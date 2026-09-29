Осінь може бути одним із найвдаліших сезонів для подорожей Азією. У цей час у багатьох регіонах спадає літня спека, закінчуються мусонні дощі, а гори й долини вкриваються яскравими барвами.

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Експерти Lonely Planet назвали кілька напрямків, які особливо варто розглянути для осінньої мандрівки – від Гімалаїв і Монголії до Малайзії та Південної Кореї.

Керала, Індія

Жовтень і листопад у Кералі припадають на перехідний сезон після завершення південно-західного мусону.

Мандрівникам радять дослідити історичний Кочі, покататися каналами та лагунами Аллеппі, а також звернути увагу на менш туристичне узбережжя Малабару. Ще один варіант – поїздка до Ваянаду з його зеленими пагорбами та печерами Едаккал, де збереглися стародавні петрогліфи.

Непал

Для тих, хто любить гори й активний відпочинок, одним із найкращих осінніх напрямків назвали Непал. Після завершення мусонів у жовтні та листопаді встановлюється сухіша погода, небо стає чистішим, а температура комфортнішою для трекінгу.

Серед найвідоміших маршрутів – походи до базових таборів Аннапурни та Евересту. Досвідчені туристи можуть обрати складніший маршрут навколо Манаслу.

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Західна Монголія

У жовтні в Монголії вже помітно холоднішає, зате туристів стає менше, а ціни можуть знижуватися.

Саме восени на заході країни неподалік від Улгій проходить Фестиваль золотого орла. Під час нього можна побачити давню традицію казахського полювання з беркутами та змагання вершників із хижими птахами.

Пенанг, Малайзія

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Малайзія підходить для подорожей упродовж усього року, але кінець літа й початок осені цікаві ще й місцевими традиціями.

У Пенангу в цей період проходить Фестиваль голодних духів, пов'язаний із китайськими віруваннями. Святкування супроводжують театральні вистави, лялькові шоу, музика, танці та ритуальні вогнища.

Одним із найвідоміших місць для спостереження за фестивалем називають Букіт-Мертаджам.

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Південна Корея

Вересень і жовтень вважаються особливо вдалими для подорожей Південною Кореєю через комфортну погоду та яскраве осіннє листя.

Один із незвичайних способів побачити країну – проїхати частину маршруту Four Rivers Trail. Велосипедний шлях завдовжки 633 кілометри простягається від Інчхона до Пусана переважно рівнинними доріжками вздовж великих річок.

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Наприкінці вересня та на початку жовтня маршрут також можна поєднати з поїздкою до традиційного села Хахве та фестивалю масок в Андоні.

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