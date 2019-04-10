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Вибори президента України 2019

/Вибори президента 2019

У Зеленського натякнули, чого очікувати на дебатах із Порошенком

3.6тЧитати матеріал російською

Кандидат на пост президента України Володимир Зеленський не збирається дискутувати зі своїм суперником Петром Порошенком під час дебатів.

Проте Зеленський ретельно готується до "словесного спарингу", оскільки Порошенко – сильний і досвідчений оратор. Саме дебати є найбільшою загрозою в боротьбі за владу, пише "Українська правда".

"Він (Зеленський. – Ред.) не буде дискутувати з Порошенком, говорити вже немає про що. Вова тільки хоче презентувати себе виборцям як серйозного і молодого політика", – повідомив один із членів команди Зеленського.

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Крім цього, в соцмережах, із посиланням на джерела в штабі Зеленського, повідомляли, що у них нібито є компромат на Петра Порошенка, який буде оприлюднений під час дебатів.

Порошенко і Зеленський

Порошенко і Зеленський

Нагадаємо, що дебати між кандидатами можуть пройти на НСК "Олімпійський". Представник чинного глави держави Петра Порошенка надіслав запит на проведення дебатів 14 і 19 квітня, а представник Зеленського – на 19 квітня.

Як писав OBOZREVATEL, 8 квітня Зеленський відмовився від дебатів у телестудії і продовжив наполягати на їх проведенні на НСК "Олімпійський".

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Особи
Петро ПорошенкоВолодимир Зеленський
Місце
Україна
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Dehtiarov Oleksii
Dehtiarov Oleksii
А с Путиным, Меркель, Макроном, Трампом и тд. и тп. он тоже не собирается дискутировать? Тоже компроматом будет давить? А внутриполитическая дискусия будет или роликами отмажется? Ну нельзя же быть такими идиотами, что бы голосовать вот за это чучело.
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Невельск skoriy
Невельск skoriy
Dehtiarov Oleksii, А ты себя в зеркале видел???
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Воронов Сергей
Воронов Сергей
нормально - компромат во время дебатов? ну это точно по ЗЕковски!
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