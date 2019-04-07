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Вибори президента України 2019

/Вибори президента 2019

Не тільки Коломойський: журналіст сказала, з ким іще пов'язаний Зеленський

12.7тЧитати матеріал російською

Кандидат в президенти України Володимир Зеленський – це людина Олександра Маслякова (президента міжнародного союзу "КВН". – Ред.), який два роки тому отримав медаль від міністра оборони Росії Сергія Шойгу. Цих двох шоуменів поєднує бізнес, який Зеленський закрив лише частково.

Таку думку в ефірі ObozTV озвучила публіцист, журналіст Лариса Волошина. Вона додала, що Зеленський – нове обличчя, і коли йому закидають зв`язки з бізнесменом Ігорем Коломойським, то це дуже руйнує його позицію.

"Володимир Зеленський – антиолігархічний кандидат. Коли говорять про його зв`язки з Коломойським і фактично те, що він є креатурою бізнесмена, це дуже руйнує позицію шоумена, і він це заперечує. Я б закидала йому, що він не стільки людина Коломойського, а людина того ж самого Маслякова, який у 2017 році отримував медаль від міністра Шойгу. Так от, він досі знаходиться в його бізнесі. Зеленський закрив свою справу лише частково", – сказала вона.

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Що стосується слів Петра Порошенка про молодих виборців, коли він сказав їм "я вас почув", то не зовсім зрозумілий його посил, переконана журналістка. Вона не впевнена, що українці усвідомлюють ті зміни, про які говорить президент.

"Ми бачимо, що є протест проти існуючої системи, є велике бажання змін, але це артикульовано, тому що не Зеленський висловлює цей протест. Молоді люди хочуть жити, як на Заході? А вони взагалі цікавились, як там живеться? Вони в курсі, що там ніхто не отримує пільг, оцього всього безплатного?" – сказала публіцист.

Не тільки Коломойський: журналіст сказала, з ким іще пов'язаний Зеленський

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що кандидат у президенти України, шоумен Володимир Зеленський позбувся своєї частки в російському кінобізнесі. Він передав її на користь Андрія Яковлєва — автора "Студії Квартал-95".

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Теми
Пряма трансляціяЕфіри Oboz TV
Особа
Лариса Волошина
Місце
Україна
Теги
Выборы 2019вибори в УкраїніВыборы Президентазеленський
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Филиновна Сова
Филиновна Сова
Угу и именно поэтому больше 15 лет их не приглашают ни в один КВНовский проект. Уже не знают ,чё придумать . У зеленского и маслякова конфликт, любой, кто в курсе КВНовских дел это подтвердит
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Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
Страна животных....еще недавно у алкаша было 4 процента...а сегодня он уже явный фаворит)))) нам приятнее конечно будет если алкаш победит шута)))быстрее вы твари все сдохните))))смешно смотреть за украинской демократией...попкорн уде раскуплен...будем смотреть дебаты алкаша с шутом ...по телику и 70 000 дебилов на стадионе....Это ж надо из 40 миллионов выбрать евреев...шута и алкаша.
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Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
Ильчук Андрей, бееееее....бееее...
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Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
Ильчук Андрей,да...милый мы живем мирно и спокойно...спасибо за это Путину(альфа самцу)...а вы мочитесь...ползайте...Ты еще не уехал мыть польские унитазы????
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