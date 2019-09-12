По всій Росії проходять обшуки в штабах опозиціонера Олексія Навального. Керівників і співробітників штабів везуть на допити.

Мені здається очевидним, що все це відбувається в рамках тих економічних звинувачень, які висунуті проти Навального і ФБК (Фонд боротьби з корупцією, – Ред.) в останній кримінальній справі. Ми бачимо, якого масштабу вона набуває, ми бачимо, які люди там задіяні, які слідчі, і яка кількість цих людей.

Я думаю, що мова йде про спробу повного розгрому всієї інфраструктури Навального по країні.

Оскільки в країні немає ніякої іншої опозиційної інфраструктури, окрім навальнівської – це погано, але це медичний факт, – то мова йде взагалі про знищення регіональної опозиції.

Будемо сподіватися, що все це відродиться найближчим часом.

Опозиціонер Олексій Навальний під час чергового затримання Южный Федеральный

Чи небезпечний Навальний? Звичайно, він небезпечний. Тому що, що б він не затівав – безвідносно того, як ми до цього ставимося – досягається певний результат.

Що стосується ситуації загалом, то ми бачимо, що тиск на громадянське суспільство не знижується ні за якими параметрами. Тривають кримінальні справи по масових заворушеннях, і там аж ніяк не один Навальний, там вже сидять люди за статтями за опір поліції, а це кримінальне переслідування.

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Найпотужніша, ешелонована атака за участю судів, адміністративних органів, всієї владної машини йде на все громадянське суспільство, яке дозволило собі якось взяти участь в опозиційному порядку денному.

І справа тут не тільки в Навальному. На вулицях Москви били сотні і тисячі людей.

Що далі? Це дуже складно передбачити. Питання в тому, чи зможе суспільство зрозуміти, які відповіді на ці виклики були б максимально адекватними. І тут слово, в першу чергу, за опозицією, за тими, кому громадська думка довіряє. Це, зокрема, і всі ті незалежні кандидати, які брали участь у виборах в Москві. Мені здається, що ці люди вже набули певну загальноросійську політичну вагу.

Отже, тут справа не лише в одному Навальному, але і в Навальному великою мірою.

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