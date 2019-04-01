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Вибори президента України 2019

/Вибори президента 2019

"Вам не шкода?" Вакарчук розлютив українців випадом проти Зеленського

1.6тЧитати матеріал російською

Лідер групи "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук нарвався на критику українців своєю реакцією на результати першого туру виборів президента.

Напередодні Вакарчук натякнув, що залишився вкрай незадоволений беззаперечним лідерством актора Володимира Зеленського, за якого він закликав не голосувати "по приколу".

У свою чергу багатьох користувачів мережі розлютила позиція Вакарчука і відсутність конкретики в його заявах. Також користувачі нагадали, що кілька місяців тому музикант і сам мав досить високий показник електоральних симпатій, але всупереч очікуванням відмовився ставати кандидатом в президенти.

"Вам не шкода?" Вакарчук розлютив українців випадом проти Зеленського

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Справа в повазі: у Зеленського різко відповіли на звернення Вакарчука

"Чому ти не зміг зробити важливий крок?", "Хороший музикант, а людина гнила", "Вам не жаль, що половина країни була за вас, а потім виявилося, що ви за тих, хто вже з 90-х при владі?" "Міг би стати президентом, але про..." "Потрібно було вам йти, даремно не пішли", — пишуть українці під скандальним постом Вакарчука.

"Вам не шкода?" Вакарчук розлютив українців випадом проти Зеленського
"Вам не шкода?" Вакарчук розлютив українців випадом проти Зеленського
"Вам не шкода?" Вакарчук розлютив українців випадом проти Зеленського
"Вам не шкода?" Вакарчук розлютив українців випадом проти Зеленського
"Вам не шкода?" Вакарчук розлютив українців випадом проти Зеленського
"Вам не шкода?" Вакарчук розлютив українців випадом проти Зеленського
"Вам не шкода?" Вакарчук розлютив українців випадом проти Зеленського
"Вам не шкода?" Вакарчук розлютив українців випадом проти Зеленського
"Вам не шкода?" Вакарчук розлютив українців випадом проти Зеленського
"Вам не шкода?" Вакарчук розлютив українців випадом проти Зеленського
"Вам не шкода?" Вакарчук розлютив українців випадом проти Зеленського

Як повідомляв OBOZREVATEL, Зеленський набрав за підсумками першого туру більше 30% голосів, що більше, ніж показували соціологічні дослідження. Друге місце залишилося за президентом Петром Порошенком, за якого проголосували менше 16% виборців.

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Особи
Володимир ЗеленськийСвятослав Вакарчук
Місце
Україна
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Вадя Дядя
Вадя Дядя
Жаба она такая...был хорошим музыкантом, а стал заурядным мудаком. Выкину все его диски из машины...для меня он умер.
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Воронов Сергей
Воронов Сергей
а чего врать то: "разозлил украинцев....", а я тоже украинец, и меня Вакарчук НЕ разозлил. И есть смысл подумать - за зезика проголосовали чуть более 19% избирателей. т.е. примерно пятая часть. И украинцы ли они? Голосовали за президента, который только учится говорить на украинском... Зато шутки на раше ниже пояса без проблем
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