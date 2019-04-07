Не тільки Коломойський: журналіст сказала, з ким іще пов'язаний Зеленський

Кандидат в президенти України Володимир Зеленський – це людина Олександра Маслякова (президента міжнародного союзу "КВН". – Ред.), який два роки тому отримав медаль від міністра оборони Росії Сергія Шойгу. Цих двох шоуменів поєднує бізнес, який Зеленський закрив лише частково.

Таку думку в ефірі ObozTV озвучила публіцист, журналіст Лариса Волошина. Вона додала, що Зеленський – нове обличчя, і коли йому закидають зв`язки з бізнесменом Ігорем Коломойським, то це дуже руйнує його позицію.

"Володимир Зеленський – антиолігархічний кандидат. Коли говорять про його зв`язки з Коломойським і фактично те, що він є креатурою бізнесмена, це дуже руйнує позицію шоумена, і він це заперечує. Я б закидала йому, що він не стільки людина Коломойського, а людина того ж самого Маслякова, який у 2017 році отримував медаль від міністра Шойгу. Так от, він досі знаходиться в його бізнесі. Зеленський закрив свою справу лише частково", – сказала вона.

Що стосується слів Петра Порошенка про молодих виборців, коли він сказав їм "я вас почув", то не зовсім зрозумілий його посил, переконана журналістка. Вона не впевнена, що українці усвідомлюють ті зміни, про які говорить президент.

"Ми бачимо, що є протест проти існуючої системи, є велике бажання змін, але це артикульовано, тому що не Зеленський висловлює цей протест. Молоді люди хочуть жити, як на Заході? А вони взагалі цікавились, як там живеться? Вони в курсі, що там ніхто не отримує пільг, оцього всього безплатного?" – сказала публіцист.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що кандидат у президенти України, шоумен Володимир Зеленський позбувся своєї частки в російському кінобізнесі. Він передав її на користь Андрія Яковлєва — автора "Студії Квартал-95".

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