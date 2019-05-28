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Антон Орех&#39;
Антон Орех'
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Окружение Путина скупает ворованное по всему миру?

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На вилле экс-президента Аргентины Кристины Киршнер обнаружили уникальные исторические документы, похищенные в семидесятых годах. Бывшая глава государства утверждает, что их подарил ей Путин.

Кремль не комментирует – а вообще хотелось бы? Потому что история некрасивая. А главное, что фактура сомнений не вызывает. В таких случаях объяснения как раз очень уместны и крайне необходимы. В противном случае остается слишком много неловких вопросов.

Владимир Путин и Кристина Киршнер

Владимир Путин и Кристина Киршнер

uainfo.org

Путин подарил президенту Аргентины ворованные документы. Документы приобрели в Нью-Йорке. У кого и при каких обстоятельствах? Если это аукцион, то что же это за аукцион, на котором свободно продают ворованные вещи?

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Конечно, Путин покупал эти письма не сам и он вообще не обязан знать, что и откуда украли. Подарки подбирают специальные люди, и их задача хорошо сделать свою работу, чтобы не подставлять ни президента, ни страну. Кто эти люди и как такое вышло? Об этих письмах мы ничего бы не узнали, если бы Кристина Киршнер не попала под следствие и у нее не прошли бы обыски. То есть дело раскрылось абсолютно случайно. Есть ли гарантия, что наш президент не делал других подобных подарков прежде и не сделает впредь? И что его приближенные не занимаются просто скупкой ворованного по миру? Есть ли гарантия, что краденные вещи покупали исключительно для таких вот подарков, и что краденые вещи не осели в России у сотрудников президента или его друзей?

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Подарок, кстати, получился хоть и символический, но довольно дорогой. Хотелось бы знать размер бюджета на такие подношения. Все-таки деньги-то не лично Владимира Путина, а казенные. То есть наша трудовая копеечка тоже пошла на закупку писем Хосе де Сан-Мартина. Еще один вопрос: подарок был государственный или частный? Если дарили эти письма лично президенту Аргентины, то это похоже еще и на взятку.

Видите, как много вопросов. А Кремль ничего не комментирует. А кроме вопросов возникают еще и нехорошие ассоциации. Например, еще в 2005 году Владимир Владимирович положил в карман перстень миллиардера Роберта Крафта, владельца команды, выигравшей титул по американскому футболу. То ли всё вышло случайно, то ли это был подарок – но известно, что Крафт просил Дональда Трампа после избрания президентом при встрече с Путиным попытаться вернуть перстень обратно. Или другая история – со складом наркотиков в российском посольстве именно в Аргентине. Истории все разные, никак вроде бы между собой не связанные, но осадок остается какой-то странный.

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Автор
Антон Орех&#39;Антон Орех'
Особа
Володимир Путін
Місце
Росія
Тег
Новини Росії
Джерело
Джерело:Эхо Москвы
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Вакула Кузнец
Вакула Кузнец
Воры, мародеры, гопники.И еще брехливые псы.
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