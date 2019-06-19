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Матвій Ганапольський
Матвій Ганапольський
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КС нанес шокирующий удар путинским ребятам

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На чём держится путинский режим. Он держится, фактически, на двух основополагающих вещах — на лжи и насилии.

Разбирать то, как оперирует режим этими двумя рычагами, думаю, нет смысла. Враньё, которое производят российские СМИ устранить никак нельзя, пока режим не сменится и всякие экранные подонки не будут выгнаны пожизненно ссаным тапком. Но выгнать их можно только сменив режим, а он использует любые виды насилия, чтобы остаться.

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Разгоны митингов, фальшивые уголовные дела, подброс наркотиков — арсенал Кремля этим не исчерпывается. Ну, к примеру, хочет Навальный зарегистрировать свою партию в какой-то там двадцать пятый раз, а ему не дают; хотят люди выйти на митинг, чтобы, к примеру, поддержать регистрацию партии, а митинг запрещают, сославшись на то, что там выгуливают собачек или бабушки кормят голубей. И так уже много лет, со времени Болотной и Сахарова. Но как только собирается тысяч двадцать людей, то силовики мочат штаны и кротко стоят в сторонке. Но двадцать тысяч собирается редко — люди боятся винтилова и сроков.

Так вот, я встал сегодня утром, стал смотреть новости и… обомлел. Я увидел новость, не поверил ей и стал пересчитывать её снова и снова. Потом я позвонил в отдел новостей ЭХА и спросил — не ошиблись ли они? Они сказали, что нет.

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Итак Конституционный суд России заявил, что органы власти не могут отказываться рассматривать заявки о проведении митингов под предлогом плохо прописанных в них мер безопасности. Задача прописывать и обеспечивать безопасность на митингах лежит именно на органах правопорядка.

Нет, конечно если поковырять пальцем в одном месте, то можно найти тысячу способов и причин запретить митинг. Но именно вопрос безопасности был одной из главнейших причин запрета. С митингующих требовали не только рассказать, как все будет безопасно, но и обеспечить! эту безопасность. То есть, для митинга в 20-50 человек, нужно было нанимать каких-то титушек, или фирму, которая будет за безопасностью следить, а где найти на это деньги.

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Короче говоря, совершенно неожиданно КС нанёс шокирующий удар путинским ребятам, для которых митинги — это наистрашнейшее.

Что случилось с КС?

Может Зорькин протрезвел?

Может, напротив, выпил?

А может просто вспомнил о Конституции, которую должен чтить и защищать.

Трудно сказать, но факт подставы КС родного Путина налицо! Если так дело пойдёт, то случиться ужасное — люди выйдут требовать регистрации партии Навального, или, не дай бог, потребовать, чтобы царь пошёл вон — и, вместо того, чтобы винтить, бить и шить сроки, правоохранители будут, о ужас, этих смутьянов охранять?!

Дальше — больше! КС, если кто обратится с иском, может решить, что фраза "два раза подряд" неконституционна, и нужно написать "два раза" — именно тогда Путин не сможет сидеть на своём троне бесконечно.

В общем, поблагодарим Зорькина — как видим, падение путинского режима начинается не с Навального, а с предательства своих.

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Автор
Матвій ГанапольськийМатвій Ганапольський
Місце
Росія
Тег
Новини Росії
Джерело
Джерело:Эхо Москвы
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Питон Каа
Питон Каа
Какое там падение режима? Либерасты желают проводить свои митинги в центре городов, а если органы правопорядка заявят, что в желаемом месте обеспечить безопасность невозможно, то проведение митинга в центре не согласуют. И унылое шествие немногочисленных российских либерастов (а попросту предателей национальных интересов России) побредет где нибудь на промышленной окраине города под вой собак и удивленные взгляды прохожих.
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