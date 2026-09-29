Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняMагазин VENETOСпецпроєкти
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиFoodObozНаукаМоя школаКіноПриколиНовини Білорусі
Сервіси
RadioObozГДЗПідручникиОнлайн укроки
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняMагазин VENETOСпецпроєкти
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиFoodObozНаукаМоя школаКіноПриколиНовини Білорусі
Сервіси
RadioObozГДЗПідручникиОнлайн укроки
Підписатись
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняMагазин VENETOСпецпроєкти
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиFoodObozНаукаМоя школаКіноПриколиНовини Білорусі
Сервіси
RadioObozГДЗПідручникиОнлайн укроки
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняMагазин VENETOСпецпроєкти
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиFoodObozНаукаМоя школаКіноПриколиНовини Білорусі
Сервіси
RadioObozГДЗПідручникиОнлайн укроки
Підписатись
Гарячі теми
Повний розклад збірної України з футболу у 2026 році: календар матчів, результати та звітиПовний розклад збірної України з футболу у 2026 році: календар матчів, результати та звітиТрамп і Сі домовилися не загострювати: що отримали США, Китай та Україна за результатами зустрічі лідерів двох наддержав. Інтерв’ю з ОгризкомТрамп і Сі домовилися не загострювати: що отримали США, Китай та Україна за результатами зустрічі лідерів двох наддержав. Інтерв’ю з ОгризкомКоли осінні канікули 2026: скільки триватиме відпочинок у школах УкраїниКоли осінні канікули 2026: скільки триватиме відпочинок у школах УкраїниТримають місто у блокаді: ідентифіковано окупантів, які можуть бути причетними до гуманітарної катастрофи в ОлешкахТримають місто у блокаді: ідентифіковано окупантів, які можуть бути причетними до гуманітарної катастрофи в ОлешкахВідбивалась 45 хвилин: у Стамбулі кішка врятувала квартиру від пограбування. Фото і відеоВідбивалась 45 хвилин: у Стамбулі кішка врятувала квартиру від пограбування. Фото і відеоІлюстрація. Чоловік у магазиніВ АТБ проблеми з поставками товарів: чого стало менше в магазинахІлюстрація - фотофіксація ДТПМЗС звернулося до громадян за кордоном: що "заборонили" робити українцям в ЄСНа Дніпропетровщині внаслідок російського удару загинули двоє підлітків. ФотоНа Дніпропетровщині внаслідок російського удару загинули двоє підлітків. ФотоВтрати Росії в УкраїніЗСУ відмінусували за добу ще 1440 окупантів та спалили три танки: дані Генштабу22-річна дочка Моніки Беллуччі вийшла в світ у "подертій" сукні від кутюр. Фото22-річна дочка Моніки Беллуччі вийшла в світ у "подертій" сукні від кутюр. Фото

Куди поїхати в Азії восени: названо найкращі напрямки

Аліна Мілсент
Аліна Мілсент
Time to read3 хв
icon 139
Куди поїхати в Азії восени: названо найкращі напрямки
Непал
Джерело: unsplash.com

Осінь може бути одним із найвдаліших сезонів для подорожей Азією. У цей час у багатьох регіонах спадає літня спека, закінчуються мусонні дощі, а гори й долини вкриваються яскравими барвами.

Експерти Lonely Planet назвали кілька напрямків, які особливо варто розглянути для осінньої мандрівки – від Гімалаїв і Монголії до Малайзії та Південної Кореї.

Керала, Індія

Куди поїхати в Азії восени: названо найкращі напрямки

Керала, Індія.

Джерело: unsplash.com

Жовтень і листопад у Кералі припадають на перехідний сезон після завершення південно-західного мусону.

Мандрівникам радять дослідити історичний Кочі, покататися каналами та лагунами Аллеппі, а також звернути увагу на менш туристичне узбережжя Малабару. Ще один варіант – поїздка до Ваянаду з його зеленими пагорбами та печерами Едаккал, де збереглися стародавні петрогліфи.

Читайте також
Юлія ПотерянкоЮлія Потерянко
icon 141
Які прибережні міста Європи варто відвідати у 2027 році: список від експертів
icon 141
Які прибережні міста Європи варто відвідати у 2027 році: список від експертів
Аліна МілсентАліна Мілсент
icon 104
Пориньте в історію: названі 5 недооцінених середньовічних міст Європи
icon 104
Пориньте в історію: названі 5 недооцінених середньовічних міст Європи
Аліна МілсентАліна Мілсент
icon 158
Про нього мало хто знає: туристам порадили чарівне місце у Туреччині
icon 158
Про нього мало хто знає: туристам порадили чарівне місце у Туреччині

Непал

Куди поїхати в Азії восени: названо найкращі напрямки

Непал.

Джерело: unsplash.com

Для тих, хто любить гори й активний відпочинок, одним із найкращих осінніх напрямків назвали Непал. Після завершення мусонів у жовтні та листопаді встановлюється сухіша погода, небо стає чистішим, а температура комфортнішою для трекінгу.

Серед найвідоміших маршрутів – походи до базових таборів Аннапурни та Евересту. Досвідчені туристи можуть обрати складніший маршрут навколо Манаслу.

Західна Монголія

Куди поїхати в Азії восени: названо найкращі напрямки

Монголія.

Джерело: unsplash.com

У жовтні в Монголії вже помітно холоднішає, зате туристів стає менше, а ціни можуть знижуватися.

Саме восени на заході країни неподалік від Улгій проходить Фестиваль золотого орла. Під час нього можна побачити давню традицію казахського полювання з беркутами та змагання вершників із хижими птахами.

Пенанг, Малайзія

Куди поїхати в Азії восени: названо найкращі напрямки

Пенанг, Малайзія.

Джерело: unsplash.com

Малайзія підходить для подорожей упродовж усього року, але кінець літа й початок осені цікаві ще й місцевими традиціями.

У Пенангу в цей період проходить Фестиваль голодних духів, пов'язаний із китайськими віруваннями. Святкування супроводжують театральні вистави, лялькові шоу, музика, танці та ритуальні вогнища.

Одним із найвідоміших місць для спостереження за фестивалем називають Букіт-Мертаджам.

Південна Корея

Куди поїхати в Азії восени: названо найкращі напрямки

Південна Корея.

Джерело: unsplash.com

Вересень і жовтень вважаються особливо вдалими для подорожей Південною Кореєю через комфортну погоду та яскраве осіннє листя.

Один із незвичайних способів побачити країну – проїхати частину маршруту Four Rivers Trail. Велосипедний шлях завдовжки 633 кілометри простягається від Інчхона до Пусана переважно рівнинними доріжками вздовж великих річок.

Наприкінці вересня та на початку жовтня маршрут також можна поєднати з поїздкою до традиційного села Хахве та фестивалю масок в Андоні.

Раніше OBOZ.UA розповідав про 5 найкращих ідей для європейської відпустки восени.

Підписуйтесь на канали OBOZ.UA в Telegram і Viber, щоб бути в курсі останніх подій.

Схожі теми
Азіяподорожітуризм
facebook0

Тільки перевірена інформація в нас у Telegram-каналі OBOZ.UA та у Viber.
Не ведіться на фейки!

ПідписатисьПідписатись