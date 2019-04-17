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Вибори президента України 2019

/Вибори президента 2019

"Стара діва дає поради щодо сексу": Гозман висміяв росіян за божевілля через Україну

3.3тЧитати матеріал російською

Російський опозиційний політик Леонід Гозман виступив з яскравою промовою на російському телебаченні, в якій висміяв надмірний інтерес країни-агресора до виборів президента в Україні.

Він вважає, що спроби кремлівських пропагандистів оббрехати чужу країну — ознака заздрості, адже в Росії демократії не існує. Свою позицію він озвучив в ефірі "Першого каналу" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Наша увага до їх виборів детальна нагадує стару діву, яка дивиться в шпаринку, як люди займаються сексом, і каже, що вони займаються неправильно. У них вибори є, а у нас немає, на жаль. Вони достеменно не знають, хто у них буде президентом — ми знаємо все наперед. У них скандали і безлад, як і на всіх виборах, а у нас — стабільність кладовища, болота. У них — надії. У нас — безнадія", — сказав Гозман.

Леонід Гозман

Леонід Гозман

Скріншот відео

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Він додав, що і сам заздрить українцям, які можуть самотужки розпоряджатися своїм майбутнім і відповідати навіть за помилки.

"Я заздрю тому, що у них є вибори, що президент, який у них буде, він, можливо, буде поганим. Але у них буде президент, якого вони обрали. Може, вони помиляться, опиняться із серйозними проблемами. Але вони їх самі будуть виправляти. Я заздрю тому, що це вільна країна, у якої є майбутнє. І я заздрю тому, що вибори пройшли абсолютно чесно. Які фашисти, про що ви говорите, хлопці? Нормальна європейська країна, дай їм Боже удачі", — емоційно підсумував російський опозиціонер.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше журналіст Роман Цимбалюк говорив, що головною метою Росії на виборах в Україні стане спроба реалізувати свої інтереси і спровокувати в країні нову революцію.

Разом з тим, він упевнений, що Росії не слід розраховувати на те, що українці виберуть собі нового президента "від Кремля".

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Особа
Леонід Гозман
Місце
Росія
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Русский Крымчанин
Русский Крымчанин
Гозман завидует украинцам, но почему-то это не Гозман едет на Украину, а наоборот - украинцы едут в Россию... на заработки. Короче - меняю одного Гозмана на сто заробитчан: от них хоть реальная польза есть, а этот чудила только аппендиксом во рту бултыхать способен.
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Макарский Александр
Макарский Александр
А почему бы россиянам не поинтересоваться своим соседом? Одно дело,когда сосед -нормальный и адекватный,а другое дело-непредсказуемый, нищий и злобный дегенерат из дурки,годами стрыбащий в кастрюле,орущий дебильные кричалки и постоянно спивающий похоронный марш, да еще требующий денег и угрожающий расправой.
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Михайлов Андрей
Михайлов Андрей
Госдеповская подстилка Гозман, таких приглашают в студии поржать над ними)))
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Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
Михайлов Андрей, если путен сдохнет,повесишься?
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Прокапало Ігор
Прокапало Ігор
Михайлов Андрей, ну ясно же, что Гозман не быдло тупое вроде тебя
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