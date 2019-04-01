"Вам не шкода?" Вакарчук розлютив українців випадом проти Зеленського

Лідер групи "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук нарвався на критику українців своєю реакцією на результати першого туру виборів президента.

Напередодні Вакарчук натякнув, що залишився вкрай незадоволений беззаперечним лідерством актора Володимира Зеленського, за якого він закликав не голосувати "по приколу".

У свою чергу багатьох користувачів мережі розлютила позиція Вакарчука і відсутність конкретики в його заявах. Також користувачі нагадали, що кілька місяців тому музикант і сам мав досить високий показник електоральних симпатій, але всупереч очікуванням відмовився ставати кандидатом в президенти.

"Чому ти не зміг зробити важливий крок?", "Хороший музикант, а людина гнила", "Вам не жаль, що половина країни була за вас, а потім виявилося, що ви за тих, хто вже з 90-х при владі?" "Міг би стати президентом, але про..." "Потрібно було вам йти, даремно не пішли", — пишуть українці під скандальним постом Вакарчука.

"Шум від тисяч їхніх слів годиною приносити Біль,

Та Сонячно Із хмари темних стріл НЕ потрапляє в ціль.

І ми продовжуєм нести свой прапор, а не хрест.

Ми продовжуєм іти на власний Еверест "

Знаю - разом зможемо здолати будь-яку вершину! https://t.co/IKE1Hx9zOr - Sviatoslav Vakarchuk (@s_vakarchuk) 31 березня 2019 р

Як повідомляв OBOZREVATEL, Зеленський набрав за підсумками першого туру більше 30% голосів, що більше, ніж показували соціологічні дослідження. Друге місце залишилося за президентом Петром Порошенком, за якого проголосували менше 16% виборців.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram