районную поликлинику, и ты написал не только сценарий, но и первую книгу о будущем президенте: "Исповедь на заданную тему".

Об отношении к Б.Ельцину:

Юмашев: Это все очень разное знание Бориса Николаевича, но суть не менялась – его характер, его обаяние притягивали. Что бы про него ни говорили, во мне он всегда вызывал уважение и восхищение...

В 1996-м Малашенко предложили возглавить администрацию. Было это так, Валентин Юмашев рассказал сегодня на поминках. Ельцин его даже не позвал, не пожал руку. Не предложил чаю. Он ему позвонил. – В мэрии (там сидело руководство Медиа-Моста) была спецсвязь, – сказал Юмашев. – Ну и мы устроили их разговор. Я закрыл дверь, и оставил их на полчаса. Полчаса телефонного разговора. С человеком, который в сущности выиграл твои выборы.

О предательстве Б.Ельцина и бегстве с поста руководителя АП, когда казалось, что будущим президентом станет Е.Примаков:

...как только я смог убедить Бориса Николаевича в том, чтобы он меня отпустил с этой работы, я немедленно ушел. Работа неблагодарная, требующая нечеловеческого напряжения 24 часа в сутки, особенно в те годы. Это малоприятно, когда понимаешь: с предложениями и советами идешь ты, а всю ответственность за решения берет на себя президент, ему на себе все это везти...

О разговоре И.Малашенко с В.Юмашевым после ужина на даче П.Авена:

Юмашев: Это полное вранье. Никогда такого разговора с Игорем Малашенко не было... Я в этот момент с Игорем уже поссорился из-за НТВ, уже не встречался. Они два месяца как мочили так называемую Семью, рассказывая сказки про дворцы и замки Татьяны, счета семьи и т.д. Поэтому, еще раз повторяю, это полное вранье. После мая 1999 года, когда НТВ начал эту кампанию, в следующий раз я увиделся с Игорем через 10 лет.

Малашенко: Через несколько дней после того памятного обеда [6 июня 1999 года. – А.И.] Малашенко зашел на дачу к Юмашеву и сказал, что не сможет поддержать Путина, что "КГБ – это навсегда, что это мировоззрение и что это неправильно". После этого разговора пути назад уже не было, и впереди замаячила война.

Награды:

Именной пистолет "Вальтер" PPK от директора Федеральной службы налоговой полиции Российской Федерации В.Ф.Солтаганова.

Наградное оружие — персонифицированное оружие, являющееся почётной наградой для особо отличившихся военнослужащих за их воинские подвиги и заслуги. Обычно на таком оружии, помимо соответствующей надписи об отличиях и заслугах, указываются фамилия, имя и отчество (фамилия и инициалы) награждённого, отчего наградное оружие часто также называют именным. Надпись выполняется (гравируется) на самом оружии или на металлической пластине (из золота, серебра, латуни и других металлов), прикрепляемой к оружию, ножнам или кобуре.

Walther PPK (нем. Polizeipistole Kriminalmodell) — компактная модель обр. 1931 года с укороченным до 83 мм стволом, разработанная по заказу министерства внутренних дел Пруссии. В 1931—1945 гг. в Германии было выпущено около 150 тыс. шт.

Вячеслав Фёдорович Солтаганов – директор Федеральной службы налоговой полиции Российской Федерации с 22 марта 1999 г. по 28 марта 2001 г. Окончил Горьковскую специальную среднюю школу милиции, Высшую школу милиции и Академию МВД СССР, служил в Пограничных войсках КГБ СССР. В 1998—1999 годах — заместитель начальника Главного контрольного управления Администрации президента Российской Федерации.

Советник или не советник?

22 июня 2018 года Владимир Путин назначил Валентина Юмашева советником президента на общественных началах (эту должность он занимал и в последний год президентства Ельцина).

"Валентин Юмашев уже 18 лет является советником президента на общественных началах. Ничего не изменилось", – сообщили Русской службе Би-би-си в пресс-службе президентского центра Бориса Ельцина.

Зять экс-президента РФ Бориса Ельцина, глава АП в 1997-1998 гг. Валентин Юмашев подтвердил, что является советником главы государства уже 18 лет, то есть с начала правления Владимира Путина и по настоящий момент. Как заявил Юмашев ТАСС, "с этой точки зрения у меня ничего не изменилось". По признанию советника Путина, "за ним не закреплен четкий круг вопросов".

"Юмашев подтвердил, что работает на этой должности – советника Президента – с 2000 года".

