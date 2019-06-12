ГоловнаНовини
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
пледу Венето «Дотик природи» Взяти участь
Приз
Конкурс
ГоловнаБлоги

/Блоги - Новини Росії

Леонід Радзіховський
Леонід Радзіховський
Російський психолог та журналістВсі статті автора

Для миру на Донбасі не вистачає дрібнички

25.5тЧитати матеріал російською

Президент Франції Еммануель Макрон анонсував "довгу насичену бесіду" з президентом РФ Володимиром Путіним, підкресливши, що Європа "повинна вибудовувати з Росією нові правила довіри і безпеки", але і не повертати Москву у Велику вісімку, допоки не буде прогресу у виконанні Мінських домовленостей.

Звісно, я не можу знати підтекст того, про що сказав Макрон. Але в принципі це традиційна французька політика ще з часів Де Голля. Він намагався вдавати з Франції велику державу. Єдиний спосіб для цього – це фрондувати по відношенню до Америки, щоб створити враження, що у Франції є своя особлива політична лінія.

Інший приклад тієж ж поведінки ми бачили в 2008 році, коли під час російсько-грузинського конфлікту Саркозі човником мотався туди-сюди, і заносив собі в актив те, що саме його зусилля дозволили припинити військові дії в Грузії.

Значить, Макрон продовжує традиційну французьку лінію. Це з одного боку.

Новини
Як Макрон? Зеленський здивував на передовій у зоні ООС

З іншого боку, Макрону, звичайно, підіграє такий потужний партнер, як Трамп. Він у міру своїх сил вбиває клин між США і європейськими партнерами по НАТО. Якщо Макрон фрондує по відношенню до США, то Трамп фрондує по відношенню до НАТО. Що стосується меж цього фрондування, то ані Франція не вийде з НАТО, ані США не розвалять НАТО. Хоча там і можливі досить широкі коливання.

Про що конкретно буде говорити Макрон з Путіним, гадати марно, але теоретична можливість для Путіна різко поліпшити відносини з Європою і зняття санкцій, звичайно ж, є. Крим до цього не має жодного відношення, він виноситься за дужки. А Донбас має цілком пряме відношення.

Еммануель Макрон, Володимир Путін

Еммануель Макрон, Володимир Путін

Офіційний сайт президента Росії

Це політичне вікно можливостей і для Путіна, і для Зеленського. Чи зможуть, чи захочуть вони цим вікном скористатися – це дуже велике питання. Я, чесно кажучи, не дуже в це вірю, але теоретично тут ніякої нерозв'язної проблеми немає.

Новини
На Донбасі засікли новітню військову техніку Росії

Компроміс може бути різним, багаторівневим, але перша його умова абсолютно очевидна. Остаточно замороженого конфлікту – такого, як в Абхазії, в Придністров'ї, в Карабасі – на Донбасі немає. Вигідно пану Зеленському остаточно заморозити конфлікт, сказати: "я домігся миру"? Не просто вигідно, це рятує. Якби Зеленський остаточно припинив військові дії, він би міг продати це як те, що він приніс мир.

Чому це порятунок? Тому що в активі у нього нічого немає, надії, що з ним пов'язані, гігантські. Якщо розмір цього фантастичного кредиту не буде погашено, то, як це зазвичай буває в Україні, бумеранг розгорнеться, і з найулюбленішого він перетвориться на найненависнішого.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

5 канал

Договорів про те, щоб взаємно стріляти, було вже багато. Їх постійно підписують і їх систематично порушують. І будуть порушувати доти, доки це вигідно певним силам в Україні і в Росії.

Новини
"В сенсі жодним боком?!" Скабєєва зчепилася з українцем у ефірі через Донбас

Якщо ж на високому політичному рівні, на рівні верховних головнокомандувачів двох країн, Зеленського і Путіна, не на папері, а реально віддається наказ про категоричне взаємне припинення вогню, значить, проблема вирішена.

У цій ситуації не вистачає дрібнички: політичної волі і посередника, який міг би цю політичну волю пропихати з двох боків. Теоретично можливо, що таким посередником хоче виступити Макрон.

Путіну продовження цієї напруги, цієї байди на Донбасі абсолютно не потрібно. Воно не несе для нього ніякої піарівської вигоди. Просто до цього моменту у нього для таких переговорів не було ані партнера, ані ціни. "Я припиняю перестрілки" - це товар.

Новини
Кучма в Мінську: Україна обговорює поворот в переговорах

Ціна, яку пропонує Макрон, вкрай невизначена. Переформатування відносин з Росією. Що це означає? Санкції знімете? "А це в залежності від..." У Вісімку повернете? "Ні, в Вісімку не повернемо". Це теж балаканина. Але, власне кажучи, Путіна, крім балаканини, нічого не цікавить.

