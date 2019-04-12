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11 на одного: у Росії натовп по-звірячому побив школяра

1.6тЧитати матеріал російською

У російській Казані натовп школярів по-звірячому побив однокласника.

У мережі опублікували відео з камер спостереження. Як описується в Telegram-каналі LIFEshot, 11 осіб повалили хлопчика на землю і почали бити ногами по голові й у живіт. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Попередньо, він не віддав комусь із них борг і юні вимагачі вирішили, що тепер у них розв'язані руки.

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11 на одного: у Росії натовп по-звірячому побив школяра

Скріншот з відео

Після того, що трапилося, мама побитого хлопчика написала заяву в поліцію. Чотирьох учасників бійки вже затримали. Але покарання їм, швидше за все, не загрожує. Батьки боржника планують забрати заяву і піти на мирову.

11 на одного: у Росії натовп по-звірячому побив школяра

Скріншот з відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Хмельницькому в школі №28 семикласниці побили ровесницю. Підлітки підходили по черзі й завдавали ударів школярці, яка не пручалася.

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