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27 вересня • оновлено в 19:02
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13-річна дочка вагітна: з'ясувалися моторошні деталі скандалу зі священиком-педофілом із РПЦ

21.2т Читати матеріал російською

Одна із 13-річних вихованок настоятеля Свято-Троїцької обителі милосердя РПЦ під Оренбургом Миколи Стремського, якого звинуватили в розбещенні та зґвалтуванні прийомних дітей, вагітна.

У неї взяли аналіз ДНК, щоб перевірити, хто батько. Про це повідомив МК із посиланням на місцевих жителів.

Відзначається, що 65-річний батюшка загалом виховав близько 70 дітей. Нещодавно 7 із прийомних дочок звинуватили священика, заявивши, що із січня до серпня 2018 року він неодноразово домагався їх і здійснював сексуальні дії насильницького характеру.

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Усі постраждалі живуть на території Свято-Троїцької обителі. При цьому розслідування щодо церковника засекречено.

Слідство звинувачує Стремського за трьома статтями КК: "Зґвалтування потерпілої, яка не досягла чотирнадцятирічного віку", "Розпусні дії щодо особи, яка не досягла чотирнадцятирічного віку, вчинені щодо двох чи більше осіб" і "Невиконання обов'язків із виховання неповнолітнього".

Журналісти відзначили, що черниці з дому Стремського регулярно відправлялися на прийом до гінеколога. Деяких дівчаток місцеві бачили із синцями.

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Також прикметно, що одна із прийомних дочок Стремського після досягнення 18-річного віку одразу опублікувала статус у соцмережі: "Нарешті я вільна, як вітер у полі".

"У жителів Саракташа ставлення до отця неоднозначне. Одні його обожнюють, інші розповідають про його великий винний льох і те, що не раз бачили отця Миколу "під мухою".

У 2015 році на своєму золотистому Mercedes-Benz він попався п'яним за кермом. Причому став тікати від правоохоронців. Щоб доставити отця Миколая в ділянку, їм довелося тягти його за ноги і за руки. Кримінальна справа зійшла нанівець. Через кілька місяців батюшка був відновлений на посаді", – йдеться в матеріалі.

Микола Стремський на службі

Микола Стремський на службі

stobitel.ru

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше російський священик ігумен Фотій мало не вбив однорічну дитину при хрещенні в храмі в Гатчині.

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Тема
Кримінал
Місце
Росія
Теги
секс скандал зґвалтування педофiли РПЦ Новини Росії
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Козубяк Ярослав
Козубяк Ярослав
Апетитний батя .
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Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
Чего ещё ожидать от паРахи,если ее през и тот педофил.
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BROTHER FOREST
BROTHER FOREST
Жах!Це ,тільки в Тантарії таке може бути...
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