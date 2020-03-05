Головна Новини
5 березня • оновлено в 15:19
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Блоги - Нерухомість

Андрій Вавриш
Андрій Вавриш
Бізнесмен, засновник і CEO компанії SAGA Development Всі статті автора

Не поширюйте фейків, або надумана "незаконність" будівництва на території Подолу

679

УВАГА!

Прошу допомогти та повідомити редакції газети НАШІ ГРОШІ та усім, хто їх перепубліковує, що в Україні діє новий ДБН Планування та забудова територій ДБН Б.2.2-12:2019.

Тут досить доступно, навіть для нефахівцв, роз'яснено недолугість надуманої "незаконності" будівництва на території Подолу (читати):

- 4.14

- 4.16

- 5.1

- 6.2.2

- 6.2.6

- 6.2.11

Не поширюйте фейків!

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Редакція сайту не несе відповідальності за зміст блогів. Думка редакції може не збігатися з авторською.

Автор
Андрій Вавриш Андрій Вавриш
Місце
Україна
Джерело
Джерело: Facebook Андрія Вавриша
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини нерухомості

Топпублікації

Топблоги