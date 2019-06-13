Я бы не торопился делать заключение на счет возвращения России в клуб мировых держав. Этого не произойдет не в отдаленной, ни в ближайшей перспективе.

Небольшие тактические успехи России связаны в первую очередь не с успехами российской дипломатии, а с успехами лоббистов. Российская агентура действует на Западе совершенно открыто и безнаказанно. Мы говорим о не имеющей аналогов международной коррупции, которая заставляет западных лидеров, как политических, так и бизнес-сообществ, закрывать глаза на вопиющие преступления путинского режима. В какой-то мере эта ситуация имеет аналоги с 30-ми годами. По воспоминаниям Черчилля тогда английская элита готова была идти на любые уступки перед Гитлером и Муссолини, а французы не желали ни во что вмешиваться.

Но если в 30-ые годы никто не понимал, с чем имеют дело, то сейчас нет даже оправданий тому, что мы не знаем, что будет потом. Каждая уступка диктатору неизбежно несет новый акт агрессии. Тезис, что мы можем умиротворить диктатора, бросив ему одну-две подачки – в общем, игнорирует исторический опыт.

Владимир Путин

На сегодня главной действующей силой является не попытка сохранить мир, как в 30-ые годы. Она была обречена, но тем не менее у того же Чемберлена были представления о сохранении мира любой ценой. Тогда с окончания Первой мировой войны прошло не так много времени и политики были вынуждены реагировать на запрос населения, которое и слушать ни о какой войне не хотело.

Сегодня же речь не о том, чтобы войну предотвращать, а о том, чтобы не терять какие-то конкретные выгоды. И если говорить о Германии, то совершенно очевидно, что их истеблишмент не просто нацелен на получение максимальных выгод от сотрудничества с Россией. Российская пропаганда не имеет там никаких преград и появление в Бундестаге неонацистской партии, которая просто идеологически и финансово вскормлена путинским режимом – прямое свидетельство.

Новини Путина выбрал не Ельцин и даже не КГБ

В целом Европа сейчас испытывает проблемы с сохранением санкционного режима. Очень мощные силы требуют его отмены. С другой стороны, последние выборы в ЕС показали, что добиться сокрушительного успеха пропутинским силам не удалось. Они, конечно, выступили хорошо, но достаточных ресурсов пробить защитные органы нет.

Что касается возвращения российской делегации в ПАСЕ – то, это к сожалению, предсказуемо. Россия платит взносы и кроме того есть еще проблема внутрироссийская. Большое количество российских правозащитных организаций открыто лоббирует ее возвращение. Это связано с правами человека и этот аргумент повторяется многими западными политиками, а потом его используют и путинские сторонники. Вот один из них: "мы не можем исключать Россию, ведь тогда россияне потеряют возможность обращаться в Страсбургский суд".

Это конечно важно, но тем не менее аргументировать то, что российские граждане должны иметь защиту от беззакония и произвола властей - позиция, по меньшей мере, лукавая. Россия совершает международные преступления и игнорирует свои же обязательства. Чем скорее рухнет путинский режим, тем больше шансов будет на правосудие внутри страны. А рухнет он только тогда, когда кольцо санкций будет сжиматься.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.