У Зеленського натякнули, чого очікувати на дебатах із Порошенком

Кандидат на пост президента України Володимир Зеленський не збирається дискутувати зі своїм суперником Петром Порошенком під час дебатів.

Проте Зеленський ретельно готується до "словесного спарингу", оскільки Порошенко – сильний і досвідчений оратор. Саме дебати є найбільшою загрозою в боротьбі за владу, пише "Українська правда".

"Він (Зеленський. – Ред.) не буде дискутувати з Порошенком, говорити вже немає про що. Вова тільки хоче презентувати себе виборцям як серйозного і молодого політика", – повідомив один із членів команди Зеленського.

Крім цього, в соцмережах, із посиланням на джерела в штабі Зеленського, повідомляли, що у них нібито є компромат на Петра Порошенка, який буде оприлюднений під час дебатів.

Порошенко і Зеленський

Нагадаємо, що дебати між кандидатами можуть пройти на НСК "Олімпійський". Представник чинного глави держави Петра Порошенка надіслав запит на проведення дебатів 14 і 19 квітня, а представник Зеленського – на 19 квітня.

Як писав OBOZREVATEL, 8 квітня Зеленський відмовився від дебатів у телестудії і продовжив наполягати на їх проведенні на НСК "Олімпійський".

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