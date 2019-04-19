Сначала о хорошем.
Сегодня ночью проснулся от пения соловья за окном. Красиво пел.
Второе. Сегодня последний день перед днем молчания, значит, завтра количество мерзости, которое льется с экранов и плавает в сети, уменьшится.
Сегодня надо написать итоговое. Написать так, чтобы не повторять набившие оскомину тезисы и поставить точку в истории с самыми демократическими и самыми грязными в истории Украины выборами.
Для начала, спасибо всем тем трезвым и корректным журналистам и ЛОМам, кто высказывал свое мнение (любое) без истерик и фейков. Кто старался анализировать ситуацию, а не захлебываться в волнах горячей любви и вонючей ненависти. Таких было немало. Особенно близка мне была позиция Павла Казарина и Сергея Бережного, Леонида Швеца. Я очень благодарен вам за ваши трезвые голоса в хоре. Вы мне очень помогли своим присутствием, хоть и имели разные мнения.
В принципе, я могу назвать еще десяток имен, но давайте просто поблагодарю приличных людей, которые не поддались всеобщему психозу. Всех поблагодарю.
Много месяцев я призывал соотечественников принять решение, руководствуясь не эмоциями, а трезвым расчетом. Любое решение, но не сердцем, а мозгом. Надеюсь хоть нескольких уговорил. Еще осенью я предупреждал, что любой внесистемный кандидат имеет шанс отправить власть в нокдаун, потому что легко объединит все протестные настроения, и это случилось. Поэтому вслед за Казариным повторю: мое самое большое желание - ошибиться в прогнозах. Я искренне хочу ошибиться. Пусть следующий президент будет успешным и выполнит все свои обещания так же легко, как их дает. Пусть никто не уйдет обиженным, разочарованным и ненавидящим. Мира и добра нашей стране!
Меня лично не интересуют персоналии, мне важен политический и экономический курс Украины. Кто бы не стоял у руля, я хочу дожить до того времени, как она станет сильной европейской державой с нормальной экономикой и стабильной политической системой. Движение на восток, как и голосование "абы за кого, только не за него", я считаю тупиком. Пусть простят меня господа патриоты, но вопрос армии я ставлю далеко впереди мовы и веры, сразу за вопросами экономики и выбора модели развития. Ну, чтобы вам было на чем говорить и где молиться, нужно проделать множество менее духовных вещей. Так пусть и у нас будет "все равно какого цвета кошка, лишь бы она ловила мышей". Объединить всех умных, грамотных и работоспособных людей - чудесная цель.
Хочу напомнить, что за пять лет наша страна прошла большой путь и, любите ли вы Порошенко или ненавидите его, он имеет отношение и к успехам, и к поражениям, и к ошибкам, и к успешным решениям. Нет черных и белых людей, все мы - оттенки серого. Вскоре вы в этом снова убедитесь, будьте уверены. Я все жду, когда дойдет на уровне выводов, но ждать, наверное, придется долго. А жаль.
Те, кто свистит и улюлюкает вслед проигрывающему, наверное, не понимают, что Порошенко уже обеспечил себе место в истории Украины и оценят его работу и значимость сделанного, только потомки с некоторого расстояния. Эта позиция не отрицает его ошибок, злоупотреблений властью и прочих нехороших вещей. Но отворачиваться от сделанного им добра, я бы не советовал. А так... дело ваше. История рассудит.
Я не жду от прихода новой команды катастрофических изменений курса, и политического и валютного, но, хочу заметить, что судя по последним новостям со стороны северного соседа, легкого и триумфального шествия у победителей не получится. Вчерашний вопрос Олександра Мартыненко на 1+1 указывал на первое серьезное препятствие, которое нарисовали в путинской команде в аккурат к началу уборочной - прекращение поставок угля, нефти и дизеля из РФ. И это только начало "приглашения к разговору".
В общем, в воскресенье все только начинается, а не заканчивается. Впереди парламентские войны, более важные и с куда как далеко идущими последствиями. И все сегодняшние переобувания и переодевания ни в какое сравнение не идут с предстоящей перетасовкой.
Я желаю удачи своей стране. Я хочу, чтобы ее граждане получили, наконец, то, что не станут разносить в клочья через полгода после выборов - власть, которая им будет по душе. Если это возможно, конечно.
И еще. Власть, которая позволяет себя переизбрать - это не режим, господа. Вы уже забыли, что такое режим. Мы несомненно становимся цивилизованнее. И это не может не радовать.
Удачного всем выбора. Любого. Но разумом. Не сердцем.
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