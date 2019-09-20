У мережі обговорюють нового "двійника Путіна". Чи дійсно у президента Росії Володимира Путіна є "дублери" для публічних заходів?
Розмови про "двійників Путіна" – це абсолютно непристойний анекдот.
Глава держави, як і будь-яка людина – це сама звичайна людина. Біологічний факт полягає в тому, що у кожної людини на землі є, щонайменше, одна людина, яка на нього абсолютно схожа зовні. Звісно, у неї інший генофонд, але фенотипово дійсно вона від неї не відрізняється. Це правда.
Але навіть якщо це людина, яка фенотипово не відрізняється, вам треба, щоб ця людина була того ж віку, що і ви, щоб вона отримала таку ж освіту, що і ви, щоб у неї був такий же тембр голосу, як у вас. Це вже перебір.
Володимир Путін на військових навчаннях "Центр-2019"
Офіційний сайт президента Росії
Що стосується того, що президента взагалі хтось повинен підміняти, то я думаю, що Путін з його болючими страхами найрізноманітніших речей, з хворобливою підозрілістю - остання людина в світі, яка допустить, щоб його хтось десь підміняв. Це для нього в тисячу разів більша небезпека, принаймні, психологічно, ніж терористи тощо.
Крім того, всюди, де Путін з кимось зустрічається, він же щось базікає. Щось я не пригадую зустрічі, де б він стояв як бовдур, просто посміхався і гладив дітей по головах.
Вічно він щось говорить. А двійник повинен бути людиною, яка мовчить, яка нічого не робить, яка просто стоїть і безглуздо посміхається. Нахмурити брови він не має права, тому що тут же по всіх ЗМІ почнуть розганяти тему, що Путін з кимось посварився, що він не в гуморі, що в країні справи йдуть жахливо і так далі.
Самі подумайте, реально це чи ні.
На жаль, всі сили безпеки країни зайняті забезпеченням особистої безпеки Путіна. Фантастично роздута ФСО. І робиться це на шкоду безпеці інших людей – адже бюджет обмежений. Це абсолютне неподобство.
Тому фізична безпека Путіна забезпечена на 100 тисяч відсотків.
Фізично замах на Путіна – це сюжет для поганого трилера. Цього не може ніхто. По-перше, це абсолютно нереально у виконанні. По-друге, це нереально навіть в задумі. Це абсолютно божевільна ідея, якою може загорітися лише психічно хвора людина. А психічно хвора людина нічого вчинити не зможе.
Володимир Путін і його "двійники"
https://dela.biz
Але Путін – людина, і його життю загрожують ті ж самі небезпеки, що і життю будь-якої людини. І ніяка ФСО, ніяке Головне медичне управління справами президента забезпечити його головну безпеку не в змозі.
У світі від куль або від отрут вмирає 0,01% населення, а від природних причин помирають всі решта. І з цією безпекою ніхто не допоможе, окрім Господа Бога.
Путіну, як будь-якій людині, загрожує одна-єдина небезпека: захворіти і померти. Це єдина небезпека, яка загрожує всім людям на землі. І ФСО способів від цієї небезпеки не винайшла.
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