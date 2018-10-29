ЖК Metropole викликав фурор у Європі: що потрібно знати про революційний проект у серці Києва

Проект багатофункціонального комплексу Metropole компанії Altis Holding, який розташувався у самісінькому центрі Києва, отримав міжнародне визнання. Він удостоєний нагородами найпрестижнішої і найвідомішої європейської премії у сфері нерухомості — European Property Awards 2018-2019.

Що особливого в проекті Metropole, який із тріумфом підкорив Європу — розбирався OBOZREVATEL.

Європейський тріумф

Проект у самісінькому серці української столиці зібрав десять нагород премії European Property Awards. "Повинен сказати, що проект, який ми представляли, прийняли дуже добре, ми зібрали десять нагород (більше, здається, ніхто не отримав).Також наш проект номінований на звання кращого проекту Європи за двома категоріями", — розповів про успіхи глава наглядової Ради корпорації Altis Holding Олександр Глімбовський.

Варто зазначити, що European Property Awards — не просто прохідний конкурс. Це найбільша, широко відома, престижна і професійна премія у сфері нерухомості Європи. У конкурсну комісію входять 80 незалежних експертів, а суддівську колегію очолюють члени Палати лордів парламенту Великобританії. Проекти оцінюють, грунтуючись на восьми критеріях:

- інновації;

- оригінальність;

- дизайн;

- архітектура;

- відповідність концепції;

- сервіс;

- якість;

- надійність.

Із 1995 року премія є частиною міжнародного конкурсу International Property Awards. Усі лауреати європейського відбору отримають право брати участь у боротьбі за міжнародне визнання.

Чим підкорив Metropole

Творці Metropole поставили за мету зробити життя киян, які звикли до шаленого ритму столиці, максимально комфортним й організованим. Комлпекс розташований у центрі міста — на перетині вулиць Лабораторної, Предславинської та Великої Васильківської. Тут зручна транспортна розв'язка, а до основних локацій міста — рукою подати.

Metropole

Але головне — розвинена інфраструктура комплексу. Metropole — це три 25-поверхові житлові будинки, розташовані на стилобаті, як у кращих традиціях античної архітектури.

Верхній рівень стилобатної частини облаштований під прогулянкові зони, дитячі майданчики і зони відпочинку. Тобто, в центрі мегаполісу кияни можуть насолодитися тишею і спокоєм.

Крім того, всередині комплексу розташовані:

- конференц/івент-хол;

- фітнес, СПА, салон краси;

- банк, банкомати й термінали;

- супермаркет, аптека, винний бутик, квітковий магазин;

- кафе, ресторани;

- школа раннього розвитку;

- зона відпочинку і дитячий ігровий майданчик;

- зона побутових послуг.

На перших п'яти поверхах Metropole розташовані престижні офіси з природним денним освітленням і вільним плануванням. Так, тут можна жити і працювати, не покидаючи при цьому територію комплексу. Тому що все, що потрібно для комфортного життя, передбачено творцями простору.

Також вони втілили найсучасніші будівельні рішення. Це і панорамні енергозберігаючі вікна, вентильовані фасади, власна газова котельня і система пожежної безпеки, що відповідає найвищим вимогам.

Основою для створення проекту слугували проекти преміум-класу в Західній Європі і США. Головний архітектор Томас Шинко спроектував усе так, щоб ультрасучасний фасад Metropole із величезними панорамними вікнами ідеально поєднувався із історичним виглядом київського кварталу початку ХХ століття.

Індивідуальний підхід й архітектура приміщень у Metropole створюють атмосферу затишку. А ще дозволяють втілити найсміливіші дизайнерські ідеї.

Що важливо, Metropole — це безпечне місце для життя і роботи. Доступ на територію обмежений, а система безпеки і відеомоніторингу працює у режимі нон-стоп.

Уже наприкінці 2018 року Altis Holding введе в експлуатацію перший будинок проекту, який гучно заявив про себе на всю Європу.