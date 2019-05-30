У Кремлі готуються до трансферу влади в Чечні і до можливого усунення нинішнього глави республіки Рамзана Кадирова.

Чи знімуть Кадирова? Це безглузде запитання. Тут треба знати або не знати. Я не знаю. Для мене це абсолютна новина.

Виходячи з того, що я знаю, я так не думаю. Всім видається, що Кадирова зняти неможливо, що Кадиров ніякий не президент, а цар, бог і військовий начальник в Чечні. І що зняти його – це означає спровокувати якщо не громадянську війну, то у всякому разі новий виток непокори Чечні.

Так нам видається. Але, як кажуть, коли видається, треба хреститися.

Рамзан Кадиров Беларуская Праўда

Цілком можливо, що я і всі, хто так кажуть і так думають, абсолютно не праві, і від зняття Кадирова абсолютно нічого не зміниться. Його знімуть так само легко, як легко знімуть будь-якого керівника будь-якого регіону. І після цього відбудеться жахливе: не відбудеться взагалі ні-чо-го.

Колись здавалося, що Лужков прямо вріс в Москву, 20 з гаком років керував. Але зняли Лужкова – і взагалі нічого не трапилося. Транспортні корки в Москві стали менше.

Тому я цілком допускаю такий варіант, абсолютно нічого неймовірного в ньому не бачу. Я про нього нічого не знаю, і мені він видається дивним. Але я не вважаю, що він суперечить законам природи, що є якийсь адміністративний закон природи, який забороняє знімати Кадирова. Ні. Такого закону немає.

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