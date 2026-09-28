Більшість туристів, які їдуть відпочивати на Турецьку Рив'єру, обирають знайомий сценарій: море, пляж, басейн і вечірні прогулянки курортними містами. Однак зовсім неподалік від популярних Анталії та Сіде є місце, яке здатне показати Туреччину зовсім з іншого боку.

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Йдеться про стародавнє місто Аспендос, головною пам'яткою якого є один із найкраще збережених античних театрів у світі. Чому варто відвідати Аспендос, розповіло видання Kobieta Interia.

Античне місто неподалік популярних курортів

Аспендос заснували приблизно у 1000 році до нашої ери грецькі поселенці. Місто процвітало завдяки торгівлі оливковою олією та сіллю, а згодом навіть почало карбувати власні монети.

Про колишнє багатство міста й сьогодні нагадують масштабні споруди, які пережили століття. Найвідоміша серед них – античний театр, зведений у II столітті за часів правління римського імператора Марка Аврелія.

Майже через дві тисячі років після будівництва театр зберіг дивовижні акустичні властивості. Звук зі сцени добре долинає навіть до верхніх рядів, тому майданчик і сьогодні використовують для концертів та інших культурних подій.

Саме вечірні вистави вважають однією з найефектніших можливостей побачити Аспендос.

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Уже понад 30 років у стародавньому театрі проводять Міжнародний фестиваль опери та балету. У вересні тут просто неба показують масштабні постановки, а історичні декорації доповнюють оркестр, музика та нічне небо.

Як дістатися до Аспендоса

Поїздку нескладно організувати туристам, які відпочивають в Анталії чи Сіде. Квитки на вистави можна придбати заздалегідь, а до деяких заходів організатори забезпечують трансфер із сусідніх курортних міст.

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Для вечірнього відвідування краще обирати зручний одяг та особливо взуття. Глядачам доводиться підійматися кам'яними сходами й сидіти на кам'яних рядах, тому високі підбори можуть лише ускладнити прогулянку.

Аспендос цікавий не лише під час концертів. У денному світлі можна краще роздивитися архітектурні деталі театру, прогулятися трибунами та побачити його без вечірнього натовпу.

Неподалік розташована ще одна вражаюча пам'ятка – стародавній акведук, який колись забезпечував місто водою з віддалених джерел. Особливо ефектно його руїни виглядають на заході сонця.

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