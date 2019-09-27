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27 вересня • оновлено в 19:00
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Гаррі Каспаров
Гаррі Каспаров
Російський опозіціонер Всі статті автора

Путин вернулся в круг уважаемых людей

20.3т Читати матеріал російською

Неудачу на Донбассе российская власть компенсировала Крымом. Путин вовремя остановился. Когда он понял, что дальнейшее продвижение чревато тысячами гробов, которые вернуться в Россию, он остановился. Поэтому Донбасс не воспринимается как поражение. Да, это неудача, но в общественном мире и сознании она так не воспринимается.

Поражением для Путина было изгнание из G-8, но сейчас мы видим, что его зовут обратно. Статус Путина, как лидера в мире, покачнулся на какое-то время. Было в Австралии, с ним старались не говорить, но теперь он снова вернулся в круг уважаемых людей – Трамп, Макрон…

Новини
Нелегитимный Путин

Если вы посмотрите, то большинства руководства "Роснефти", государственной компании, из 11 человек – 7 иностранцы. Вот на это обращают внимание. Вот как только они все выедут – это будет политическое поражение. Если начнут по-настоящему арестовывать счета олигархов, тогда да, это поражение. Но пока всем этим даже не пахнет.

Нужно слишком много, чтобы основная масса сочла, что от диктатора нужно избавляться.

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Автор
Гаррі Каспаров Гаррі Каспаров
Теми
Російсько-український конфлікт Війна на Донбасі Анексія Криму
Особа
Володимир Путін
Місце
Росія
Тег
Новини Росії
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Tapasenko 0leg
Tapasenko 0leg
Гарри , после распада СССР всегда был в кругу неуважаемых людей!
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voznyk ruslan
voznyk ruslan
Ну з Гітлером теж перші роки сюсюкались, а потім коли він розперезався його і """''""'
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Домбровска Катерина
Домбровска Катерина
Але, здесь убирают все проукраинские и просто комменты порядочных людей!!! Оставляют только мнения отщепенцев и отбросов!
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