У Путіна своя проблема. Йому, як і Зеленському, потрібен успіх, щоб повернути, підтримати стрімко падаючий кредит довіри. Витягнути рейтинг завдяки успіхам в економіці – це, звичайно, прекрасно, але тільки де ці успіхи як їх досягти? А витягнути рейтинг завдяки якомусь новому політичному руху – це добре. Це налагодження відносин з Європою. "Нарешті європейці зрозуміли нашу правду", "ми рулимо", "ми визначаємо порядок денний", "Путін всіх переграв" – так це буде подаватися в Росії.

А що стосується пана Макрона, то і йому потрібен успіх. Очевидно, що його положення в країні теж не блискуче. Посередницький успіх – традиційна роль французьких політиків, і вона для Макрона цілком вигідна.

Новини
Росія розгорнула на Донбасі новітній розвідкомплекс: усі деталі

Все, що я говорю – це не більше, ніж благі теоретичні мріяння. Таких можливостей було вже багато, і кожного разу ці можливості благополучно пропускалися усіма сторонами. Ці зміни вигідні і можливі, але з того, що вони вигідні і можливі, ніяк не випливає, що це реально буде.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Редакція сайту не несе відповідальності за зміст блогів. Думка редакції може не збігатися з авторською.

Інші блоги автора

Всі блоги автора
Автор
Леонід РадзіховськийЛеонід Радзіховський
Теми
ЕксклюзивРосійсько-український конфліктмінські домовленостіМирні переговори в Мінську
Особи
Володимир ПутінЕммануель Макрон Володимир Зеленський
Місце
Росія
Тег
Новини Росії
Поділитися у Facebook
36
Коментарі
197
44
Смішно
26
Цікаво
25
Сумно
31
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Федяков Алексей
Федяков Алексей
США не дадут Зеленскому замириться с Донбассом - им нужна вечная горячая точка у границ России. Поэтому миллионы украинцев будут продолжать умирать за американские геополитические интересы и кредиты. 52 млн. чел. как при СССР на Украине уже никогда не будет!
Показати коментар повністю
Відповісти
2
3
Fedorin Fedor
Fedorin Fedor
Федяков Алексей, ти шо поц совсем путлер мозги за$₽ав
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Афанасьев Алексей
Афанасьев Алексей
война продолжается единственно из-за партии войны на Украине. РФ и ополченцам война не нужна и вполне устроит приднестровский вариант. Для продолжения боевых действий есть как минимум три причины - еси перестанут стрелять, то западным куратора с Украины будет сложнее аргументировать необходимость санкций перед своими промышленниками; всякие Яроши и Парубии с Тягнибоками не хотят прекращать стрелять, потому что у них есть иллюзия, что пока стреляют Украина ещё не проиграла; и прекращения войны не хотят те, кто на ней жизнью особо не рискует, но боевые доплаты получает, например генералы в штабе.
Показати коментар повністю
Відповісти
1
2
2 з 3 відповідей | показати всі
Стук Кастрюль
Стук Кастрюль
Тарас Бор, тебя уже инсульт хватил?
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Афанасьев Алексей
Афанасьев Алексей
Тарас Бор, уважаемый Тарас. Я верю, что ты пишешь искренне, но это пропаганда для жителей Украины. Предприятия в ДЛНР восстанавливаются и запускаются постепенно. Да и ополченцы просто вернутся в казармы и займутся боевой учебой, чем все военные в мирное время занимаются? Их зарплата от этого не пострадает. Чем занимаются ополченцы Приднестровья и Абхазии?? Вот этим же и ополченцы Донбасса займутся.
Показати коментар повністю
Відповісти
0
2
Тарас Бор
Тарас Бор
Таварысчь Родзиховский стыдливо умолчал один,на мой взгляд, очень важный нюанс.А именно,ВВХ отдаст команду на прекращение огня на Донбассе только в случае отказа Украины от Крыма.Но любой украинский политик,который с этим согласится, автоматически становится политическим трупом.
Показати коментар повністю
Відповісти
3
1
2 з 5 відповідей | показати всі
Ivanov Igor
Ivanov Igor
Тарас Бор, Учитывая, что Абхазия и ЮО в состав России не включены, то о какой аннексии можно говорить?
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Афанасьев Алексей
Афанасьев Алексей
Тарас Бор, вроде нет. Не ввели. Хотя возможно тогда вводили, но потом отменили. Точно уже не помню. А может не отменили. На нас уже столько санкций - за Крым, Донбасс, Керченский пролив, Скрипаля, Сирию, КНДР, Иран, Венесуэлу, что в них все давно путаются. Главная мораль - наши заклятые партнёры вводят санкции, когда считают что им это выгодно. И если они так считают - то повод могут и высосать из пальца, как со Скрипалями или вмешательством в выборы. А если решат, что им санкции не выгодны - отменят, даже, если формальный повод для них остаётся
Показати коментар повністю
Відповісти
0
2

Блоги / думки

ads pixel