Еще через несколько часов пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков подтвердил, что на самом деле Юмашев занимает эту должность почти 20 лет. То есть — как минимум формально — никто никуда и не уходил.

Одним из первых указов и. о. президента Владимир Путин лишил Юмашева должности советника.

(Их было восемь. Журнал "Коммерсантъ Власть" №12 от 27.03.2001, стр. 12)

Юмашев: 31 декабря 1999 года, когда Борис Николаевич Ельцин уходил со своего поста... Я уходил из Кремля вместе с президентом с чувством выполненного долга. Я был чрезвычайно вымотан, но доволен той работой, которую мы сделали.

Средства передвижения:

Мальгин: И я проводил Валентина Юмашева до метро. Оказывается, он ездит на метро.

[Юмашев] имеет джип белого цвета.

Черная Tesla Валентина Юмашева сворачивает с Моховой на Воздвиженку. Сидящий за рулем бывший глава администрации президента, фактически лично выбиравший Владимира Путина в преемники Борису Ельцину, машет мне рукой... Когда-то самый влиятельный человек в стране каждый день ездит на машине, которую подарил ему на день рождения бизнесмен Роман Абрамович, из дома, который подарил ему другой бизнесмен — Олег Дерипаска, — в офис, который Юмашев у того же Дерипаски арендует. Вокруг маленького дворика за серыми неприметными воротами на Большой Полянке сегодня сконцентрирована жизнь тех, кто своими руками создал конструкцию российской управляемой демократии. Внутри стоит машина с мигалкой — она принадлежит Татьяне Юмашевой, жене бывшего главы АП и дочери Бориса Ельцина.

О миллионах:

— Многие убеждены, что в результате ельцинского правления его родственники заработали сказочные миллионы. Вы и Татьяна Борисовна богатые люди?

— Если б мы заработали миллионы, то где-то должно быть их физическое воплощение. Но ни у Тани, ни у меня нет ни самолетов, ни вилл во Франции или в Англии.

Когда Юмашев ушел из Кремля, несколько друзей обеспечили ему рабочие места с небольшой зарплатой. Как рассказывает хороший знакомый Юмашева, бывший глава АП стал одновременно советником Анатолия Чубайса, тогда возглавлявшего РАО ЕЭС, а также миллиардеров Алишера Усманова, Романа Абрамовича и Петра Авена...

— То есть они вам должны по жизни?

— По-человечески — да. Друзья некую моральную и человеческую ответственность передо мной за это несут...

"Из „Альфы“ никого конкретно он не спасал в 90-е, и платили мы ему точно не за это, — рассказывает „Медузе“ глава „Альфа-Групп“ Петр Авен. — Но в принципе он нами воспринимался как фигура, которая защищала предпринимателей как класс. Мы ему действительно первые два-три года платили как известной политической фигуре, он был нашим политическим консультантом. Платили ему за это около 2000 долларов в месяц. Потом мы поняли, что это уже не нужно, и расстались. Он был не против"...

Так или иначе, по словам Юмашева, сегодня его доход от подобных дружеских связей составляет около 15 тысяч долларов в месяц...

"Мне повезло, — утверждает Юмашев. — Жизнь наша наладилась. Если бы не было Олега и Полина вышла замуж, например, за какого-нибудь одноклассника, жизнь была бы другой"...

В 2010 году Дерипаска подарил Юмашевым долю в En+ Group — головной компании его алюминиевого холдинга; сейчас она составляет 1,75%. До введения санкций против бизнесов Дерипаски эти активы оценивались примерно в 170 миллионов долларов; потом их стоимость резко упала, но сейчас опять начала расти: в конце января 2019 года Минфин США снял санкции с компаний, связанных с российским миллиардером. Еще большей долей теперь — после развода с Дерипаской — владеет его бывшая жена Полина (она отказалась отвечать на вопросы "Медузы"): ей досталось почти 7% акций группы...

С 2018 года Дерипаска Юмашевым уже не родственник — но члены семьи первого президента России продолжают получать дивиденды со своего пакета акций: например, в 2017 году En+ Group выплатила 326 миллионов долларов дивидендов, из которых Юмашев получил почти шесть.

