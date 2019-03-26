"Кивав і погоджувався": Кошулинський оскандалився на ТБ через передвиборчу програму

Кандидат у президенти від "Свободи" Руслан Кошулинський втрапив у курйозну ситуацію на ток-шоу "Зворотній відлік" із ведучим Павлом Казаріним. Виявилося, що його цілі збігаються з комуністичною ідеологією.

Йому запропонували прокоментувати економічну частину його передвиборчої програми. "Ми вирішили уточнити, чи все правильно зрозуміли. Я читав йому (Кошулинському. — Ред.) Економічний блок програми — кандидат кивав і погоджувався", — розповів ведучий на своїй сторінці у Facebook.

Як з'ясувалося, це були пункти програми лідера забороненої в Україні КПУ Петра Симоненка.

Руслан Кошулинський Скріншот із відео

"Ні, він нічого не переплутав. Так, їхні економічні програми збігаються. Тут має бути дотепний жарт про українських правих, які ліві, але його не буде", — пояснив Казарін.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в подібний курйоз потрапляв кандидат у президенти України ("Соціал-демократична партія") Сергій Каплін. Він сприйняв як свою програму пункти диктатора Адольфа Гітлера.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram