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Прошу допомогти та повідомити редакції газети НАШІ ГРОШІ та усім, хто їх перепубліковує, що в Україні діє новий ДБН Планування та забудова територій ДБН Б.2.2-12:2019.

Тут досить доступно, навіть для нефахівцв, роз'яснено недолугість надуманої "незаконності" будівництва на території Подолу (читати):

- 4.14

- 4.16

- 5.1

- 6.2.2

- 6.2.6

- 6.2.11

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