Итак, голландцы предъявляют обвинения в убийстве четырём подозреваемым в причастности к крушению пассажирского боинга в июле 2014 года на востоке Украины — это россияне Гиркин, Дубинский, Пулатов и гражданин Украины Харченко.

Они объявлены в международный розыск для допроса. Но, поскольку хорошо известно где они находятся, то лишь возникает вопрос — выдаст ли их Россия.

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Важно заметить, что формально закон России запрещает выдачу своих граждан иностранным государствам, также запрещено лишать гражданина российского гражданства. Поэтому, вспомним, в СССР существовала другая практика — гражданина высылали, а лишь потом лишали гражданства. Но, с распадом СССР, подобные решения проблемы прекратились и как-то не вспоминаются случаи лишения гражданства. Кроме того, трудно себе представить, что любая российская власть не будет обвинена в выдаче своего гражданина, даже если он повинен в массовой гибели женщин и детей. Думается Россия предложит вариант судить эту "великолепную четвёрку" на территории России, однако российским судом, на что вряд ли согласится Запад.

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Но, "никогда не говори никогда". Ведь в случае невыдачи подозреваемых в таком злодейском преступлении, Россию ждут санкции, не слабее тех, что были в адрес Каддафи. Конечно, Путину на подобное плевать, чего не скажешь про любого следующего руководителя России, ибо если это не какой-то сумасшедший патриотический отморозок, ему придётся решать проблему хотя бы какого-то налаживания отношений с Западом. И проблема убийц пассажиров Боинга станет перед ним во весь рост.

Безусловно, мировая практика знает массу случаев, когда злодеев выдают другому государству — вспомним, хотя бы, надсмотрщиков в нацистских лагерях, правда выдают их совсем старыми на каталках, — однако, выдают. Поэтому, можно предположить, что эти и прочие подозреваемые будут всё же выданы, пусть через много лет, когда их имена, как и идея Новороссии, растворится в новых проблемах.

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Но есть и другая сторона — это проблема признания преступления и его безусловного осуждения. И вот тут наступают действительно нерешаемые проблемы. Вспомним расстрел поляков под Катынью — казалось, зачем нынешней власти брать на себя кровь сталинского режима. Но ведь решили брать! И пришлось выкручиваться, лгать, заявлять "это не мы!" И даже сейчас, признав формально факт расстрела, публичного морального осуждения этого преступления, так и не случилось.

Или возьмём пакт Молотова — Риббентропа — уже и сам пакт выложен в интернете, да и подписи двух сторон, как на тарелочке… но нет, Россия, признавая свою подпись, отказывается признать, что именно этот документ стал одной из важнейших причин Второй мировой войны.

Так что, видимо, не следует ожидать протянутой руки международному трибуналу.

У России собственная гордость — своих убийц не выдаём!

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