Связывали с Юмашевыми и другие бизнесы. В июле 2011 года газета "Ведомости" узнала, что компании Valtania принадлежит половина башни Imperia в "Москва-Сити", а также половина ОАО "Сити", управляющего всем комплексом небоскребов. Другой половиной этих активов владел Олег Дерипаска. Valtania — очевидная производная от имен Юмашевых, а владельцем компании оказался дядя Юмашевых Олег Гранкин, ранее занимавшийся торговлей. Когда-то у Гранкина был бизнес в Полтаве и несколько внешнеторговых фирм, но родственные связи с Юмашевым немного изменили его бизнес-стратегию.

Как утверждал сам Гранкин в разговоре с Forbes, свои активы в "Сити" Valtania получила в результате сложной схемы договоренностей с Дерипаской и другими бизнесменами, а племянник помог ему получить в банке Дерипаски кредит на 130 миллионов долларов — причем обеспечен он был деньгами Фонда Ельцина. В обмен Гранкин должен был передать фонду площади в башне Imperia. Однако случился кризис, и денег на проект не хватило — здание в итоге продали, и с кредитами разбирался новый владелец, но и площади фонду, по словам Юмашева, не достались.

Panama papers и отношение Юмашевых к возможным персональным санкциям:

Благополучие Юмашевых сейчас фактически зависит от США — а, значит, и от отношений между странами: Америка постоянно расширяет список близких Путину людей, к которым применяются санкции (в этот список, в частности, входит Олег Дерипаска). Татьяна Юмашева, впрочем, не верит в то, что санкции могут распространить на их семью. "В связи с чем? — спрашивает она. — В связи с тем, что 20 лет назад Валентин, будучи главой администрации, предложил президенту Ельцину обратить внимание на своего зама, которого считал сильным, умным, решительным, готовым возглавить страну после ухода папы? Это прямо совсем глупо. После этого российский народ уже четыре раза выбирал Путина, и три раза без всякого участия Валентина. Или в связи с тем, что у него есть возможность иногда встретиться с Владимиром Владимировичем и сказать ему то, что считает важным? Это тоже глупо"...

Александр Морозов Анастасия Кириленко Настя, я бы вообще не стал влезать в эту чушь, если бы не вот это. Почитайте вторую часть (авторскую, так сказать, которая следует за справкой из википедии), со слов "Обвиняется в...". Это писал какой-то пьяный девятиклассник ("был верным ленинцем", "породнился с российской элитой..."): Юмашев в SPISOK-PUTINA.ORG

Анастасия Кириленко Константин Чулаков да, но Илларионов тут причем, вам удалось установить? С такими разоблачениями далеко не уедете. Но чтоб два раза не вставать – Илларионова нет в панама /парадайз пейперс, члены семьи Юмашева – есть.

Друзья юности

Мальгин: Ну... начнем с того, что меня попросил Юмашев. А мы с ним знакомы очень давно, почти с детских лет. Потому что мы оба начинали десятиклассниками или там... после десятого класса... в "Алом парусе" в "Комсомольской правде"... Ну, просто он прочитал это мое высказывание... и в общем уговорил, и я не жалею.

В этот раз в Переделкино собрались Макс, Друскина, Фурман, неожиданно объявившийся Дубровский и Валькин приятель Эдвин. Минаев, который обещал приехать с Мариничевой попозже, настоял, чтобы они взяли с собой и Морозова. В электричке Морозов в своей уже знакомой Фурману манере подбрасывал спутникам острые темы для разговоров, но реагировали все вяло, да и ехать было недолго.

Фурман... вышел из юношеского литературного кружка конца 70-х, который дал немало известных "писателей" (Валентин Юмашев с мировым бестселлером "Записки президента", Андрей Максимов – драматург, но более известный ныне как тележурналист, а также журналисты Борис Минаев, Илья Смирнов, Александр Морозов).

Юрий Феклистов : Рассмешило мнение Фельштинского, что Валентин Юмашев – агент КГБ... Фельштинский утверждает, что его прикрепили к Ельцину, как и Коржакова, чтобы приглядывать. Смешно! Особенно смешная догадка про Чуковского. Вот откуда люди черпают свои "знания"?... Конечно, бред. Меня удивило, зачем распространять ложь. Кто-то услышит и поверит.

Юрий Николаевич Феклистов — российский фотохудожник, фотокорреспондент, журналист, фотограф. Служил в армии в Военной комендатуре г. Москвы. Во время учёбы сотрудничал с газетой "Комсомольская правда". В 1988 году Юрий был приглашён в легендарный журнал "Огонёк", став самым молодым его фотокорреспондентом. Проработал в журнале до 2001 года. Его фотографии использованы на обложке книг Б.Ельцина, В.Путина "От первого лица".

