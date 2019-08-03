На страницах немецкого издания Bild опубликовано открытое письмо Гарри Каспаров министру иностранных дел Германии Хайко Массу.

"... За желанием Путина участвовать в работе Совета стоит жажда реванша за проигранное дело по разрушению авторитета европейских институтов. Присутствие России высмеивает стандарты Совета в области прав человека, чего Путин и добивается. Это выставляет европейских политиков лицемерами, говорящими о справедливости и демократии лишь до тех пор, пока не появится новый газопровод.

Путину нужно купить лояльность, и он нашел подобных Вам услужливых партнеров в Германии и в других частях Европы. Он использует этот политический капитал в учреждениях вроде ПАСЕ так же, как и реальный капитал в проектах вроде "Северного потока-2", реализуемого вместе с Германией. Вашими деньгами напрямую финансируется путинское полицейское государство. Политическое и экономическое участие, используемое Вами как предлог для заключения выгодных сделок с Россией, не модернизирует и не либерализирует Россию; поток идет в другую сторону. Крупнейший экспорт России – это не газ или нефть, а коррупция.

Новини Путину светит не менее 100 лет тюрмы

Единственное реальное давление на Путина – угроза его власти в России. Единственная настоящая реформа – уход Путина. 25 июня я ответил Вам от имени российского гражданского общества в изгнании. Теперь Вам отвечает гражданское общество из самой России – из тысяч тюремных камер, построенных с Вашей помощью. В одной из них томится лидер оппозиции Алексей Навальный, страдая от внезапной "аллергии", поразившей его после ареста...."

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