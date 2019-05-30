ГоловнаНовини
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
двох квитків на концерт гурту «Антитіла» в м. Полтава Взяти участь
Приз
Конкурс
Реєстрація
ГоловнаБлоги

/Блоги - Новини Росії

Леонід Радзіховський
Леонід Радзіховський
Російський психолог та журналістВсі статті автора

Кадирова знімуть – станеться жахливе

1.2тЧитати матеріал російською

У Кремлі готуються до трансферу влади в Чечні і до можливого усунення нинішнього глави республіки Рамзана Кадирова.

Чи знімуть Кадирова? Це безглузде запитання. Тут треба знати або не знати. Я не знаю. Для мене це абсолютна новина.

Виходячи з того, що я знаю, я так не думаю. Всім видається, що Кадирова зняти неможливо, що Кадиров ніякий не президент, а цар, бог і військовий начальник в Чечні. І що зняти його – це означає спровокувати якщо не громадянську війну, то у всякому разі новий виток непокори Чечні.

Так нам видається. Але, як кажуть, коли видається, треба хреститися.

Рамзан Кадиров

Рамзан Кадиров

Беларуская Праўда

Цілком можливо, що я і всі, хто так кажуть і так думають, абсолютно не праві, і від зняття Кадирова абсолютно нічого не зміниться. Його знімуть так само легко, як легко знімуть будь-якого керівника будь-якого регіону. І після цього відбудеться жахливе: не відбудеться взагалі ні-чо-го.

Новини
Кадиров обурений Зеленським: російський журналіст знайшов пояснення

Колись здавалося, що Лужков прямо вріс в Москву, 20 з гаком років керував. Але зняли Лужкова – і взагалі нічого не трапилося. Транспортні корки в Москві стали менше.

Тому я цілком допускаю такий варіант, абсолютно нічого неймовірного в ньому не бачу. Я про нього нічого не знаю, і мені він видається дивним. Але я не вважаю, що він суперечить законам природи, що є якийсь адміністративний закон природи, який забороняє знімати Кадирова. Ні. Такого закону немає.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Редакція сайту не несе відповідальності за зміст блогів. Думка редакції може не збігатися з авторською.

Інші блоги автора

Всі блоги автора
Автор
Леонід РадзіховськийЛеонід Радзіховський
Тема
Ексклюзив
Особа
Рамзан Кадиров
Місце
Росія
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
2
1
Смішно
2
Цікаво
0
Сумно
2
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Loskutov Виталий
Loskutov Виталий
"Если Кадырова снимут, произойдет ужасное. Знаю ли я об этом? Нет!" Вот и вся новость.
Показати коментар повністю
Відповісти
1
0

Блоги / думки

op-