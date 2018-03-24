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Юлія Трофімчук
Юлія Трофімчук
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Полезный шедевр: овсяное печенье без сахара

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Сегодня приготовила малой вкусное овсяное печенье, естественно без сахара. Ловите рецепт этого полезного шедевра. Когда сделаете его, поделитесь отзывом ОВСЯНОЕ ПЕЧЕНЬЕ.

Можно сделать кексы (положить в формочки);

- 1 стакан овсяных хлопьев запарить на 3 мин и слить воду;

- 1-2 банана измельчить в блендере;

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- изюм и курага (курагу мелко нарезать);

- семечки и орехи по 30 - 40 гр.;

- семя льна и кунжут по 1 ч л (можно и другие семена по вкусу);

- клюква;

- корица;

- соль.

Все размешать, выложить на пергамент и в разогретую до 180° духовку на 40-50 мин.

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Автор
Юлія ТрофімчукЮлія Трофімчук
Теми
Дієти та фітнесживлення
Місце
Україна
Об'єкт
диета
Джерело
Джерело:Facebook Юлии Трофимчук
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