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Гаррі Каспаров
Гаррі Каспаров
Російський опозіціонер Всі статті автора

Российские игры в имитацию

1.7т Читати матеріал російською

Вся российская правозащита в двух новостях:

"Международная правозащитная группа "Агора" обратилась к трем спецдокладчикам ООН: по пыткам, вопросам права на свободу мнения и права на свободу мирных собраний — из-за разгона акций протеста в Москве";

"Совет по правам человека при президенте РФ обратился к руководителям МВД, Росгвардии и Следственного комитета с просьбой проверить факты незаконного применения силы и спецсредств к участникам митингов, прошедших в Москве".

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Почему бы Трампу не предложить Путину купить Аляску?

При имитационной демократии имитационной становится и правозащита — эти послания заставляют в который уже раз вспомнить Высоцкого:

С уваженьем, дата подпись, Отвечайте нам, а то Если вы не отзовётесь, Мы напишем в "Спортлото".

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Автор
Гаррі Каспаров Гаррі Каспаров
Місце
Росія
Джерело
Джерело: kasparov.ru
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Питон Каа
Питон Каа
Все верно, либершизе уже давно советовали писать в "Спортлото"...
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