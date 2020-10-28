У Росії школярка народила дитину й сховала її в морозилку

В одному із сіл Новосибірської області (Росія) 14-річна школярка народила дитину і сховала її від дорослих у морозилці – малюк загинув.

Породіллю госпіталізували у важкому стані, повідомив Telegram-канал "360tv.ru". Про те, що трапилося, дівчинка сама розповіла місцевим поліцейським.

Дитячий омбудсмен у Новосибірській області уточнила, що швидку допомогу школярці викликала мати. Уночі донька сильно стогнала, і батьки вирішили, що в неї апендицит.

Медикам, які приїхали на виклик, дівчинка зізналася про пологи й сховану в морозилці дитину, щоб не побачили дорослі.

Відомо, що школярка часто пропускала уроки та гуляла ночами. Як батьки могли пропустити вагітність дочки й пологи – розбираються відповідні служби.

У Росії школярка народила і вбила дитину Telegram 360tv.ru

Батьки не помітили вагітність і пологи доньки Telegram 360tv.ru

Як повідомив OBOZREVATEL, раніше в Новосибірську 40-річна жінка втопила у ванні дворічну дочку за вказівкою "голосів" в її голові.