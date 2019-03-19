По поводу ущемления прав по национальному признаку Путин сказал правду. Никакого ущемления украинцев в России нет, и никогда не было вообще: ни в Российской империи, ни в Советском Союзе. Власть никогда не отличала русских от украинцев. Такой проблемы не существовало.

Что касается его фразы, что между русским и украинским народом нет вражды, то это бессмысленная ритуальная фраза. Что значит вражда между народами? Это глупое заявление! Народ – это не толпа, которая бегает с палками и колотит друг друга. Для того и придуманы государства, чтобы действовать от имени народа, и Путину об этом хорошо известно. Потому что народ, будь то 100 млн, 50 млн или даже 1 тыс., сам ничего делать не может. Для этого существуют государственные организации и вражда бывает между государствами. Иногда она переходит в этническую вражду. Иногда не переходит. Конфликт между государством Россия и государством Украина не сопровождается, как я понимаю, этнической ненавистью у большинства населения.

Недавно в Украине был проведен опрос, согласно которому огромное большинство украинцев, 80%, ответили, что к русским, как людям, они относятся хорошо. И даже более того, к России, как к стране, они тоже относятся хорошо. Но к политике российского государства они относятся плохо. Аналогичные опросы в России показывают меньший процент хорошего отношения к украинцам. Тем не менее, это все равно больше половины. К государству Украина еще хуже отношение. Но в сущности, отношение к государству – это отношение к его политике. Этническая ненависть между народами – очень редкие случаи, но бывают. Но этнической ненависти между русскими и украинцами действительно нет. Есть конфликт между государствами.

Наши проблемы не решатся, когда уйдет нынешняя украинская власть и даже когда уйдет Путин. Он ведь тоже не вечный. Может быть, будет меньше злобного пиара с двух сторон, но проблемы останутся. Украина никогда не признает, что тот самый Крым, в котором выступал Путин, часть России. Россия никогда не будет даже обсуждать вопрос о возможности передачи Крыма. Вот первая проблема.

Вторая проблема связана с Донбассом. Там теоретически возможно какое-то решение, но практически это достаточно сложно. Вот две проблемы, которые совершенно не зависят от того, кто является президентом Украины и кто является президентом России. Путин лично сам создал эти проблемы, которые теперь невозможно распутать.

По поводу того, что в Крыму он заговорил на украинском языке, то я не знаю, зачем он это сделал. Я не психоаналитик Путина. Великое историческое значение того, заговорил он на украинском, немецком, турецком и как он при этом говорил, громко или тихо, дергал ногой или нет, сжимал руки или разжимал – такое количество подробностей мне недоступно.

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