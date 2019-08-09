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Леонід Радзіховський
Леонід Радзіховський
Російський психолог та журналіст Всі статті автора

Японець затаїв образу на Путіна, він все йому пригадає

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На сайті Олімпійських ігор 2020 року Південні Курили були відзначені як такі, що належать Японії.

Я не думаю, що це буде мати хоч якісь наслідки. Ці карти – повна нісенітниця. Але те, що політика Росії щодо Японії була вкрай безглуздою – це факт.

Навіщо було динамити прем'єра Японії – вбийте, не можу зрозуміти. Його класично продинамили. Навіщо? Навіщо було давати йому очевидно обнадійливі натяки, ставити його в абсолютно ідіотське становище, а потім в останній момент кинути. Я абсолютно не розумію сенсу цих дій Путіна.

Південні Курили, ілюстрація

Південні Курили, ілюстрація

Конт

Японець затаїв образу. Не на острови, а особисту образу на Путіна, що його взяли і публічно продинамили, абсолютно без найменшої причини.

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Путін міг йому сказати: "Ну, звичайно, дорогий мій, я все прекрасно розумію: громадська думка в Японії така, що ти зобов'язаний цього вимагати. Але ж і ти мене розумієш: громадська думка в Росії така, що я цього зробити не можу". Усе. Нормальна, необразлива, чесна, зрозуміла розмова.

Але ні. Треба було каламутити воду, робити якісь незрозумілі натяки, а врешті-решт, як було очевидно всім, Путін жодного сантиметру цих островів не віддав.

Офіційна Москва повинна реагувати на такі карти так, як вона і відреагувала: заявити протест. Як іще вона може реагувати? Абсолютно нормально, що японці включили острови, абсолютно нормально, що Росія заявила протест. Звичайна рутинна дипломатична практика. Так чинять усі в так званих спірних випадках.

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Але що стосується "динамо", то японці – не ті люди, з якими можна такі жарти грати. Є "динамо", яке дуже дорого коштує. І я впевнений, що японець знайде спосіб це "динамо" Путіну пригадати.

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Автор
Леонід Радзіховський Леонід Радзіховський
Теми
Ексклюзив Японія
Особа
Володимир Путін
Місце
Росія
Тег
Новини Росії
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Питон Каа
Питон Каа
Ну вообще-то о передаче территорий речи не было, а если японец что-то там себе возомнил, а потом еще и всем японцам об этом наврал, то пусть смоет свой позор - сделает себе харакири.
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Прищепа Валентин
Прищепа Валентин
а ні в кого і не було сумнів, а Далекий схід китайський...
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Русский Крымчанин
Русский Крымчанин
Прищепа Валентин, ...а Львов польский, а Буковина румынская, а Закарпатье венгерское.... Займитесь лучше Украиной...
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